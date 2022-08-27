«Мы готовы к любому развитию событий». Карло Анчелотти прокомментировал слухи о будущем Асенсио и Себальоса

Карло Анчелотти прокомментировал слухи об уходе Марко Асенсио и Дани Себальоса во время пресс-конференции перед завтрашним матчем «Мадрида» с «Эспаньолом».

«По поводу Асенсио не могу сказать ничего нового: Марко оценивает свое положение, а мы ждем. 2 сентября все прояснится. Если он решит остаться, то будет важным игроком для команды, если решит уйти – мы выслушаем предложения и выберем лучшее для клуба. Я буду рад, если Марко продолжит выступать за «Мадрид» - он многое дает команде. Но у нас хороший запас ресурсов, и если Марко уйдет, то мы не станем подписывать никого ему на замену – в этом нет необходимости. Мы готовы к любому развитию событий. Если Асенсио захочет уйти, то мы должны уважать его решение».

«Дани Себальос остается – он уверен, и мы этому рады. Он не играл в первых турах, но после матча с «Бетисом» у нас будут игры каждые три дня, Дани получит время на поле, потому что заслуживает этого».

Если Марко Асенсио уйдет из «Мадрида», то его место займут Феде Вальверде и Родриго. Испанца связывают с «Арсеналом» и «МЮ».