В чем шанс «Балтики» против «Зенита»?

Илья Васильев – о возможном сценарии Кубка.

«Балтика», одна из самых симпатичных команд весны, напрямую вылетела из РПЛ. Вероятно, последний матч команды Сергея Игнашевича (скорее всего, тренер покинет Калининград) – Суперфинал Кубка против «Зенита», который мчит к золотому дублю.

Илья Васильев объясняет, как «Балтика» может помешать гегемону?

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Сезон «Балтики» четко разделился на две части: одиннадцать трансферов в летнее окно не сильно добавили качества новичку РПЛ, одиннадцать зимних трансферов привели к более привлекательному стилю игры и реальному шансу на спасение.

Перед зимним перерывом Игнашевич пришел к оборонительной тройке Радмановац – Остойич – Гассама, после него использовал Кевина Андраде, Александра Жирова и Диего Луну. Даже весной «Балтика» оборонялась некачественно (15-е место по допущенным xG и касаниям в своей штрафной, 16-е – по допущенным ударам), но все равно кажется опасным соперником для «Зенита».

Почему?

1. «Зенит» страдал против «Балтикой» в этом сезоне

В первом круге (2:0) под соперника, заточенного на длинные передачи и кроссы, Сергей Семак придумал гибридную схему: 4-3-3 при розыгрышах от ворот для забросов Кассьерре – Сергееву – Мантуану, 4-2-4 на чужой половине (Вендел помогал раздергивать центральных защитников) и 3-5-2 в обороне. Как минимум в атаке новые установки Семака не работали: до перерыва «Зенит» нанес всего один удар из штрафной. Во втором тайме «Зенит» дважды забил, но победа пришла благодаря индивидуальному мастерству Вендела и Дугласа Сантоса, а не отлаженным командным взаимодействиям.

В Петербурге «Зенит» давил и забил в первом тайме (1:0), но после перерыва бросил играть (шесть ударов при 60% владения).

2. Любая команда с низким блоком доставляет дискомфорт «Зениту»

Этой весной «Зенит» не обыграл «Рубин» (0:2), «Динамо» (0:1), «Факел» (1:1) и ЦСКА (0:1 в РПЛ + 1:1 и 0:0 в Кубке). Почти все соперники (исключение – «Факел» из второго тайма) заставляли «Зенит» много позиционно атаковать. Из-за этого Клаудиньо и Вендел часто получали мяч вдали от чужих ворот, и «Зенит» пассивно катал мяч в средней трети поля. Дополнительные сложности создали травма Дугласа Сантоса и нестабильность вингеров – в таких условиях соперники успевали перестраиваться и закрывать не только середину, но и ширину. В конце сезона Семак перешел на 3-5-2 – в том числе для решения этой проблемы, но пока и с новой-старой схемой «Зенит» не доминирует.

Скорее всего, в Суперфинале Кубка «Зенит» тоже не создаст большого количества моментов. В таком матча важна концентрация защитником и вратаря – как минимум у Евгения Латышонка с ней порядок. Латышонок – лучший в РПЛ по соотношению ожидаемых и пропущенных голов благодаря почти идеальной игре на линии. В Кубке Евгений ловит кураж: выиграл серию пенальти с «Локомотивом», затащил в матчах с «Ростовом» и «Спартаком» (оба – 1:0).

3. «Зенит» уязвим в контратаках

У «Зенита» нет проблем с защитниками: Нино и Страхиня Эракович – лучшая пара весны в РПЛ, Вячеслав Караваев и Дуглас Дуглас хороши, если здоровы. Дисбаланс возникает из-за недоработок полузащитников: центральные полузащитники Вендел и Клаудиньо не всегда вовремя стартуют назад, Педро и Артур – вингеры, которые теряют соперников за спиной и не очень успешно идут в отбор, а не обученные латерали. При этом «Балтика» классно бежит: яркие латерали Роберто Фернандес и Юрий Ковалев, Данила Козлов, качественно распоряжающийся мячом на свободном пространстве, подвижные инсайды Алекс Фернандес и Виталий Лисакович.

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Конечно, «Зенит» – явный фаворит Суперфинала из-за индивидуального класса игроков, опыта топ-матчей и психологии после драматичного финиша РПЛ. Но даже в золотом матче с «Ростовом» (2:1) «Зенит» был довольно тягуч.

Задача «Балтики» – сделать его таким же и в воскресенье, комбинируя высокий прессинг с компактной обороной в среднем и низком блоках.

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Фото: РИА Новости /Виталий Невар, Михаил Голенков; fc-zenit.ru /Анна Мейер