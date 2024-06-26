Эта Сербия и не заслужила плей-офф
Пять причин.
Сербия без особых шансов вылетела с Евро-2024: в последнем туре 0:0 с Данией ничего не дали. Похоже, это вообще самая слабая сборная турнира.
Вот почему.
1. У Сербии ни одного проблеска в игре. У единственной на турнире
Проще всего понять на контрасте. У всех других сборных были хоть какие-то зацепки:
– Венгрия доставала Германию контратаками и взорвалась на последних минутах с Шотландией;
– Шотландия взбодрилась на Швейцарию;
– Хорватия создавала моменты против Испании, чуть не перевернула игру с Албанией и до 97-й минуты третьего тура была близка к выходу из группы;
– Англия разочаровывает и усыпляет, но хотя бы вышла с первого места в плей-офф;
– Польша бодалась в каждом матче;
– Украина ожила после позора от Румынии и слабого старта со Словакией.
У Сербии – никаких проблесков. Самый приличный матч – против блеклой Англии, но и там все бессвязно.
Словения уничтожала Сербию в первом тайме, чуть сдала во втором, но все же наказала за наплевательство в обороне. Да, Лука Йович спас на стандарте, но это всего лишь отложило закономерную развязку на один матч.
Сербия нанесла всего один удар до 80-й минуты, хотя весь второй тайм уже играла с Душаном Тадичем, Александаром Митровичем и Йовичем, с 67-й – с Душаном Влаховичем. С тремя огромными нападающими, Тадичем и латералями Сербия не смогла устроить даже нормальный навал. Главный тренер Драган Стойкович вдобавок выпустил еще и гиганта Сергея Милинковича-Савича – мы были в шаге от переизобретения схемы «дубль вэ».
2. Нет осмысленной игры при хорошем подборе игроков
Часто встречаю мнение: «Почему Сербия считается сильной и от нее ждут побед? Ничего особенного в ней нет».
У Сербии мощный потенциал: крепкий и габаритный центр обороны с опытными полузащитниками – этого достаточно для адекватной защиты. Там пусть и возрастные, но звезды в центре поля (Милинкович-Савич, Неманя Гудель), звезды впереди: Тадич, Влахович, Йович, Митрович.
Итог – неплохой скелет для осмысленной игры, но каждый матч Сербии – среди худших перформансов Евро впереди, сзади, на стандартах и в общей организации.
3. У тренера Стойковича нет ни плана А, ни варианта Б
Окей, матч с Англией – приемлемый. Компактное начало, очевидная ставка на оборону – план ясен. Но что планировал Стойкович, если Англия поведет? Кажется, ничего: максимально стерильное владение против откатившегося соперника, ни одного удара из штрафной, всего три – после перерыва (все после 81-й минуты).
Сербия не была готова к контратакам Словении, ставке на фланги и даже атакам через середину: нормально не вступали даже в отбор.
Сербия не смогла закрыть единственную ставку Дании – свободную роль Кристиана Эриксена между линиями, разрывы в первом тайме были огромными.
Отдельное искусство – стандарты. Очень рассмешило, как Митрович упрашивал партнеров подойти к нему на линию штрафной, чтобы закрыть свободного оппонента. Кричал в разные стороны, но всем было все равно – повезло, что Александара заблокировали с фолом.
Главный факт о плане Б – ставка на навесы. Но как вам такое?
Сербия активно использовала кроссы против Словении. Зачастую неподготовленно. И в таком формате слева играл правоногий латераль, справа – левоногий, обоим приходилось навешивать с нерабочих ног.
За весь турнир Сербия нанесла всего шесть ударов в створ.
4. Сербии остро не хватает командной игры. И просто команды
Беда в самом коллективе.
Сначала скандалил Тадич, потому что Стойкович оставил его в запасе на Англию.
Потом Стойкович не настроил команду на Словению: перетряхнул состав, не заставил обороняться лидеров (Влахович – провал), выпустил неготового Милинковича-Савича на важнейший отрезок, в итоге именно он проигнорировал оборону в голевой контратаке соперника.
Затем Стойкович убрал Влаховича и Тадича, не выпустил забившего важный гол Йовича, чтобы отправить малокреативных Сашу Лукича (на турнире играл в опорной зоне) и Лазара Самарджича под Митровича. Постарадало качество и впереди, и сзади.
В итоге Сербия играла так, словно все видят друг друга впервые: никакой структуры ни в атаке, ни в обороне, ни в контратаках.
5. Сербия не прошла группу, где валились фавориты
Англия выиграла группу С с пятью очками, Дания и Словения вышли с тремя, всего одна победа в группе на троих.
Контекст слабейшей группы:
– Сонный турнир Англии Саутгейта: Дания вскрыла проблемы в опорной зоне, Словения смогла отбиться против звездной атаки;
– Дания не так сильна, как три года назад. Провалилась на ЧМ-2022, отдала игру Словении во втором тайме (хотя в первом уничтожала), не показала ничего особенного в решающем матче;
– Словения – андердог с одним из слабейших составов турнира.
В такой группе Сербия провалилась в каждом матче и забила всего один мяч. Такая серая команда точно не заслужила плей-офф.
Саутгейт выключил единственное, что работало у Англии на Евро. Экспресс-разбор очередного уныния
Почему Франция не обыграла даже Польшу и что было не так уж плохо? Быстрые мысли Лукомского
Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?
Фото: AFP/THOMAS KIENZLE, MIGUEL MEDINA, TOBIAS SCHWARZ
Третий матч в группе, для выхода в плей-офф Сербии нужна победа. Что делают сербы? Выпускают состав без Тадича и стоят автобусом 75 минут матча. Забегали в последнюю четверть часа - и да, забегали бестолково.
Но просто ЗАЧЕМ? Что им давала нулевая ничья? Фантастические хлебушки.
уже тогда казалось, что сербы одни из слабейших на евро будут.
Наверное перед игрой разговор был приблизительно такой:
- Парни, это главная игра, у нас есть реальный шанс выйти из группы, надо собраться и показать что мы можем!
- Тренер, ты что угораешь? Какая игра, у нас уже билеты на пляж взяты, ракия и коктейли ждут, зачем нам твой выход из группы
То есть имеют неплохих игроков, но из-за токсичности в коллективе обсираются на групповом этапе и едут домой.
Так было при Видиче, Коларове и других игроках высокого уровня.
Посмотрели бы Евро с 2004 по 2016-й, сильно удивились бы качеству игры. Где увидели бы настоящий европейский футбол.
https://t.me/hamster_kombaT_bot/start?startapp=kentId1396572443