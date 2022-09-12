«Я приму это к сведению». Анчелотти реагирует на вспышку гнева Асенсио на матче с «Мальоркой»

Марко Асенсио очень разозлился на Карло Анчелотти, когда тот не выпустил его на поле в матче с «Мальоркой».

«Если бы мы не забили, я бы выпустил Мариано и Асенсио, но Лукас Васкес получил травму – я должен был заменить его на Карвахаля»,- сказал тренер «Мадрида» на пресс-конференции после игры.

«Я понимаю злость Асенсио, я с ней согласен и приму к сведению – Марко важен для нас».

Асенсио отправили разминаться во втором тайме матча с «Мальоркой», но Карло Анчелотти так и не выпустил его на поле. Не справившись со своим гневом, форвард бросил манишку и пнул бутылку прямо на глазах тренера.

Марко сыграл всего 17 минут в двух матчах в этом сезоне и еще ни разу не выходил в основном составе.

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