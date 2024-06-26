Эта Сербия и не заслужила плей-офф

Пять причин.

Сербия без особых шансов вылетела с Евро-2024: в последнем туре 0:0 с Данией ничего не дали. Похоже, это вообще самая слабая сборная турнира.

Вот почему.

1. У Сербии ни одного проблеска в игре. У единственной на турнире

Проще всего понять на контрасте. У всех других сборных были хоть какие-то зацепки:

– Венгрия доставала Германию контратаками и взорвалась на последних минутах с Шотландией;

– Шотландия взбодрилась на Швейцарию;

– Хорватия создавала моменты против Испании, чуть не перевернула игру с Албанией и до 97-й минуты третьего тура была близка к выходу из группы;

– Англия разочаровывает и усыпляет, но хотя бы вышла с первого места в плей-офф;

– Польша бодалась в каждом матче;

– Украина ожила после позора от Румынии и слабого старта со Словакией.

У Сербии – никаких проблесков. Самый приличный матч – против блеклой Англии, но и там все бессвязно.

Словения уничтожала Сербию в первом тайме, чуть сдала во втором, но все же наказала за наплевательство в обороне. Да, Лука Йович спас на стандарте, но это всего лишь отложило закономерную развязку на один матч.

Сербия нанесла всего один удар до 80-й минуты, хотя весь второй тайм уже играла с Душаном Тадичем, Александаром Митровичем и Йовичем, с 67-й – с Душаном Влаховичем. С тремя огромными нападающими, Тадичем и латералями Сербия не смогла устроить даже нормальный навал. Главный тренер Драган Стойкович вдобавок выпустил еще и гиганта Сергея Милинковича-Савича – мы были в шаге от переизобретения схемы «дубль вэ».

2. Нет осмысленной игры при хорошем подборе игроков

Часто встречаю мнение: «Почему Сербия считается сильной и от нее ждут побед? Ничего особенного в ней нет».

У Сербии мощный потенциал: крепкий и габаритный центр обороны с опытными полузащитниками – этого достаточно для адекватной защиты. Там пусть и возрастные, но звезды в центре поля (Милинкович-Савич, Неманя Гудель), звезды впереди: Тадич, Влахович, Йович, Митрович.

Итог – неплохой скелет для осмысленной игры, но каждый матч Сербии – среди худших перформансов Евро впереди, сзади, на стандартах и в общей организации.

3. У тренера Стойковича нет ни плана А, ни варианта Б

Окей, матч с Англией – приемлемый. Компактное начало, очевидная ставка на оборону – план ясен. Но что планировал Стойкович, если Англия поведет? Кажется, ничего: максимально стерильное владение против откатившегося соперника, ни одного удара из штрафной, всего три – после перерыва (все после 81-й минуты).

Сербия не была готова к контратакам Словении, ставке на фланги и даже атакам через середину: нормально не вступали даже в отбор.

Сербия не смогла закрыть единственную ставку Дании – свободную роль Кристиана Эриксена между линиями, разрывы в первом тайме были огромными.

Отдельное искусство – стандарты. Очень рассмешило, как Митрович упрашивал партнеров подойти к нему на линию штрафной, чтобы закрыть свободного оппонента. Кричал в разные стороны, но всем было все равно – повезло, что Александара заблокировали с фолом.

Главный факт о плане Б – ставка на навесы. Но как вам такое?

Сербия активно использовала кроссы против Словении. Зачастую неподготовленно. И в таком формате слева играл правоногий латераль, справа – левоногий, обоим приходилось навешивать с нерабочих ног.

За весь турнир Сербия нанесла всего шесть ударов в створ.

4. Сербии остро не хватает командной игры. И просто команды

Беда в самом коллективе.

Сначала скандалил Тадич, потому что Стойкович оставил его в запасе на Англию.

Потом Стойкович не настроил команду на Словению: перетряхнул состав, не заставил обороняться лидеров (Влахович – провал), выпустил неготового Милинковича-Савича на важнейший отрезок, в итоге именно он проигнорировал оборону в голевой контратаке соперника.

Затем Стойкович убрал Влаховича и Тадича, не выпустил забившего важный гол Йовича, чтобы отправить малокреативных Сашу Лукича (на турнире играл в опорной зоне) и Лазара Самарджича под Митровича. Постарадало качество и впереди, и сзади.

В итоге Сербия играла так, словно все видят друг друга впервые: никакой структуры ни в атаке, ни в обороне, ни в контратаках.

5. Сербия не прошла группу, где валились фавориты

Англия выиграла группу С с пятью очками, Дания и Словения вышли с тремя, всего одна победа в группе на троих.

Контекст слабейшей группы:

– Сонный турнир Англии Саутгейта: Дания вскрыла проблемы в опорной зоне, Словения смогла отбиться против звездной атаки;

– Дания не так сильна, как три года назад. Провалилась на ЧМ-2022, отдала игру Словении во втором тайме (хотя в первом уничтожала), не показала ничего особенного в решающем матче;

– Словения – андердог с одним из слабейших составов турнира.

В такой группе Сербия провалилась в каждом матче и забила всего один мяч. Такая серая команда точно не заслужила плей-офф.

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Фото: AFP /THOMAS KIENZLE, MIGUEL MEDINA, TOBIAS SCHWARZ