«Реал» выложил совместное фото Тчуамени и Бензема. Оказалось, что с оригинала вырезали Мбаппе

«Реал» подписал контракт с Орельеном Тчуамени, заплатив за француза 100 млн евро. Мадридский клуб заключил с хавбеком сборной Франции контракт на 6 лет.

Этот трансфер мог и не состояться, если бы «Реал» подписал контракт с Килианом Мбаппе, как и планировал.

Клуб не смог отказать себе в удовольствии слегка потролить форварда «ПСЖ». В твиттере «Реала» выложили фото Тчуамени с Бензема в сборной Франции.

Правда, если найти исходник этого фото, можно увидеть, что рядом с Орельеном стоит Мбаппе.

Судя по всему, «Реал» специально подобрал такое фото.