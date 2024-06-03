Быстрые мысли Ильи Васильева.

Владимир Федотов уволен из ЦСКА. Илья Васильев ищет логику.

Федотов это заслужил?

Недовольство Федотовым понятно: впервые с сезона-2001 ЦСКА выпал из топ-5, пропустил 40 голов, проваливался на оборонительных на стандартах (10 мячей, последний показатель в лиге – столько же у «Оренбурга»), постоянно валился в концовках, звезды атаки провели нестабильный год.

Но карьера Федотова показывает, что он заслужил еще один шанс.

Аргументы:

1. Великолепный сезон-2022/23 с серебром РПЛ и выигранным Кубком.

Проделана феноменальная работа: Федотов мгновенно взбодрил состав, с которым мучались Виктор Гончаренко, Ивица Олич и Алексей Березуцкий – ЦСКА снова обрел узнаваемый и эффективный стиль.

Федотов решил все проблемы: универсально подбирал состав, настроил оборону, атака засияла (особенно – Федор Чалов и Иван Обляков), в сжатых условиях придумывал новые роли игрокам и легко пережил истерики Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.

Кажется, что Федотов всегда ставит узнаваемые 3-4-3, но в том сезоне команда была очень гибкой – он умеет меняться.

2. Один из лучших тренеров РПЛ на дистанции.

Заслуги Федотова за 6 лет в РПЛ: седьмое место с «Оренбургом» в дебютный сезон, спасение «Сочи» от вылета, выход «Сочи» в Лигу конференций, серебро с «Сочи» (по сути, построил три стилистически разных команды за два с половиной сезона), впервые с сезона-2017/18 вошел с ЦСКА в топ-3.

3. Избавление ЦСКА от тактических метаний.

Полтора года назад Алексей Березуцкий рассказал о главной проблеме ЦСКА: «Глобальная управленческая ошибка – недооценка костяка, ушедшего в 2018 году (ЦСКА остался без братьев Березуцких, Сергея Игнашевича, Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо, Ахмеда Мусы, Александра Головина – Sports). Это 5-6 футболистов, которые могут постоянно на все влиять, добиваться результата вне зависимости ни от чего, даже не рассматривать денежные предложения от других клубов.

Создать снова такой же костяк – возможно. Но это очень сложно.Ты не можешь даже качественному футболисту привить определенные качества, отношение. В первую очередь это проблема ментальная. Это есть, это можно взращивать. Но для этого нужно время, в том числе и смена игроков. Вот так просто это не произойдет».

После сезона-2017/18 ЦСКА ставил на молодежь и недорогое усиление. Сначала Виктор Гончаренко выстрелил и даже дважды победил «Реал» в Лиге чемпионов, но магия быстро испарилась, команда деградировала.

У Федотова же всегда узнаваемый стиль при любых вложениях: он не мечется между схемами, способен на умные эксперименты, ставит понятные задачи перед селекцией. Благодаря системе Федотова ЦСКА снова стал топ-клубом при ограниченных ресурсах и провел тактически зрелые два года.

Провал этого сезона на Федотове или руководстве?

Очевидно, главная претензия Федотова к боссам ЦСКА – слабая работа на трансферном рынке.

Прошлый сезон – вполне приличный. ЦСКА вернул Федора Чалова из аренды, привез Милана Гайича, прокачал оборону Виллианом Рошей и Мойзесом, усилил опорную зону Виктором Мендесом и Сашей Здьеларом. Плюс Федотов качественно использовал стартовые условия: дожидаясь усиления, заиграл Бахтиера Зайнутдинова на позиции левого центрального защитника и использовал универсализм остальных (Иван Обляков – латераль, центральный полузащитник, инсайд, Кирилл Набабкин – правый центральный защитник).

В итоге ЦСКА построил качественный фундамент: 3-4-3 с Игорем Дивеевым, Рошей и Мойзесом в центре защиты и Здьеларом – Мендесом в опорной зоне. Но летом 2023-го руководство провалилось: ушли Карраскаль, Медина и Зайнутдинов, сорвался трансфер левого латераля (из-за чего там играл правоногий Гайич), опорник Максим Мухин вынужденно играл инсайда, из-за травмы Дивеева центр обороны стал уязвим. ЦСКА лишился замен и ломал структуру из-за любой травмы или дисквалификации.

Даже с учетом прибывших Виктора Давилы и Аббоса Файзуллаева ЦСКА не справлялся: Чалов вынужденно играл инсайда, опорная зона состояла из Здьелара (периодически вынужденно спускался в центр защиты), Мендеса, Облякова (его видели инсайдом) и Кучаева (Федотов не рассматривал его в старте), на замене сидела молодежь.

Итог: ЦСКА классно стартовал после поражения от «Урала», но выдохся осенью. Этот провальный отрезок на руководстве.

Зимой состав стал сбалансированнее: восстановился Дивеев, адаптировался Давила, Тамерлан Мусаев усилил нападение. Но здесь уже провалился Федотов: ЦСКА тяжело атаковал, пропускал на финише и быстро вылетел из борьбы за топ-3.

Скорее всего, увольнение – комплекс накопленных противоречий. Федотов рубился с селекцией (об этом рассказывал Олег Фоменко), руководство долго везло новичков, увольнение спровоцировала провальная весна вне топ-5 и без Суперфинала Кубка России.

Суммируем: почему мы все равно не понимаем ЦСКА?

Федотов работал в условиях трансферных ограничений и необходимости перестройки. В сжатых рамках он построил узнаваемую команду:

● ярко атакующую в быстрых переходах. Даже с Мухиным на позиции инсайда;

● с агрессивными латералями. Даже с Ильей Агаповым слева;

● с постоянными экспериментами. Даже с Бахтиером Зайнутдиновым в центре защиты и Иваном Обляковым на любой позиции;

● с работающей атакой – за два сезона больше забил только «Зенит» (126, ЦСКА – 112, «Краснодар» – 107);

● со структурной обороной – c учетом постоянных травм и перестроений меньше пропустил только «Зенит» (47, ЦСКА – 67, «Спартак» – 70).

Почему возможное назначение Николича удивляет?

Главный кандидат в ЦСКА – Марко Николич. И это настораживает.

Николич качественно отработал в «Локомотиве», но его фундамент основан на двух ЦЗ: на старте использовал 4-2-3-1 с Алексеем Миранчуком в свободной роли, весной 2021-го выиграл бронзу с ромбовыми 4-4-2, летом из-за продажи Гжегожа Крыховяка перестроился на линейные 4-4-2.

В «Шабаб Аль‑Ахли» Николич использовал 4-4-2 в ромб и линию, 4-3-3 и 4-2-3-1.

Нынешний же ЦСКА подбирался под 3-4-3 Федотова:

● Хелвен и Гайич – ярко выраженные латерали, Данила Круговой плох в обороне в четверке и ехал под 3-4-3;

● защитники ЦСКА привыкли к тройке центральных, внешние защитники активно подключаются вперед;

● нет ярко выраженных вингеров: Виктор Давила и Аббос Файзуллаев эффективнее в инсайдных зонах, альтернатив им практически нет (Мусаев и Чалов – центральные нападающие и не привыкли к краям), стилистически близок разве что Обляков.

В итоге впереди – неизвестность с двумя сценариями:

1. Николичу придется адаптироваться к непривычным установкам ЦСКА.

2. Руководству придется закупаться для тотальных перестановок под Николича.

Возможный плюс – комфорт для иностранцев. Кажется, у Федотова не все так просто с раздевалкой и звездами – в его системе нужно заслужить право на творчество оборонительной дисциплиной. Николич проще, он легко освобождает лидеров.

Кого еще можем увидеть в ЦСКА?

1. Игорь Осинькин. Странный выбор из-за несовпадения стилей. Состав ЦСКА не подходит для 4-4-2 Осинькина: понадобится кардинальная перестройка для клуба или тренера.

2. Владимир Ивич. Уже интереснее. Самый гибкий вариант из возможных: выстраивает оборону, задействует широкие фланги, адаптирует стиль под качества игроков, знаком с разными схемами и тоже подыскивает гибридные роли игрокам.

3. Сергей Игнашевич. Спорно отработал дебютный сезон в РПЛ, но адаптирован к 3-4-3 и 3-5-2, прессингу, агрессии латералей и подвижным инсайдам.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Джузеппе Маффиа, Александр Вильф