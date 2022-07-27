Бензема забил с игры, Азар - с пенальти. «Реал» не смог обыграть «Америку» в товарищеском матче

С первых минут на поле вышел Гильермо Очоа.

Правда на поле знаменитый мексиканец провел чуть больше получаса, успев пропустить от Бензема. К тому момент "Реал" уже умудрился получить первый гол от Мартина на 5-й минуте.

Во втором тайме Азар мастерски исполнил пенальти, но в итоге мадридцы победу упустили - на 82-й минуте Фидальго с пенальти забил ответный гол.

Вскоре после игры Карло Анчелотти ответил на вопрос о составе на матч за Суперкубок Европы.

10 августа «Мадрид», выигравший Лигу чемпионов, разыграет трофей с «Айнтрахтом», который стал победителем Лиги Европы.

«Состав будет похож на тот, что выиграл Лигу чемпионов. Это нужно принимать в расчет. Эта игра станет завершением прошлого сезона. Мы хотим закончить его, выиграв Суперкубок.

В субботу мы сыграем в составе, который будет очень близок к тому, что выйдет на Суперкубок», – сказал Анчелотти.