Дани Себальос: «Анчелотти попросил у меня прощения»

Дани Себальос – один из кандидатов на выход из «Мадрида» этим летом. Футболист прокомментировал свою нынешнюю ситуацию в клубе.

«Когда начнется предсезонка, то посмотрим. Я поговорю с тренером и узнаю, чего он хочет, исходя из этого приму решение», - признался Себальос Deportes Cuatro.

«Анчелотти попросил у меня прощения за то, что я не получил того игрового времени, которое должен был. Это делает ему честь. Но футболист всегда хочет большего, это то, к чему я стремлюсь».

Дани Себальос хочет вернуться в «Бетис», но клуб не может позволить себе 15 млн евро, которые просит «Реал Мадрид». Есть еще вариант аренды в «Севилье» при условии продления контракта с Королевским клубом.

В этом сезоне Себальос сыграл всего 18 матчей и 338 минут, однако его значимость растет, о чем свидетельствует его участие в последних пяти матчах Лиги Чемпионов, хотя на поле Дани выходил со скамейки запасных.