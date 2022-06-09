Лечил травмы ботоксом и вареной травой, в дебютном матче забил в свои и удалился. История самого «хрустального» игрока «Реала»

Джонатан Вудгейт играл за «Реал» и сборную Англии, управлял клубом своего родного города «Мидлсбро» и сделал карьеру, которой завидуют миллионы. Но и критика ему не чужда.

Вудгейт попал в заголовки газет по всему миру, когда летом 2004 года его купили «Лос-Бланкос» из «Ньюкасла» за 13,4 миллиона фунтов стерлингов. Но, к сожалению, английский защитник не смог проявить себя на «Бернабеу» из-за череды травм.

Его дебют в «Реале» стал легендой. Из-за травмы это произошло через год после того, как он подписал контракт с клубом, все пошло не по плану. Он забил автогол, а затем был удален.

«Люди всегда спрашивают меня о моем дебюте и о том, насколько он был плох», — говорит Вудгейт Sky Sports. «Я всегда спрашиваю их, как прошел их дебют в «Реале». Вот мой ответ на этот вопрос. Меня это ничуть не беспокоило, потому что я играл за самую большую команду в мире».