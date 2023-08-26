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ЦСКА в Оренбурге – крик об усилении, Ивич провалился в экспериментах с Алонсо

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Тактика пятницы в РПЛ.

Шестой тур стартовал с двух сенсаций: «Оренбург» с последнего места чуть не обыграл ЦСКА (1:1 с перекладиной на последних секундах), а «Факел» не пропустил от «Краснодара» (0:0) и даже мог побеждать. 

Оба матча были интересными: Вера традиционно разрывал, «Оренбург» сыграл очень строго, а эксперимент Ивича с ролью Алонсо не удался, из-за чего «Факел» мог наказать. Внутри – рассказ о главных деталях пятницы.

Вера – бриллиант. Как же он возил ЦСКА!

В первом тайме Вера сгенерировал большинство острых подходов «Оренбурга». Хозяева постоянно давили на фланг Глебова: заходили через короткий пас, отправляли диагонали, подключали Сидорова. Главным по каждому процессу стал Вера. Самое сильное впечатление – как Вера уничтожил Мухина под прессингом на своей трети, развернул на фланг, обошел Здьелара и хитро покатил Глебову за спину – в конце эпизода Набабкин злобно пихал молодому латералю.

После длинной передачи Веры Тороп чуть не привез первый гол. Лукас творил и на чужой трети: отдал несколько проникающих под прострелы и накручивал соперников (главный пример – момент Мансильи в контратаке).

«Оренбург» успешно прессинговал ЦСКА, но Чалов был близок ко взлому системы

Прессинг «Оренбурга» мешал ЦСКА. Команда перестраивалась на 4-4-2 через Флорентина (было еще у Ярошика), плотно разбирала фланги, крайние защитники с противоположного фланга смещались к центральным, забирала подборы после длинных передач (и снова о Вере – как же круто несколько раз сохранял мяч и отдавал партнерам). В лучшем случае ЦСКА выигрывал борьбу и возобновлял атаки со своей половины.

Смещение Чалова в конце первого тайма чуть не изменило игру. Федор шикарно открылся: Адамов не пошел в середину за ним, Перес опоздал к нему, а Заболотный выиграл следующую борьбу. Но потащил Сысуев.

И другой возможный эффект от давления «Оренбурга» – в начале второго тайма ЦСКА несколько раз отказывался от выхода через передачу Торопа защитникам, сразу выбивая вперед.

Заболотный поймал Переса на ошибке. Движение Мойзеса – класс

Бросилось в глаза, как Перес легко отпустил Заболотного на голевом стандарте: пассивно пошел за ним, ориентировался на мяч, почти столкнулся с Рошей. Интересный момент: Антон во время разбега Облякова показывал на дальнюю штангу.

Мойзес сделал несколько шагов назад и замкнул навес Заболотного. Остались вопросы к Адамову: изначально удерживал бразильца, а затем занял створ ворот и отпустил/не передал соперника.

Логично, что ЦСКА пропустил после навеса. Федотов обязан требовать усиление

ЦСКА допустил очень много навесов: Глебов часто терял спину и отлетал от Мансильи, Облякова обыгрывали 1-в-1, Гайич не заблокировал Брайана. И бонус – в голевой атаке прекрасно доиграл Вера. В начале атаки располагался справа, прочитал эпизод и замкнул шикарный навес.

После таких матчей Федотов обязан требовать усиление у руководства. «Оренбург» переиграл ЦСКА по моментам и качеству игры. 

Даже после адаптации Давила и возвращения Акинфеева решится не все. Окей, Чалов-Заболотный-Давила станут основной тройкой в нападении – усиливать игру и обострять со скамейки будет Мухин? Конечно, туда можно двигать Кучаева, выпускать Файзуллаева, но этого мало.

Левым латералем доигрывал Агапов – шок-контент.

Облякова можно двигать в разные зоны, но качественной подмены нет: если поставить Мойзеса налево, придется искать решения в центре защиты, плюс штаб видит бразильца левым ЦЗ, а Федотов называл Ивана инсайдом.

Александр Дорский считает, что от такого ЦСКА бессмысленно ждать качественной игры: «Даже на короткой дистанции в 5-7 туров невозможно рассчитывать на что-то серьезно, если в атакующей тройке выходит Мухин, Заболотный – практически безальтернативен, Обляков закрывает весь левый край (сегодня ужасно отыграл в обороне) – и в том числе из-за этого без Мендеса некому стабильно двигать мяч низом.

Эта версия ЦСКА должна доживать предпоследнюю неделю. Если ты ничего не создаешь против «Оренбурга» (единственный гол забили после углового, к которому Перес имеет гораздо большее отношение, чем любой игрок ЦСКА), это приговор.

Нужно усиление и хотя бы несколько дней, чтобы отдохнуть».

Эксперимент над Алонсо: подключался слева, разыгрывал в тройке с Арутюняном и Кайо, но почти без моментов

Ивич выставил на «Факел» трех центральных защитников: Алонсо, Арутюняна и Кайо. При обороне не было ничего нового. «Краснодар» ситуативно переходил на пятерку защитников при длительных атаках «Факела», когда подключался Мастерной (тогда за ним садился Баши). 

При владении Алонсо оставался в тройке с Арутюняном и Кайо. Это позволяло Кайо атаковать через полуфланг, а Баши и Волков поднимались выше. Здесь тоже ничего нового – так «Краснодар» владел мячом и с Петровым в качестве левого защитника.

Алонсо подключался к атакам, когда «Краснодар» переходил налево. Плюс полузащитники периодически подхватывали мяч в середине и отправляли Хуниора на край.

В первом тайме «Краснодар» смотрелся острее, хотя эффект от подключений Алонсо – спорный. Да, было давление, но обошлось без явных моментов. Главный шанс пришел в классическом для Ивича стиле: проникающая передача на вбегающего Кривцова + спина Кордобы (хотя Алонсо помог удержать мяч).

Во втором тайме «Факел» сыграл острее: ловил на контратаках и чуть не забил после навеса

Ниже – карта ударов за второй тайм. Попытки «Факела» обозначены оранжевым, «Краснодара» – синим. Хозяева перебили гостей, но это не все – три удара из четырех команда Ивича нанесла после 85-й минуты. Тренер не взбодрил «Краснодар» даже тройной заменой, а «Факел» догнал «Краснодар» по остроте во втором тайме.

«Факел» ловил «Краснодар» на контратаках. Частично помогала идея Ивича с подключениями Алонсо и высокой позицией Волкова. Например, в первом тайме «Краснодар» получил несколько неприятных выпадов после потерь: фланговые игроки застревали, а Кайо приходилось метаться и страховать.

Во втором тайме «Факел» так наиграл на реальный момент: Долгов остался 1-в-1 с Кайо, а затем классно подключился Аппаев. Вводные – те же. «Краснодар» потерял мяч на чужой половине, Алонсо и остальные застряли высоко, зона Кайо разорвана.

Плюс «Факел» мог забивать после навеса: «Краснодар» неудачно вынес, но Сафонов спас после удара Альшина.

Кордоба в России реализовал всего два пенальти из шести, «Краснодар» в этом сезоне – два из пяти

В этом сезоне «Краснодар» постоянно мажет с точки: Ахметов не попал в Кубке против «Динамо», Сперцян зарядил мимо с «Локо», а Кордоба стрельнул в штангу с «Факелом».

Пока забивали только Кордоба в Кубке и Сперцян с «Пари НН».

Кордоба – самый проблемный исполнитель в РПЛ. Джон положил с точки в дебютной встрече с «Уралом» в 2021-м, затем не забивал с «Пари НН», промахивался с «Факелом» в двух играх прошлого сезона, а теперь снова ошибся в Воронеже. По данным Opta, с момента дебюта нападающего в РПЛ в 2021 году никто не мазал с точки чаще (у Полоза и Промеса по три промаха, но они били пенальти 14 и семь раз соответственно).

Интересно, что Кордоба бил пенальти до перехода в «Краснодар»: по разу реализовывал точки за молодежку Колумбии в 2013-м и «Кельн» в Кубке Германии-2017/18.

Это уже не первый кризис с пенальти в истории «Краснодара» – осенью 2021-го команда Гончаренко забила всего 5 точек из 10.

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Фото: pfc-cska.com; РИА Новости/Виталий Тимкив

1 комментарий

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ARKANI
Если ЦСКА возьмёт ещё двух латералей, как планировалось, то программа минимум этого ТО будет выполнена. Но ещё есть вопросы по центрфорварду и центральному полузащитнику.
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