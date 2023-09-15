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Осуждение Карпина за слова про Европу – бред

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Мнение Ильи Васильева.

Событие недели – заявление Валерия Карпина о потенциальном отъезде россиян в европейские лиги. 

«Вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте. Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте в квалификации ЧМ-2022 почти в том же составе. 

Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная. Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет», – сказал Карпин после Катара (1:1).

Эти слова возбудили спикеров, генерирующих патриотические цитаты – например, Роман Терюшков вообще увидел признаки «развала» сборной России и назвал действия тренера «похожими на вражеские». Эту логику поддерживает и часть болельщиков. 

Карпин традиционно говорит прямо и дает не первый повод для хейта со стороны такой аудитории: «Самый важный матч в карьере – «Ростов» – «Урал», «Не держусь за место в сборной», теперь вот «Уезжайте в Европу». 

В сборной Карпин особенно откровенный, ведь его активнее, чем кого-либо, спрашивают о проблемах нашего футбола. И он не юлит, не процеживает «Без комментариев», а говорит ровно то, что думает. 

Карпин не вышел на площадь с призывом уезжать и не выступал с манифестом. Его спросили, что он думает, – он ответил. Вражеские мотивы видит тот, кто ищет их повсюду.

Карпин блестяще играл в Испании, не испугался поработать там тренером, создал яркий «Ростов». Он имеет полное право делиться мыслями – и его мнение важно для игроков.

Вредительство и вражеская логика? Кто так говорит, забыл, что Карпин годами занимается оздоровлением «Ростова»: смотрит лучшие тактические идеи, адаптирует их, пошагово выходит на новый уровень. Он построил одну из самых выносливых команд РПЛ и сконструировал сложный футбол, распоряжаясь средними игроками. Карпин удержал «Ростов» после Курбана Бердыева, сделал клуб популярнее, прокачал игроков без больших вложений – и вывел из статуса обычного провинциального середняка. Может такой тренер высказывать мнение без обвинений в предательстве?

По сути, Карпин зафиксировал: в обозримом будущем мы не прекратим стагнацию лиги, зато есть шанс сделать сильнее отдельных игроков и сборную будущего. Ключ, на взгляд Карпина, – игра в Европе.

Против Катара Головин показался игроком с другой планеты, хотя выступает в европейском середняке. Карпин подтвердил мнение защитника Сергея Волкова о том, что интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Можно сколько угодно спорить о методах измерения интенсивности, но глупо отрицать, что в РПЛ не самый высокий темп.

Например, все восторгались прессингом и мощью «Динамо» Сандро Шварца, но немец рассказывал, что команда лишь подобралась к темпу середняка Бундеслиги: «В «Майнце» я провел почти три года. Два с половиной года мы справлялись с задачами: сначала остались в Бундеслиге, затем поднялись повыше (14-е место в сезоне-2017/18, 12-е – в 2018/19), где-то даже посматривали на еврокубки. Сейчас мы на том же уровне, что и «Майнц» – это неплохо, но нужно двигаться дальше».

На прошлой неделе я смотрел матчи «Реала Сосьедад». Видно, что у команды не все получается, но такого контрпрессинга и желания накрывать нет ни в одной команде РПЛ. При правильном отношении Захарян прокачается даже через тренировки

Вадим Лукомский подтверждает: «Прессинг и владение – сейчас ориентир почти для любого топ-клуба (на первый план выходит качество воплощения, но намерение почти у всех есть). «Сосьедад» в плане стиля максимально близок к таким клубам. В последние сезоны баски конкурируют с «Барсой» за статус главной испанской прессинг-машины. «Реал Сосьедад» категорически хорош во всех отношениях. Это позволяет называть прессинг команды тотальным. Захарян попал в среду, где можно учиться и где классическим принципам «Барсы» поклоняются даже сильнее, чем в иные отрезки в самой «Барсе». При этом уровень конкуренции вполне посильный».

Англия, Германия, Италия, Испания, Франция заманивают сильнейших. Туда едут лучшие тренеры с прогрессивными идеями. Ежедневная работа на пределе и сложность игры против топов приучают к высокому уровню сопротивления. Игроки адаптируются к новым скоростям, быстрее думают и улучшают технику. И это на пользу сборной – смысл слов Карпина как раз в этом.

Тренер сборной повторил это в «Итогах». Рекомендую весь 15-минутный блок по теме (пока видео удалено, но мы сразу добавим ссылку, как проблема решится), но вот главное: «Чемпионату России не хватает сопротивления. Интенсивность – пробег на максимальной скорости, на спринтах. Допустим, средний пробег игрока чемпионата Испании или Италии – 1500 метров на высокой интенсивности и 400 метров на спринте. Итого – 1900. У нас в команде – 1000 и 300. Если [соперники] тебя не заставляют бегать на этой скорости, уровень сопротивления падает. Головин после недели тренировок в сборной начинает принимать решения медленнее – потому что ему дают время». 

Но далеко не все согласны с Карпиным. 

Илья Геркус несколько лет назад считался одним из самых прогрессивных менеджеров нашего футбола: привозил интересных игроков в «Локо» и мечтал упаковать РПЛ в стиле Супербоула, а теперь настаивает, что отъезд лучших критически ослабит лигу как продукт: «Мне кажется, тренер национальной сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Массовый отъезд может испортить карьеры игрокам и нам, зрителям, не даст ничего хорошего – только заберет отсюда наших звезд».

Во-первых, карьеры игроков могут испортиться и дома. Во-вторых, никто не призывает уезжать в первый попавшийся клуб и не утверждает, что любой отъезд лучше игры в РПЛ – все индивидуально. Меня впечатлил подход Далера Кузяева: он четко понимал, что за команда его зовет и как его планируют использовать. Отец Кузяева рассказывал, что «Гавр» сразу организовал видеоконференцию: с главным тренером, аналитиком, спортивным и техническим директорами, с презентацией командных принципов и нарезкой действий самого Далера. И пока все прекрасно работает.

В-третьих, далеко не все российские игроки будут интересны европейским клубам – в том числе из-за медленного мышления на поле. А тезис о сильном падении лиги из-за отъезда нескольких игроков – карикатурная страшилка. Наоборот, кого-то отъезд трех-четырех звезд даже замотивирует играть иначе, чтобы понравиться топ-лигам, а клубы могут построить трансферные стратегии: как выращивать игроков на продажу и зарабатывать на этом. Никто не говорит про статус фермы – достаточно давать шанс на рост лучшим, это как раз реклама лиги.

Я очень люблю РПЛ и мечтаю о сильной лиге. Но пока Россия в изоляции, принципиально сильнее чемпионат не станет. Может быть веселее, результативнее и просто ярче, но качество не вывести на уровень плей-офф Лиги чемпионов. 

Карпин понимает это еще лучше и чувствует намного острее.

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«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Виталий Тимкив, Алексей Даничев

6 комментариев

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Злой Руся
Да конечно бред! Вырвали из контекста, перевернули и уже делают врагом народа.
Человек просто сказал : если можете уехать ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, езжайте! Все бл!! Потому что европейские чемпионаты Такие как Испания, Франция, Италия, Германия, Англия очевидно сильнее РПЛ. Только глупец это не признает. Соответственно и уровень самих футболистов которые поедут туда играть станет выше , подтянется. Не у всех получится, но точно всем пойдет только в пользу. Что тут непонятного ???
Накинулись , шакалы!
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vulturecrow
Карпин предложил уезжать, чтобы повышать свой профессиональный уровень. тогда сборная будет сильнее. вывод: Карпин хочет развалить сборную.
очевидный идиотизм. но в тёмные времена дураки начинают орать громче всех.
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Nikro9
Ну и?
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Tpy6kaMerlina
Критика критикующих - это такая же кривая логика. Многим людям не понравилось высказывание Карпина, но суть в том, что каждый смотрит со своей колокольни и в зависимости от той или иной позиции, воспринимает его слова так или иначе. Ведь всё зависит от угла зрения. Его высказывание не так однозначно, как "трава - зелёная, небо - голубое", вот и вызвало дискуссии. Это нормально, что с того угла несётся одно, с другого другое. Это и есть плюрализм мнений, где каждый "хайпует", или говоря более взрослым языком, зарабатывает себе очки, баллы на этом. Моё мнение, Карпин не справляется с ролью тренера сборной и это высказывание, с точки зрения тренера национальной команды как минимум спорное, ведь в нём сквозит обречённое отношение к своей лиги. Это такое. С учётом непростой ситуации в футболе, я бы предпочёл не слышать таких высказываний, равно как не видеть такого качества непонятные игры сборной. Они банально неинтересны мне как болельщику. Игры лиги без лучших её игроков также станут менее интересны, в случае, если лучшие футболисты разъедутся. Так что его высказывание спорное. На него можно смотреть со многих точек зрения и каждый найдёт тот угол зрения, который ближе его представлениям.
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Антон Киселёв
Спортс сам старательно раскручивал эту тему, обзванивая своих любимчиков - ветеранов и одиозных депутатов, а теперь клепает опровержения🤣
Никакого массового хейта Карпина нет и близко, ничего революционного он не сказал, а такие как Терюшков есть во всех парламентах мира
Гораздо сильнее должна напрячь руководство Ростова другая его фраза, про то, что ему может скоро всё надоесть и он свалит
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Сергей Фетисов
Интересно получается в НХЛ пачками готовы уезжать и не кто не критикует,аплодируют только.Думается что наших футболистов единицы которых могут позвать за рубеж.По играм на еврокубках и сборной и позвать не кого.Да и зачем ,им и здесь хорошо.
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