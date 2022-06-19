Однажды Коэнтрау пришел на скамейку запасных «Реала», хотя его не было в заявке. Реакция Касильяса и Роналду до сих пор доставляет

В мае 2013 года «Реал» отправился в гости к «Эспаньолу» и сыграл вничью 1:1.
«Реал» играл неосновным составом, учитывая приближение финала Кубка Испании с «Атлетико».
Среди запасных были Криштиану Роналду, Карим Бензема и Хаби Алонсо. Португалец Фабио Коэнтрау тоже оказался на скамейке, хотя его не было даже в заявке на матч!
Он сидел на скамейке запасных в шортах, гетрах и тренировочной кофте, готовый к вызову.
Легенда «Реала» Икер Касильяс, который тоже сперва был сбит с толку, вынужден был сообщить грустную новость Фабио.
Только посмотрите на удивленное лицо Коэнтрау:
Затем португалец что-то сказал, что очень рассмешило Икера:
Жозе Моуринью и помощники тоже хохотали:
Роналду покрутил пальцем у виска:
А Коэнтрау пошел на трибуну к остальным игрокам, которые отдыхали:
34-летний португалец провел 106 матчей за «Лос-Бланкос», выиграв два титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов.
Коэнтрау ушел в 2018 году после двух аренд и вернулся в свой родной клуб «Рио Аве», прежде чем повесить бутсы на гвоздь и решить стать рыбаком-судовладельцем.
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