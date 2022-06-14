Мариано все провожают, а он не уходит: нападающий хочет доработать свой контракт с «Мадридом»

«Реал Мадрид» активно работает, чтобы избавиться от балласта. Команду уже покинули Гарет Бэйл, Иско и Марсело, очередь за Хесусом Вальехо, Лукой Йовичем и Мариано Диасом, на которых не рассчитывает Карло Анчелотти.

Марино, как и всегда, не хочет упрощать жизнь «Мадриду». Футболист почти не получал игрового времени, находясь в тени Бензема, но, тем не менее, готов остаться в «Мадриде» и доработать еще год по своему контракту, сообщает Cadena Ser.

В прошлом году «Реал Мадрид» уже пытался отпустить его, все было готово для того, чтобы Мариано перешел в «Райо» на правах аренды, однако, нападающий ответил отказом, и сделка не состоялась.

По информации источников, Лука Йович, напротив, хочет покинуть команду. Он и Марино находятся в похожих ситуациях, но Йович хочет набрать лучшую форму перед Чемпионатом мира в Катаре, поэтому ему нужно регулярное игровое время, а Лука знает, что в «Мадриде» его не получить.