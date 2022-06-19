Однажды Коэнтрау пришел на скамейку запасных «Реала», хотя его не было в заявке. Реакция Касильяса и Роналду до сих пор доставляет

Он сидел на скамейке запасных в шортах, гетрах и тренировочной кофте, готовый к вызову.

Легенда «Реала» Икер Касильяс, который тоже сперва был сбит с толку, вынужден был сообщить грустную новость Фабио.

Только посмотрите на удивленное лицо Коэнтрау:

Затем португалец что-то сказал, что очень рассмешило Икера:

Жозе Моуринью и помощники тоже хохотали:

Роналду покрутил пальцем у виска:

А Коэнтрау пошел на трибуну к остальным игрокам, которые отдыхали:

34-летний португалец провел 106 матчей за «Лос-Бланкос», выиграв два титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов.