Лучший сезон Тюкавина: второй по «гол+пас» и главный по открываниям в РПЛ

Забьет 15 за сезон?

Константин Тюкавин проводит лучший сезон в карьере. Вот доказательства:

1. Если Тюкавин обойдется без травм, обновит рекорд по игровому времени за «Динамо»: уже провел 1277 минут (в среднем 77 за матч), почти дотянулся до прошлого сезона (1312 в 28 играх) и рядом с бронзовым годом Сандро Шварца (1505 в 30 турах).

2. Тюкавин уже отдал 4 ассиста (в предыдущих сезонах – не больше трех), к которым добавил 7 голов. До этого сезона самым результативным сезоном Тюкавина был прошлый: с 8+2 с лавки Славиши Йокановича. Смелый прогноз: атакующая структура Марцела Лички приблизит Тюкавина к 18-20 очкам по «гол+пас».

3. Тюкавин забивает в четырех матчах подряд – это исторический результат для «Динамо» в чемпионате России. Тюкавин догнал Огнена Коромана-2002 (4 гола в четырех матчах подряд), рядом с Игорем Семшовым-2011/12 и Кевином Кураньи-2013/14 (по 5 в четырех), может превзойти серию Ролана Гусева-2000 (7 в пяти).

5. При Личке Тюкавин превратился в главного нападающего «Динамо». Шварц дозировал время Тюкавина (71% весной 2021-го и и 55% в сезоне-2021/22), Йоканович предпочитал Федора Смолова (48,5% от возможных минут). Теперь Тюкавин – основной (85%), а Смолов – десятка.

6. Тюкавин почти не теряется в топ-матчах: отгрузил два «Зениту» (2:3), ассистировал Муми Нгамале с ЦСКА (2:1), находил моменты против «Спартака» (0:1) и оформил 1+1 против ЦСКА во втором круге (3:2).

Несмотря на относительно скромное игровое время при Шварце и Йокановиче, на дистанции Тюкавин всегда дает качество. С момента его дебюта в РПЛ с игры больше забивают только суперзвезды (Квинси Промес, Малком и Джон Кордоба чаще отличались без учета пенальти).

Чем хорош Тюкавин?

Тюкавин элитно бежит за спину и разрывает в контратаках

Главное качество Тюкавина – движение при поиске мяча. Константин лучше всех в лиге ищет моменты за спинами защитников.

Тюкавина тяжело прочитать: он всегда в движении, дергает защитников в разные стороны (эффективно спускается в глубину, ускоряется к воротам), вклинивается между защитниками, выдерживает линию офсайда. Так Тюкавин постоянно опасен в быстрых отрывах, наказывая защитников за высокую линию, а также полезен при кроссах.

Непредсказуемость Тюкавина – большое преимущество «Динамо».

В позиционных атаках Личка требует, чтобы вингеры (даже Макаров), десятка и одна из восьмерок (в последнее время – Чавес) заполняли середину. Благодаря этому «Динамо» подходит к чужой штрафной через короткие передачи или забросы. При розыгрышах Тюкавин подыгрывает спиной к воротам: играет в одно-два касания на партнеров около штрафной, вытягивает защитников или самостоятельно бьет с разворота.

Контратаки – тоже топ. Тюкавин выжигает во всех режимах: самостоятельно тащит мяч, врубает дриблинг, убегает за спину, много бьет и отлично создает ширину.

Как работают открывания Тюкавина: он хитро переключается между защитниками при забросах и тонко чувствует пространство

Выделим основные действия Тюкавина.

1. Тюкавин уникально двигается при забросах из глубины. Тюкавин разбирается лицом к воротам и хорошо координирован – Роберт Ренан подтвердит.

Также Константин классно переходит от одного защитника к другому. За несколько недель после таких действий нападающего «Динамо» пострадали «Сочи» (3:3) и ЦСКА.

Например, против «Сочи» Бителло и Смолов нагрузили центральных защитников Миладиновича и Дркушича, и Тюкавин ворвался в зону Миладиновича. В похожем стиле Тюкавин забил «Крыльям» (3:3).

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

2. Тюкавин полезен при игре спиной к воротам. Например, в этом эпизоде он открывался под передачу, но в итоге открыл зону Смолову.

ЦСКА провалился против Тюкавина. Константин идеально поработал в каждом голе «Динамо»: при первом выдернулся из глубины в переходе, при втором раскачал позиционную атаку, при третьем быстро сориентировался после рикошета.

Вторая голевая атака – классика «Динамо»: снова получили 3-в-3 на передней линии. Нгамале немного вытащил Мойзеса, в эту зону тут же двинулся Бителло (за ним не пошел Здьелар) – их страховал Роша.

Тюкавин одновременно оторвался от Здьелара и отдалился от Роши, вынуждая Виллиана переключить внимание с вбегающего Бителло на него. Итог – ассист Тюкавина на свободного Бителло, за которым не успел Мойзес.

3. Тюкавин разрывает в контратаках. Проблема – реализация: Тюкавин далеко не всегда контролирует мяч перед ударом. В быстрых атаках он тоже разнообразен: рвет полуфланги, намеренно расширяет пространство, ныряет за спину.

Отличный пример скана пространства в быстрой атаке из матча с «Балтикой» (2:0): открылся в удобную зону для Нгамале и уничтожил Александра Пуцко сменой направления. «Балтику» спас только вратарь Евгений Латышонок.

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Константин Тюкавин забивает четыре матча подряд – на этом отрезке он самый результативный игрок РПЛ. Тюкавин был полезен и когда «сдувался»: ассистировал против ЦСКА и «Ростова» и стабильно создавал моменты в остальных матчах (немного не повезло со «Спартаком» и «Локо»).

Тюкавин – второй в РПЛ по xG (уступает Джону Кордобе) и прямому вкладу в комбинации с ударами (активнее только Клаудиньо).

Константин уже выбил 7+4 в 16 матчах (по «гол+пас» впереди только Матео Кассьерра), сыгрался с Федором Смоловым и адаптировался к Муми Нгамале и Бителло.

Кажется, у Тюкавина отличные шансы даже на 15 голов в этом сезоне.

Верите, что он забьет так много?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев