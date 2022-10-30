📹Определился основной соперник «Мадрида» на Клубном ЧМ: «Фламенго» оставляет послание команде Анчелотти

Команда Карло Анчелотти уже знает своего сильнейшего соперника на предстоящем Клубном чемпионате мира: «Реал Мадрид» сразится с «Фламенго» – родным клубом Винисиуса.

Команда из Рио-де-Жанейро вчера выиграла свой третий Кубок Либертадорес, одолев в финале еще один бразильский клуб «Атлетико Паранаенсе». Эта победа позволила «Фламенго» выйти на Клубный чемпионат мира.

Последний раз «Фламенго» принимал в нем участие в 2019 году, уступив в финале «Ливерпулю» (1:0).

По сети разлетелось видео празднования чемпионства бразильской команды, на котором Давид Луиз закрывает лицо руками, а футболисты скандируют:

«Реал Мадрид», подожди, твой час придет!».

На сегодняшний день неизвестно, когда именно состоится турнир.

Кроме «Мадрида» и «Фламенго», чемпионов Европы и Южной Америки, в турнире примут участие: «Сиэтл Саундерс» (США), победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — среди Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, «Видад» (Марокко) – победитель Лиги чемпионов среди африканских стран, а также «Окленд Сити» (Новая Зеландия) – победитель ЛЧ среди стран Океании.

Скоро мы узнаем еще две команды-участницы: одна будет представлять страну-организатора, а вторая – победитель Лиги чемпионов в Азии (финал турнира состоится в феврале 2023).