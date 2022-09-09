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«Реал» может выиграть два трофея в начале 2023 года. Объясняем, что к чему

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По информации издания Diario AS, вполне вероятно, что следующий клубный чемпионат мира состоится в феврале 2023 года. Турнир пройдет в США.

Это означает, что мадридский «Реал» может выиграть сразу два трофея в начале 2023 года, ведь в середине января состоится Суперкубок Испании.

Суперкубок Испании выиграл «Реал». По пенальти (13 января 2020 г.) — Динамо Киев от Шурика

«Реал» сыграет с «Валенсией» в полуфинале Суперкубка. Победитель этой пары встретится с «Барселоной» или «Бетисом» в финале.

Как оцениваете шансы «сливочных» на победу в этих турнирах? Хотели бы вы увидеть класико в финале Суперкубка Испании? Делитесь мнением в комментариях!

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