БЛЮЗ
Блог

Лучший сезон Тюкавина: второй по «гол+пас» и главный по открываниям в РПЛ

Бителло Бителло
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Сандро Шварц Сандро Шварц
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Марцел Личка Марцел Личка
Федор Смолов Федор Смолов
Славиша Йоканович Славиша Йоканович
Муми Нгамале Муми Нгамале
Динамо Москва Динамо Москва
Футбол Футбол

Забьет 15 за сезон?

Константин Тюкавин проводит лучший сезон в карьере. Вот доказательства: 

1. Если Тюкавин обойдется без травм, обновит рекорд по игровому времени за «Динамо»: уже провел 1277 минут (в среднем 77 за матч), почти дотянулся до прошлого сезона (1312 в 28 играх) и рядом с бронзовым годом Сандро Шварца (1505 в 30 турах).

2. Тюкавин уже отдал 4 ассиста (в предыдущих сезонах – не больше трех), к которым добавил 7 голов. До этого сезона самым результативным сезоном Тюкавина был прошлый: с 8+2 с лавки Славиши Йокановича. Смелый прогноз: атакующая структура Марцела Лички приблизит Тюкавина к 18-20 очкам по «гол+пас».

3. Тюкавин забивает в четырех матчах подряд – это исторический результат для «Динамо» в чемпионате России. Тюкавин догнал Огнена Коромана-2002 (4 гола в четырех матчах подряд), рядом с Игорем Семшовым-2011/12 и Кевином Кураньи-2013/14 (по 5 в четырех), может превзойти серию Ролана Гусева-2000 (7 в пяти).

5. При Личке Тюкавин превратился в главного нападающего «Динамо». Шварц дозировал время Тюкавина (71% весной 2021-го и и 55% в сезоне-2021/22), Йоканович предпочитал Федора Смолова (48,5% от возможных минут). Теперь Тюкавин – основной (85%), а Смолов – десятка.

6. Тюкавин почти не теряется в топ-матчах: отгрузил два «Зениту» (2:3), ассистировал Муми Нгамале с ЦСКА (2:1), находил моменты против «Спартака» (0:1) и оформил 1+1 против ЦСКА во втором круге (3:2).

Несмотря на относительно скромное игровое время при Шварце и Йокановиче, на дистанции Тюкавин всегда дает качество. С момента его дебюта в РПЛ с игры больше забивают только суперзвезды (Квинси Промес, Малком и Джон Кордоба чаще отличались без учета пенальти).

Чем хорош Тюкавин?

Тюкавин элитно бежит за спину и разрывает в контратаках

Главное качество Тюкавина – движение при поиске мяча. Константин лучше всех в лиге ищет моменты за спинами защитников. 

Тюкавина тяжело прочитать: он всегда в движении, дергает защитников в разные стороны (эффективно спускается в глубину, ускоряется к воротам), вклинивается между защитниками, выдерживает линию офсайда. Так Тюкавин постоянно опасен в быстрых отрывах, наказывая защитников за высокую линию, а также полезен при кроссах.

Непредсказуемость Тюкавина – большое преимущество «Динамо». 

В позиционных атаках Личка требует, чтобы вингеры (даже Макаров), десятка и одна из восьмерок (в последнее время – Чавес) заполняли середину. Благодаря этому «Динамо» подходит к чужой штрафной через короткие передачи или забросы. При розыгрышах Тюкавин подыгрывает спиной к воротам: играет в одно-два касания на партнеров около штрафной, вытягивает защитников или самостоятельно бьет с разворота. 

Контратаки – тоже топ. Тюкавин выжигает во всех режимах: самостоятельно тащит мяч, врубает дриблинг, убегает за спину, много бьет и отлично создает ширину.

Как работают открывания Тюкавина: он хитро переключается между защитниками при забросах и тонко чувствует пространство

Выделим основные действия Тюкавина.

1. Тюкавин уникально двигается при забросах из глубины. Тюкавин разбирается лицом к воротам и хорошо координирован – Роберт Ренан подтвердит

Также Константин классно переходит от одного защитника к другому. За несколько недель после таких действий нападающего «Динамо» пострадали «Сочи» (3:3) и ЦСКА. 

Например, против «Сочи» Бителло и Смолов нагрузили центральных защитников Миладиновича и Дркушича, и Тюкавин ворвался в зону Миладиновича. В похожем стиле Тюкавин забил «Крыльям» (3:3).

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

2. Тюкавин полезен при игре спиной к воротам. Например, в этом эпизоде он открывался под передачу, но в итоге открыл зону Смолову.

ЦСКА провалился против Тюкавина. Константин идеально поработал в каждом голе «Динамо»: при первом выдернулся из глубины в переходе, при втором раскачал позиционную атаку, при третьем быстро сориентировался после рикошета. 

Вторая голевая атака – классика «Динамо»: снова получили 3-в-3 на передней линии. Нгамале немного вытащил Мойзеса, в эту зону тут же двинулся Бителло (за ним не пошел Здьелар) – их страховал Роша.

Тюкавин одновременно оторвался от Здьелара и отдалился от Роши, вынуждая Виллиана переключить внимание с вбегающего Бителло на него. Итог – ассист Тюкавина на свободного Бителло, за которым не успел Мойзес.

3. Тюкавин разрывает в контратаках. Проблема – реализация: Тюкавин далеко не всегда контролирует мяч перед ударом. В быстрых атаках он тоже разнообразен: рвет полуфланги, намеренно расширяет пространство, ныряет за спину. 

Отличный пример скана пространства в быстрой атаке из матча с «Балтикой» (2:0): открылся в удобную зону для Нгамале и уничтожил Александра Пуцко сменой направления. «Балтику» спас только вратарь Евгений Латышонок.

***

Константин Тюкавин забивает четыре матча подряд – на этом отрезке он самый результативный игрок РПЛ. Тюкавин был полезен и когда «сдувался»: ассистировал против ЦСКА и «Ростова» и стабильно создавал моменты в остальных матчах (немного не повезло со «Спартаком» и «Локо»).

Тюкавин – второй в РПЛ по xG (уступает Джону Кордобе) и прямому вкладу в комбинации с ударами (активнее только Клаудиньо). 

Константин уже выбил 7+4 в 16 матчах (по «гол+пас» впереди только Матео Кассьерра), сыгрался с Федором Смоловым и адаптировался к Муми Нгамале и Бителло.

Кажется, у Тюкавина отличные шансы даже на 15 голов в этом сезоне. 

Верите, что он забьет так много?

Мой телеграм

Бан Кордобы – катастрофа «Краснодара». Кого теперь ставить в атаку?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюкавин в этом сезоне действительно добавил (в последних матчах смотрится здорово 🔝), надеюсь, что он продолжит свой прогресс.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хороший, многообещающих игрок, это было ясно уже два года назад. Хотелось бы верить в полноценную, успешную и резонансную карьеру. Именно, что "хотелось бы", потому что уж слишком зыбким, эфемерным является всё в настоящее время в отечественном футболе. И не только футболе.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Trash Talking
Тюкавин и раньше был хорош. Мне до сих пор непонятно, почему европейцев привлёк именно Захарян, а не Тюкавин. Это Тюкавин как раз должен играть за Сосьедад сейчас, а не Арсен.
У скаутов несколько иначе мозги работают...Причин много, в частности и строчки в резюме. Захарян моложе, был заметен на молодежном евро(самый молодой автор гола в истории, если не ошибаюсь), лауреат первой пятерки, два года подряд второй в команде по гол+пас... По его игре незаметно, но у него масса ключевых передач. Все это сыпется в копилочку. Тюкавин, наверное тоже скоро уедет(были слухи в Испании, что Сосьедад и его хочет, уже после покупки Захи), но на его оценку влияет отсутствие ярко выраженных физических преимуществ -есть побыстрее, есть помощнее. А вот на сбаллансированность напов редко скауты смотрят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюкавин топ!
Останется в Динамо надолго-станет легендой клуба!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ему бы с его стилем игры в условный Вольфсбург или Хоффенхайм с высокими линиями защит в Бундеслиге, давно говорю. Жаль только, что по политическим причинам могут быть трудности.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюкавин и раньше был хорош. Мне до сих пор непонятно, почему европейцев привлёк именно Захарян, а не Тюкавин. Это Тюкавин как раз должен играть за Сосьедад сейчас, а не Арсен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ blood5anta
Тюкавин топ! Останется в Динамо надолго-станет легендой клуба!
Чтобы стать легендой - нужно что-то выиграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий