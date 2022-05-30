Дани Себальос: «Сейчас не время говорить о будущем»

Дани Себальос выиграл в этом сезоне свои первую Ла Лигу и вторую Лигу Чемпионов в составе «Мадрида», хотя в 2018 году не сыграл ни в одном матче плей-офф, как и в 2022. Хотя в прошедшую субботу Карло Анчелотти выпустил его на поле в концовке финала с «Ливерпулем».

У Себальоса остается год по контракту с «Мадридом», считается, что он должен усилить «Бетис» этим летом.

«Выиграть Лигу Чемпионов с «Мадридом» - это нечто особенное. Незабываемый момент. Я был спокоен на протяжении всего дня, когда ты видишь, что футболисты, выигравшие турнир 4 раза спокойны, то это дает тебе уверенность», - отметил футболист для Movistar.

«Мой сезон? Когда я мог играть, то тренер рассчитывал на меня. Сейчас нужно наслаждаться игрой, после восстановления от тяжёлой травмы. Важно, что нет последствий, я очень рад вернуться на поле».

«Сейчас самое главное отпраздновать с болельщиками. Это неподходящий момент для разговоров о будущем», - сказал Себальос на вопрос о «Бетисе».

Вчера спортивный директор «Бетиса» Антонио Кордон заверил, что Дани мечтает вернуться. Он привязан и к городу, и к болельщикам. Но он игрок «Мадрида», и ничего большего пока сказать нельзя.