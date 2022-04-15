У Дани Себальоса ковид, он не сыграет с «Севильей»

Коронавирус продолжает атаковать «Реал Мадрид». Сначала Карло Анчелотти не мог поехать в Виго, Вальехо пропустил матч с «Челси», а теперь Дани Себальос сдал положительный ПЦР тест.

Таким образом футболист не сможет помочь «Мадриду» в матче с «Севильей», который состоится в это воскресенье на «Санчес Писхуан».

Итак, Карло Анчелотти уже не может рассчитывать на травмированных Марсело и Менди, выход Бензема и Начо под вопросом, а теперь еще и Себальос.

Дани Себальос находится дома на самоизоляции и надеется вернуться к тренировкам в следующую среду, чтобы принять участие в матче с «Осасуной».