«Реал» выложил совместное фото Тчуамени и Бензема. Оказалось, что с оригинала вырезали Мбаппе

«Реал» подписал контракт с Орельеном Тчуамени, заплатив за француза 100 млн евро. Мадридский клуб заключил с хавбеком сборной Франции контракт на 6 лет.
Этот трансфер мог и не состояться, если бы «Реал» подписал контракт с Килианом Мбаппе, как и планировал.
Клуб не смог отказать себе в удовольствии слегка потролить форварда «ПСЖ». В твиттере «Реала» выложили фото Тчуамени с Бензема в сборной Франции.
💫 #WelcomeTchouaméni 💫 pic.twitter.com/5kmufLemXd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2022
Правда, если найти исходник этого фото, можно увидеть, что рядом с Орельеном стоит Мбаппе.
Судя по всему, «Реал» специально подобрал такое фото.
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