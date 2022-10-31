Марко Асенсио отреагировал на спорный пенальти в матче с «Жироной» в социальных сетях
Марко Асенсио, как и болельщики «Мадрида», не понял, почему арбитр подарил «Жироне» пенальти в прошедшем матче на «Сантьяго Бернабеу».
Вингер выразил свое удивление в социальных сетях:
«Вот что значит НЕ ИГРА РУКОЙ, как нам объясняли на старте сезона. Невероятно, что сегодня правило поменялось», - написал Асенсио, добавив видео просмотра VAR.
«Жирона» реализовала пенальти, сравняв счет (1:1). «Реал Мадрид» забил еще один гол, но арбитр и здесь сыграл свою роль, отменив его из-за предполагаемого фола на вратаре.
В результате «Реал Мадрид» в второй раз в сезоне в Ла Лиге потерял очки.
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