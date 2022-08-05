«Я хотел роль лидера». Борха Майораль рассказал, почему ушел из «Мадрида»

«Я хотел роль лидера, думаю, что здесь я буду играть намного чаще. В «Мадриде» я видел себя дублером Карима Бензема, я бы получил игровое время, но мне хотелось больше стабильности», - заявил Борха Майораль во время своей первой пресс-конференции в качестве игрока «Хетафе».

«Реал Мадрид» заработал на Борхе 10 млн евро после того, как футболист подтвердил клубу свое желание уйти, чтобы получать больше игрового времени.

Теперь у Карло Анчелотти есть только Мариано Диас в качестве дублера Бензема. Но итальянский не рассчитывает на Мариано, он намерен задействовать Эдена Азара или даже Марко Асенсио на позиции ложной «девятки».