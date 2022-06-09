Лечил травмы ботоксом и вареной травой, в дебютном матче забил в свои и удалился. История самого «хрустального» игрока «Реала»

Джонатан Вудгейт играл за «Реал» и сборную Англии, управлял клубом своего родного города «Мидлсбро» и сделал карьеру, которой завидуют миллионы. Но и критика ему не чужда.
Вудгейт попал в заголовки газет по всему миру, когда летом 2004 года его купили «Лос-Бланкос» из «Ньюкасла» за 13,4 миллиона фунтов стерлингов. Но, к сожалению, английский защитник не смог проявить себя на «Бернабеу» из-за череды травм.
Его дебют в «Реале» стал легендой. Из-за травмы это произошло через год после того, как он подписал контракт с клубом, все пошло не по плану. Он забил автогол, а затем был удален.
«Люди всегда спрашивают меня о моем дебюте и о том, насколько он был плох», — говорит Вудгейт Sky Sports. «Я всегда спрашиваю их, как прошел их дебют в «Реале». Вот мой ответ на этот вопрос. Меня это ничуть не беспокоило, потому что я играл за самую большую команду в мире».
Эти травмы оставили на нем след.
«Мне делали физиотерапию, ботокс, инъекции. Был один раз, когда они привели парня, который сказал, что может привести меня в форму. Я думал про себя: «Что?! Я в «Реале», а ты присыпаешь мою ногу травой». Он был похож на капитана Бердсай!
Конечно, это было сложно. Когда я был в Испании, мне было тяжело, потому что я был травмирован в течение года. Ты не можешь выйти на выходные, если ты травмирован, потому что ты делаешь все возможное, чтобы привести себя в форму.
Вы никогда не знаете, как вы собираетесь выбраться из этого. Раньше я оставался очень позитивным и верил, что в конце концов буду в хорошей форме. Но это сложно, потому что ты не можешь заниматься спортом, который вы обожаете.
Я начал задаваться вопросом, думал ли клуб, что я слишком слабый? Или они думали, что я лгу?
Неудача — это единственное слово, которое я бы использовал в отношении Мадрида. Когда вы переходите в самую большую команду в мире, вы хотите поехать туда и показать себя, но я этого не сделал. Не выиграл там ни одного трофея, почти не играл, поэтому я бы назвал это провалом. Когда я оглядываюсь назад на свою карьеру – это задевает меня. Больше всего на свете. Мое тело меня подвело.
В год, когда я ушел, они выиграли Ла Лигу, и я не буду врать, я был абсолютно опустошен, потому что меня там не было. Как игрок, я никогда не сдавался, всегда продолжал идти вперед».
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