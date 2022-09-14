Без Мундиаля и финала ЛЧ: причины для гнева Марко Асенсио

Во время матча с «Мальоркой» Марко Асенсио не вышел на поле, но вышел из себя: его гнев зафиксировали камеры, но Карло Анчелотти заявил, что никакой проблемы у него с футболистом нет.

До закрытия трансферного окна отсутствие Марко на в стартовом составе имело объяснение: он был в шаге от того, чтобы покинуть команду. За четыре матча в августе Анчелотти дал Асенсио сыграть всего 7 минут.

Теперь ясно, что Марко продолжит выступать за «Мадрид», но за три матча после закрытия трансферного окна он сыграл всего 10 минут. Ранее итальянский тренер говорил, что если футболист останется, то будет важной частью команды – пока этого не видно.

В прошлом сезоне Марко забил 12 голов и стал третьим лучшим бомбардиром «сливочных», но на протяжении уже шести месяцев Асенсио страдает: последний раз он выходил в основе «Мадрида» в важном матче 2 апреля против «Сельты» вместе с Винисиусом и Бензема в атаке - после поражения в класико для команды Анчелотти многое было на кону.

С тех пор Марко появился на поле с первых минут в игре с «Осасуной» перед встречей с «Сити», чтобы дать отдохнуть Винисиусу, а потом с «Эспаньолом» - при тех же обстоятельства, а также против «Атлетико» и «Кадиса», когда было понятно, что победе «Мадрида» в Ла Лиге ничто не угрожает. Стоит отдельно сказать, что Марко не сыграл ни одной минуты в финале Лиги чемпионов.

На сегодняшний день Асенсио не светит Чемпионат мира, а неуверенность в будущем только сильнее давит на футболиста. Его контракт с клубом заканчивается летом 2023 года – ему нужно игровое время, чтобы продлить соглашение или найти новую команду.

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