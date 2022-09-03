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Алаба забавно ответил на вопрос о том, как ему удалось отдать голевой пас на Винисиуса

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В четвертом туре Ла Лиги мадридский «Реал» обыграл «Бетис» со счетом 2:1. Первый гол в матче забил Винисиус после передачи Давида Алабы.

После встречи австриец отправился беседовать с прессой. Журналист задал Давиду такой вопрос: «Я хочу спросить Вас о первом мяче, ведь вы отдали потрясающую передачу. Скажите, как вы увидели Винисиуса перед голом?»

Алаба ответил блестяще: «Своими глазами».

Вполне логично, Давид. Какой вопрос, такой и ответ!

Помимо Винисиуса, забить сумел Родриго, именно его гол принес «королевскому клубу» три очка. После победы над «Бетисом» «Реал» стал единоличным лидером Ла Лиги. В этом сезоне чемпионата Испании «сливочные» победили во всех матчах.

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