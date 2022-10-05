Ого! Оказывается, «Шахтер» тренирует футболист из системы «Реала». Сегодня команды встретятся в ЛЧ

«Реал» в очередной раз сыграет с донецким «Шахтером» в Лиге чемпионов. На этот раз встреча с украинским клубом приобретет дополнительный оттенок, ведь теперь соперника «сливочных» возглавляет бывший футболист из системы «Мадрида».

Этим летом главным тренером «Шахтера» стал Игор Йовичевич, чья профессиональная карьера началась в «Кастилье».

В 1991 году, в 17 лет, Игор подписал пятилетний контракт с «Мадридом», но в основе он закрепиться не сумел. Помешали травмы и пункт в контракте, по которому хорват должен был получить больше 1 млн долларов премиальных, если Йовичевич появится на поле в футболке «королевского клуба».

За «Кастилью» Игор отыграл 79 матчей и забил 15 голов. Вот как нынешний тренер «Шахтера» вспоминает те годы:

«Моя карьера могла сложиться и лучше. Выступая за «Динамо» Загреб, я считался в Европе самым перспективным игроком в возрасте до 18 лет. По рекомендации Дель Боске в 17 лет мне предложили подписать пятилетний контракт с «Мадридом». Считал, что взлечу очень высоко. Но стал заложником одного пункта в своем контракте: если сыграю хотя бы минуту за «Реал» в официальном матче, то сразу получу свыше 1 млн. Вот поначалу клубные боссы и не хотели тратиться. Я грел скамейку, а потом пошли травмы. Поэтому за пять лет я участвовал лишь в восьми товарищеских матчах и играл за вторую команду с Гути, Раулем, Эснайдером…»

Йовичевич покинул Мадрид в 1996 году и вернулся в Хорватию, подписав контракт с «Загребом». Игор повесил бутсы на гвоздь в 2004 году, его последней командой стал китайский «Зухай».

Главное достижение Йовичевича в качестве тренера ― бронзовые медали юношеского чемпионата Украины, которые хорват завоевал вместе с парнями из «Карпат».

Теперь Игор возглавляет «Шахтер», и сегодня ему предстоит сделать все, чтобы его нынешняя команда обыграла бывшую.