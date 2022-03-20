«Реал» надеется купить Тчуамени, но игрок нацелен на АПЛ - «МЮ» и «Ливерпуль» заинтересованы

Мадридский «Реал» следит за множеством игроков, и один из них – Орельен Тчуамени.

Проанализировав список игроков, у которых скоро заканчиваются контракты с клубами, «сливочные» отобрали свои главные трансферные цели: именно такой подход помог подписать Эдуардо Камавингу. Теперь следующим игроком в этом списке стал Тчуамени.

Тренеры мадридского «Реала» следят за полузащитником «Монако» и согласны с тем, что он вполне может стать заменой Каземиро, но впереди еще много шагов, и все внимание приковано к следующему трансферному окну, где главными целями на лето станут Килиан Мбаппе и Эрлин Холанд.

Таким образом, Тчуамени и другие знают, что им следует подождать, как это сделали Камавинга и Кай Хавертц годом ранее. Немец в итоге перешел в «Челси». Так действует «Реал Мадрид», и игроки должны набраться терпения, когда «сливочные» намерены приобрести их.

Но сам французский футболист нацелился на Премьер-лигу. Несколько команд уже сделали ему интересные предложения.

«Монако», несмотря на свой российский капитал, на данный момент освобожден от финансовых проблем «Челси» и избегает санкций, которые могут повлиять на деятельность клуба и команды.

Тем не менее, «Монако» любит продавать, и будет неудивительно, если Тчуамени перейдет к тому, кто предложит наибольшую цену этим летом.

Мадридский «Реал» следит за ним: один из членов клуба был в Монако, но никакого соглашения нет. Более того, в клубе знают, что следующим шагом Тчуамени может стать трансфер в Премьер-лигу.

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сделали соответствующие предложения, а сам игрок не против переехать на север Англии. Даже «Ювентус», нуждающийся в серьезных переменах, также проявляет интерес, но итальянцы не могут конкурировать, поскольку игрок не рассматривает возможность переезда в Серию А.

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