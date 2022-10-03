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«Нам не хватило динамики». Дани Себальос комментирует матч с «Осасуной»

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Дани Себальос Дани Себальос
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Дани Себальос признал, что матч с «Осасуной» (1-1) его команда провела неидеально, впервые со страта сезона потеряв очки.

«Мы хотели победить, мы пытались сделать это до финального свистка, но в итоге упустили два очка. В концовке нам не повезло».

«Мы были недостаточно точны перед воротами соперника и с мячом, нам не хватило динамики. В среду нас ждет новый матч, нужно провести его наилучшим образом», - цитирует Себальоса DAZN.

В среду «Реал Мадрид» будет противостоять «Шахтеру» в Лиге чемпионов.

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