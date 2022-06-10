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С Модричем и Кака, но без Зидана и Роналдиньо: Карло Анчелотти выбрал «полузащиту мечты»

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Карло Анчелотти работал со многими легендарными полузащитниками на протяжении своей тренерской карьеры.

Андреа Пирло, Роналдиньо, Зинедин Зидан, Кларенс Зеедорф, Фрэнк Лэмпард и Кака – это только несколько футболистов, которых он тренировал.

Но кто, по мнению Карло, выделялся на фоне остальных?

В декабре 2020 года, когда Карло Анчелотти еще работал в «Эвертоне», Рио Фердинанд попросил его назвать полузащиту мечты. Рио предложил Карло выбор из 14 полузащитников мирового класса, с которыми ему довелось поработать.

Легенда «МЮ» сначала выбрал свою «идеальную полузащиту» из подопечных Анчелотти: Пирло, Лэмпард, Зеедорф и Рональдиньо.

Итальянский тренер согласился только с двумя кандидатами Рио. Вот его выбор:

Андреа Пирло

Пирло был по-настоящему элегантным полузащитником. Анчелотти имел удовольствие работать с ним в «Милане».

Фрэнк Лэмпард

Один из лучших забивающих полузащитников всех времен. Лэмпапрд провел плодотворный сезон 2009\10 в «Челси» под руководством Карло, забив 27 голов.

Лука Модрич

Удовольствие наблюдать за карьерой Модрича. Сейчас Луке 36, но он все еще максимально эффективен, он сыграл важнейшую роль в победе «Мадрида» в финале Лиги Чемпионов в мае.

Кака

Анчелотти выбирал между двумя «10»: Кака и Зиданом. В итоге, он остановился на Кака из-за его эффективности. Бразильца было невозможно остановить в 2000-х, он привел «Милан» к победе в Лиге Чемпионов в 2007м. Анчелотти также довелось поработать с ним в «Мадриде».

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