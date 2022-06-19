Говорит Мадрид
Блог

Однажды Коэнтрау пришел на скамейку запасных «Реала», хотя его не было в заявке. Реакция Касильяса и Роналду до сих пор доставляет

Фабиу Коэнтрау Фабиу Коэнтрау
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Футбол Футбол

В мае 2013 года «Реал» отправился в гости к «Эспаньолу» и сыграл вничью 1:1.

«Реал» играл неосновным составом, учитывая приближение финала Кубка Испании с «Атлетико».

Среди запасных были Криштиану Роналду, Карим Бензема и Хаби Алонсо. Португалец Фабио Коэнтрау тоже оказался на скамейке, хотя его не было даже в заявке на матч!

Он сидел на скамейке запасных в шортах, гетрах и тренировочной кофте, готовый к вызову.

Легенда «Реала» Икер Касильяс, который тоже сперва был сбит с толку, вынужден был сообщить грустную новость Фабио.

Только посмотрите на удивленное лицо Коэнтрау:

Затем португалец что-то сказал, что очень рассмешило Икера:

Жозе Моуринью и помощники тоже хохотали:

Роналду покрутил пальцем у виска:

А Коэнтрау пошел на трибуну к остальным игрокам, которые отдыхали:

34-летний португалец провел 106 матчей за «Лос-Бланкос», выиграв два титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов.

Коэнтрау ушел в 2018 году после двух аренд и вернулся в свой родной клуб «Рио Аве», прежде чем повесить бутсы на гвоздь и решить стать рыбаком-судовладельцем.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные