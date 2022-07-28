«Реал» рассматривал возможность аренды Вернера, но передумал

Этим летом «Челси» хочет избавиться от немецкого нападающего, сообщалось,что "Реал" считает его достойным дублером Карима Бензема.

Mundo Deportivo со ссылкой на британские СМИ сообщил, что «Реал» рассматривал возможность аренды Тимо Вернера.

Однако Марио Кортегана утверждает, что между Мадридом и Вернером «на данный момент ничего нет».

Текущие "резервные копии" Бензема — Борха Майораль и Мариано. Первый должен перейти в «Хетафе», второй также числится в списке возможных трансферов.