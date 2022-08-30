Новичок «Реала» Тчуамени – уже один из лучших игроков Ла Лиги. И Анчелотти обещает, что он будет прогрессировать

У француза просто сумасшедшая статистика.
Статистика, предоставленная Marca, показывает, что 4,69 активных продвижений мяча у француза за игру, и на данный момент это является лучшим показателем среди всех игроков в Ла Лиге.
В матче с «Эспаньолом» Тчуамени записал на свой счет результативную передачу, создал голевой момент момент, сделал 2 ключевых паса и выиграл 5 из 6 своих воздушных дуэлей.
Вот тепловая карта перемещений Тчуамени.
После матча Анчелотти похвалил новичка и заявил, что тот продолжит совершенствоваться.
«Нам еще нужно привыкнуть к тому, что Тчуамени идет вперед, а два других полузащитника должны оставаться позади. Мы работаем над этим», — сказал Анчелотти.
«Тчуамени очень хорош и он будет играть только лучше».
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