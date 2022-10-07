Карло Анчелотти в шаге от очередного исторического достижения

В матче с «Шахтером» Карло Анчелотти сотворил историю, повторив достижение Алекса Фергюсона, одержавшего наибольшее количество побед в Лиге чемпионов. На счету итальянца теперь тоже 102 триумфа, что является рекордом с тех пор, как нынешний формат Кубка Европы был установлен в сезоне 1992/1993. Если говорить об истории обоих форматов турнира, то у легенды «МЮ» в активе есть еще победы с «Абердином» с 1980 по 1986 г – учитывая их, у сэра Алекса 115 триумфов.

Если «Реал Мадрид» одолеет «Шахтер» в Польше в будущий вторник, то помимо автоматического попадания в плей-офф ЛЧ, Анчелотти получит статус главного победителя турнира в его новом форме, одержав 103-ю победу.

Нынешние 102 триумфа итальянец завоевал у руля восьми команд: «Реал Мадрид» (31), «Милан» (40), «Бавария» (7), «Челси» (9), «Наполи» (5), «Ювентус» (2), «Парма» (2), «ПСЖ» (6). Следом за Анчелотти и сэром Алексом идет Пеп Гвардиола – у него 96 побед в Лиге чемпионов.

Нужно напомнить, что Карло Анчелотти является единственным тренером в истории, которому удалось четыре раза выиграть главный клубный турнир Европы: он сделал это дважды с «Миланом» (2003 и 2007) и дважды с «Мадридом» (2014 и 2022). Кроме того, Карло – единственный тренер, побеждавший в пяти топ-лигах: в Италии, Франции, Германии, Англии и Испании.