Четыре игрока, которые могли бы заменить Бензема на позиции центрального нападающего после ухода Йовича

Вполне возможно, что этим летом «Реал» больше никого не подпишет, даже запасного нападающего.

Посмотрим, кто из игроков «королевского клуба» сможет заменить Карима Бензема, если это потребуется.

1. Борха Майораль

Если Борха не покинет «Реал», 25-летний игрок может стать важным дополнением к команде в следующем сезоне.

Майораль забил 24 гола за последние два сезона, выступая за «Рому» и «Хетафе», увеличив свои показатели за всю клубную карьеру до 74-х голов за 204 игры. Неплохо для потенциального резервного нападающего.

2. Мариано

Этим летом 28-летний игрок был очень близок к тому, чтобы присоединиться к «Фенербахче», но переход провалился по финансовым причинам. Так что Мариано вполне способен возглавить атаку «Реала», когда Бензема понадобится передышка.

3. Родриго

Карло Анчелотти уже проверил способности бразильца на этой позиции.

Хотя Родриго не забил ни одного гола за 10 матчей в качестве нападающего, иногда он успешно играл в роли ложной девятки.

4. Винисиус

Вини быстр, сообразителен и хорош в реализации моментов – что еще нужно нападающему? Немного практики – и Винисиус сумеет отлично заменить Бензема.