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«Реал» опубликовал кадры обновленного «Бернабеу». Скоро арена сможет принимать даже теннисные и баскетбольные матчи

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«Сантьяго Бернабеу» совсем скоро вновь примет в своих стенах болельщиков мадридского «Реала». 3 сентября «сливочные» примут на своей домашней арене «Бетис». Хотя реконструкция стадиона к тому времени будет далека от завершения, прогресс уже заметен. 

Планируется, что обновленная арена будет полностью готова к эксплуатации к началу следующего сезона. Вместимость «Сантьяго Бернабеу» увеличится до 82 тысяч. После реконструкции арена превратится в многофункциональный стадион, способный принимать различные спортивные соревнования, например, теннисные матчи и даже баскетбольные игры. Все благодаря современной технологии складного газона, который можно будет на время убрать.

«Реал» поделился свежими кадрами процесса реконструкции стадиона. Видео снято с дрона, так что мы можем отлично рассмотреть все, что происходит на строительной площадке. Взгляните:

Как вам обновленный «Бернабеу»? 

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