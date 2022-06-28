«Ты – Неймар образца 2014 года». Вот как Тите ценит Винисиуса

Винисиус – самый ценный бразильский футболист в мире на сегодняшний день. Вклад победителя Ла Лиги и Лиги Чемпионов в составе «Мадрида» в игру своей национальной сборной очень важен, особенно в год проведения Чемпионата мира. Тренер бразильцев Тите высоко ценит Вини.

В подкасте Sexta Estrela Тите рассказал о разговоре с Винисиусом во время тренировки сборной Бразилии.

«У нас была тренировка, и я сказал Вини: «Ты – Неймар образца 2014 года, потому что Неймар в «Барселоне» и сборной в тот момент играл на фланге, сегодня он чаще смещается в центр, так у него больше пространства для креатива».

Тите признался, что просил совета Карло Анчелотти: он хочет, чтобы Вини заиграл за Бразилию так же, как он это делает в «Мадриде».

«Его взросление в «Мадриде» заняло два года, в сборной время бежит быстрее. У него не все сходу получалось из-за адаптации. Сейчас Вини легче тренироваться, как будто он снял груз со своих плеч. Я попросил у Анчелотти совета, что мне сделать, чтобы Вини мог помогать сборной, как помогает «Мадриду». Мы говорили о его действиях в атаке, о том, что ему можно предоставить свободу, об игре один на один, о креативе…это прекрасное общение тренеров, которые хотят лучшего для игрока».