«Несбыточные надежды»: фанаты «Реала» хотели, чтобы один игрок вышел в старте против «Бетиса»

Некоторые болельщики «Реала» надеются, что Карло Анчелотти даст Эдену Азару шанс выйти в стартовом составе «сливочных».

В матче против «Бетиса» бельгиец не появился на поле с первых минут, но фанаты не теряют надежды. Вот что болельщики пишут в соцсетях:

💭 «Давайте выпустим в старте Эдена Азара и подумаем о нем в последний раз».

💭 «Хотелось бы видеть в старте Азара, но это несбыточные надежды».

💭«Мои желания никогда не совпадают с желаниями Карло. Если бы я был главным тренером, то в старте вышли бы Мариано, Азар или Родриго».

💭 «Я бы сделал так: Рюдигер – центральный защитник, Алаба выйдет справа, еще должен появиться Азар».

Что думаете, стоит ли дать Эдену шанс?