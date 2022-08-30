Новичок «Реала» Тчуамени – уже один из лучших игроков Ла Лиги. И Анчелотти обещает, что он будет прогрессировать

У француза просто сумасшедшая статистика.

Статистика, предоставленная Marca, показывает, что 4,69 активных продвижений мяча у француза за игру, и на данный момент это является лучшим показателем среди всех игроков в Ла Лиге.

В матче с «Эспаньолом» Тчуамени записал на свой счет результативную передачу, создал голевой момент момент, сделал 2 ключевых паса и выиграл 5 из 6 своих воздушных дуэлей.

Вот тепловая карта перемещений Тчуамени.

После матча Анчелотти похвалил новичка и заявил, что тот продолжит совершенствоваться.

«Нам еще нужно привыкнуть к тому, что Тчуамени идет вперед, а два других полузащитника должны оставаться позади. Мы работаем над этим», — сказал Анчелотти.

«Тчуамени очень хорош и он будет играть только лучше».