Увольнение Федотова – стратегическая ошибка ЦСКА
Быстрые мысли Ильи Васильева.
Владимир Федотов уволен из ЦСКА. Илья Васильев ищет логику.
Федотов это заслужил?
Недовольство Федотовым понятно: впервые с сезона-2001 ЦСКА выпал из топ-5, пропустил 40 голов, проваливался на оборонительных на стандартах (10 мячей, последний показатель в лиге – столько же у «Оренбурга»), постоянно валился в концовках, звезды атаки провели нестабильный год.
Но карьера Федотова показывает, что он заслужил еще один шанс.
Аргументы:
1. Великолепный сезон-2022/23 с серебром РПЛ и выигранным Кубком.
Проделана феноменальная работа: Федотов мгновенно взбодрил состав, с которым мучались Виктор Гончаренко, Ивица Олич и Алексей Березуцкий – ЦСКА снова обрел узнаваемый и эффективный стиль.
Федотов решил все проблемы: универсально подбирал состав, настроил оборону, атака засияла (особенно – Федор Чалов и Иван Обляков), в сжатых условиях придумывал новые роли игрокам и легко пережил истерики Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.
Кажется, что Федотов всегда ставит узнаваемые 3-4-3, но в том сезоне команда была очень гибкой – он умеет меняться.
2. Один из лучших тренеров РПЛ на дистанции.
Заслуги Федотова за 6 лет в РПЛ: седьмое место с «Оренбургом» в дебютный сезон, спасение «Сочи» от вылета, выход «Сочи» в Лигу конференций, серебро с «Сочи» (по сути, построил три стилистически разных команды за два с половиной сезона), впервые с сезона-2017/18 вошел с ЦСКА в топ-3.
3. Избавление ЦСКА от тактических метаний.
Полтора года назад Алексей Березуцкий рассказал о главной проблеме ЦСКА: «Глобальная управленческая ошибка – недооценка костяка, ушедшего в 2018 году (ЦСКА остался без братьев Березуцких, Сергея Игнашевича, Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо, Ахмеда Мусы, Александра Головина – Sports). Это 5-6 футболистов, которые могут постоянно на все влиять, добиваться результата вне зависимости ни от чего, даже не рассматривать денежные предложения от других клубов.
Создать снова такой же костяк – возможно. Но это очень сложно.Ты не можешь даже качественному футболисту привить определенные качества, отношение. В первую очередь это проблема ментальная. Это есть, это можно взращивать. Но для этого нужно время, в том числе и смена игроков. Вот так просто это не произойдет».
После сезона-2017/18 ЦСКА ставил на молодежь и недорогое усиление. Сначала Виктор Гончаренко выстрелил и даже дважды победил «Реал» в Лиге чемпионов, но магия быстро испарилась, команда деградировала.
У Федотова же всегда узнаваемый стиль при любых вложениях: он не мечется между схемами, способен на умные эксперименты, ставит понятные задачи перед селекцией. Благодаря системе Федотова ЦСКА снова стал топ-клубом при ограниченных ресурсах и провел тактически зрелые два года.
Провал этого сезона на Федотове или руководстве?
Очевидно, главная претензия Федотова к боссам ЦСКА – слабая работа на трансферном рынке.
Прошлый сезон – вполне приличный. ЦСКА вернул Федора Чалова из аренды, привез Милана Гайича, прокачал оборону Виллианом Рошей и Мойзесом, усилил опорную зону Виктором Мендесом и Сашей Здьеларом. Плюс Федотов качественно использовал стартовые условия: дожидаясь усиления, заиграл Бахтиера Зайнутдинова на позиции левого центрального защитника и использовал универсализм остальных (Иван Обляков – латераль, центральный полузащитник, инсайд, Кирилл Набабкин – правый центральный защитник).
В итоге ЦСКА построил качественный фундамент: 3-4-3 с Игорем Дивеевым, Рошей и Мойзесом в центре защиты и Здьеларом – Мендесом в опорной зоне. Но летом 2023-го руководство провалилось: ушли Карраскаль, Медина и Зайнутдинов, сорвался трансфер левого латераля (из-за чего там играл правоногий Гайич), опорник Максим Мухин вынужденно играл инсайда, из-за травмы Дивеева центр обороны стал уязвим. ЦСКА лишился замен и ломал структуру из-за любой травмы или дисквалификации.
Даже с учетом прибывших Виктора Давилы и Аббоса Файзуллаева ЦСКА не справлялся: Чалов вынужденно играл инсайда, опорная зона состояла из Здьелара (периодически вынужденно спускался в центр защиты), Мендеса, Облякова (его видели инсайдом) и Кучаева (Федотов не рассматривал его в старте), на замене сидела молодежь.
Итог: ЦСКА классно стартовал после поражения от «Урала», но выдохся осенью. Этот провальный отрезок на руководстве.
Зимой состав стал сбалансированнее: восстановился Дивеев, адаптировался Давила, Тамерлан Мусаев усилил нападение. Но здесь уже провалился Федотов: ЦСКА тяжело атаковал, пропускал на финише и быстро вылетел из борьбы за топ-3.
Скорее всего, увольнение – комплекс накопленных противоречий. Федотов рубился с селекцией (об этом рассказывал Олег Фоменко), руководство долго везло новичков, увольнение спровоцировала провальная весна вне топ-5 и без Суперфинала Кубка России.
Суммируем: почему мы все равно не понимаем ЦСКА?
Федотов работал в условиях трансферных ограничений и необходимости перестройки. В сжатых рамках он построил узнаваемую команду:
● ярко атакующую в быстрых переходах. Даже с Мухиным на позиции инсайда;
● с агрессивными латералями. Даже с Ильей Агаповым слева;
● с постоянными экспериментами. Даже с Бахтиером Зайнутдиновым в центре защиты и Иваном Обляковым на любой позиции;
● с работающей атакой – за два сезона больше забил только «Зенит» (126, ЦСКА – 112, «Краснодар» – 107);
● со структурной обороной – c учетом постоянных травм и перестроений меньше пропустил только «Зенит» (47, ЦСКА – 67, «Спартак» – 70).
Почему возможное назначение Николича удивляет?
Главный кандидат в ЦСКА – Марко Николич. И это настораживает.
Николич качественно отработал в «Локомотиве», но его фундамент основан на двух ЦЗ: на старте использовал 4-2-3-1 с Алексеем Миранчуком в свободной роли, весной 2021-го выиграл бронзу с ромбовыми 4-4-2, летом из-за продажи Гжегожа Крыховяка перестроился на линейные 4-4-2.
В «Шабаб Аль‑Ахли» Николич использовал 4-4-2 в ромб и линию, 4-3-3 и 4-2-3-1.
Нынешний же ЦСКА подбирался под 3-4-3 Федотова:
● Хелвен и Гайич – ярко выраженные латерали, Данила Круговой плох в обороне в четверке и ехал под 3-4-3;
● защитники ЦСКА привыкли к тройке центральных, внешние защитники активно подключаются вперед;
● нет ярко выраженных вингеров: Виктор Давила и Аббос Файзуллаев эффективнее в инсайдных зонах, альтернатив им практически нет (Мусаев и Чалов – центральные нападающие и не привыкли к краям), стилистически близок разве что Обляков.
В итоге впереди – неизвестность с двумя сценариями:
1. Николичу придется адаптироваться к непривычным установкам ЦСКА.
2. Руководству придется закупаться для тотальных перестановок под Николича.
Возможный плюс – комфорт для иностранцев. Кажется, у Федотова не все так просто с раздевалкой и звездами – в его системе нужно заслужить право на творчество оборонительной дисциплиной. Николич проще, он легко освобождает лидеров.
Кого еще можем увидеть в ЦСКА?
1. Игорь Осинькин. Странный выбор из-за несовпадения стилей. Состав ЦСКА не подходит для 4-4-2 Осинькина: понадобится кардинальная перестройка для клуба или тренера.
2. Владимир Ивич. Уже интереснее. Самый гибкий вариант из возможных: выстраивает оборону, задействует широкие фланги, адаптирует стиль под качества игроков, знаком с разными схемами и тоже подыскивает гибридные роли игрокам.
3. Сергей Игнашевич. Спорно отработал дебютный сезон в РПЛ, но адаптирован к 3-4-3 и 3-5-2, прессингу, агрессии латералей и подвижным инсайдам.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Джузеппе Маффиа, Александр Вильф
В Москве после двух вторых мест и кубка вполне может поработать в Динамо или Локо, когда там под нынешними тренерами кресла зашатаются.
1. Краснодар продлил Мусаева
2. Личка посрется с руководством Динамо
3. Спартак будет Спартаком
4. ЦСКА: пока Бабаев и Гинер решают судьбы тренера, ЦСКА ничего не светит
5. Локомотив просто не потянет
Что у ЦСКА будет с новым тренером и без нормальных трансферов - очень большой вопрос.
Краснодар возвращает Славолюба Муслина
"Личка посрется с руководством Динамо", потом помирится, но будет поздно
"Спартак будет Спартаком"
"ЦСКА"..
"Локомотив просто не потянет"
Чемпионом станут КС или Оренбург - решится в последнем туре.
Но есть ещё и Динамо Мх - может вмешаться в борьбу за чемпионство, если выиграет все три игры в последнем туре))
Пойду ещё чего-нибудь выпью))
Будущее Карраскаля просматривалось весной, но Давила дебютировал только в шестом туре, Аббоса оформили только в августе, подводили в состав и вряд ли 20-летнего парня всерьез ждали в старте
Медину использовали инсайдом и левым латералем. Его продали перед началом сезона, никого не привезли на фланг и полуфланг, затем заменяющий его Зайнутдинов ушел в «Бешикташ»
Конечно, Федотову можно предъявить, что не сработался со звездами, которые не хотели отрабатывать сзади. Но странно его обвинять в том, что клуб достаточно выгодно продал лидеров (и было очевидно, что Карра и Баха уйдут), а потом никого не купил)
Помимо развития таланта и тактики есть еще конкуренты. А они все усилились лучше. Кто-то тренером, кто-то игроками, кто-то и тем, и тем. ЦСКА же только ослаб игроками или остался при своих.
Ладно бы Федотову подвезли клаудиний, барриосов, артуров, да хоть бабичей и хрябичей, а он такой раз — и занял с ними 6-е место. Но ему подвезли хлам, а ожидания остались теми же.
Не говорю, что его ответственности в результате ниже ожиданий нет, но он точно не единственный ответственный. А в отставку почему-то отправили только его. ;)
Футбол ЦСКА было невозможно смотреть, всех креативщиков Федотов забраковал и выкинул из команды, оставив своих любимых столбов в нападении. Странно, что в три столба вообще еще не играли