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Самая сильная сторона «Реала» в матче с «Альмерией». Показываем на схеме

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Мадридский «Реал» начал защиту своего титула чемпиона Ла Лиги с тяжелой победы над «Альмерией» со счетом 2:1.

«Королевский клуб» проигрывал дебютанту высшего дивизиона чемпионата Испании больше часа. Однако «сливочные» смогли кардинально изменить ход встречи и в конечном итоге отметить победу.

Самой сильной стороной «Реала» стала глубина состава, которой в полной мере воспользовался Анчелотти.

Только взгляните на то, сколько качественных игроков остались в запасе на матч против «Альмерии». Замены, сделанные Анчелотти, принесли «Реалу» победу. 

Милитао и Алаба начали матч со скамейки запасных, но когда австриец вышел на поле, он сразу же забил победный гол прямым ударом со штрафного. 

В полузащите Тчуамени играл не очень хорошо, за 58 минут он пять раз потерял мяч, но когда француза заменил Азар, атака «Реала» стала в разы опаснее. 

Победа была просто неизбежна.

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