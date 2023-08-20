Оценивает Илья Васильев.

Суббота получилось насыщенной: «Динамо» и ЦСКА разыграли эмоциональное дерби (2:1), Илья Помазун сохранил «Урал» в топ-3 (1:0), «Локомотив» неожиданно спасся в Краснодаре (1:1), а «Сочи» уничтожил «Ростов» (4:0).

Мы собрали самые яркие хайлайты дня.

Пас Здьелара в голевой атаке – восторг. Увидел огромную зону, а Мухин увел Скопинцева

В первом тайме ЦСКА создал несколько подходов и моментов. Команда Федотова пользовалась тем, как «Динамо» встречало: Нгамале и Макаров располагались узко, крайние защитники ориентировались на Мухина и Чалова, из-за чего освобождалось пространство для Облякова и Глебова. Эффект был радикальнее, если ЦСКА начинал атаку на фланге: при таком раскладе «Динамо» там группировалось (например, если прессинговал Нгамале слева, Макаров заужал в середине), а зона для подключений на противоположном крае увеличивалась.

Данные и графика – Datahub

В голевой атаке ЦСКА снова задействовал ширину – Мойзес легко отрезал Макарова.

ЦСКА воспользовался движением Лаксальта (часто разрывался в таких ситуациях). Затем Мухин эталонно утащил за собой Скопинцева (еще и классно открылся уже в штрафной), освободив фланг для Глебова, а Здьелар заметил огромную зону справа.

Рука Заболотного – нелепость. «Динамо» выглядело лучше во втором тайме

Во втором тайме «Динамо» играло острее ЦСКА (особенно в первые 15-20 минут). После привоза Набабкина очень хорошо смотрелся Смолов (находил свободное пространство), несколько качественных передач сделал Даса, мог забивать Тюкавин.

Карта созданной опасности, данные – Opta

«Динамо» заработало пенальти на угловом. В первом тайме хозяева пытались организовать такой же розыгрыш с левого фланга, но Мендес перекрыл Скопинцева, а затем подстраховал Глебов.

В начале второго тайма «Динамо» похоже располагалось, но пошла подача в штрафную.

Зато перед пенальти легко разыграли на третьего. Эпизодом ранее Мухин помог Глебову и Мендесу (выскочил из середины штрафной) – получилось 3-в-3. Здесь же такого не было: Рядно и Мухин пытались сыграть по Фомину и Гладышеву, но никто из партнеров не сориентировался по Скопинцеву (кстати, выскакивал из той точки, где в прошлом эпизоде был Мухин, но в отличие от него, Антон изначально играл по сопернику).

Помазун – лучший в «Урале». Команды создавали моменты на стандартах

В первом тайме «Балтика» была острее «Урала». Помазун сделал несколько ярких спасений: засэйвил удар Энрикеса, перевел в сторону попытку Казаева, заблокировал выстрел Гассама.

Еще обе команды мегаопасны на стандартах:

• Латышонок спас от Бегича;

• Галоян не попал из вратарской;

• Гассама бил после подачи справа;

• «Урал» заработал пенальти после аута.

Передача Сперцяна – блеск. Отрезал «Локо», найдя тончайший коридор

Лантратова сложно переиграть с пенальти после перехода в «Локо»: ему забили всего две точки из шести, еще две Илья взял, остальные мазали. Opta обратила внимание, что это первый нереализованный пенальти Сперцяна в РПЛ – предыдущие 8 попыток были точными.

Зато в этой атаке Сперцян исполнил красивейшую передачу. Принял мяч в глубине, продвинулся к штрафной, воспользовался ролями Баши (стянул Карпукаса), Кривцова (ранее при переводе налево утащил Погостнова) и Кордобы (держал рядом Фассона), а затем нашел небольшой коридор под рывок Волкова.

Сперцян мог исправиться ударом со штрафного, но попал в перекладину.

Голевая атака «Краснодара» – стиль. Пас Кривцова бесподобен

«Краснодар» разорвал «Локомотив» всего за 6 передач. Касания Кривцова дважды оказались ключевыми. «Краснодар» начал с розыгрыша от ворот: Сафонов отдал Алонсо, а Хуниор – Петрову. На этой стадии «Краснодар» был под давлением, но Кривцов открывался в глубину, а у Сергея была мини-секунда на продвижение – и они ей идеально воспользовались.

Кривцов в касание отыграл Ахметову, легко убравшего Ненахова, после чего открылся под Кордобу.

Дальше наслаждаемся видео: Кривцов шведой запустил на Баши, оставшегося 1-в-1 против Самошникова. Жоау воспользовался промедлением «Локо»: придержал, чтобы Волков догнал и посадил защитника, затем пробил, так как Баринов был пассивен, а защитники не выбрасывались.

Миранчук спас «Локо» волшебным ударом, но Галактионов ужасно начал сезон

У «Локомотива» – одна из худших оборон в лиге. Так было и весной (компенсировалось Лантратовым и шикарным нападением), продолжается и сейчас. «Локо» – с отрывом слабейший по допущенным ударам и xG соперников без учета пенальти.

Но много проблем и в атаке: не реализовали моменты первого тайма с «Рубином» (затем с трудом спаслись), создавали только после стандартов в Воронеже, ничего не вымучили с игры против ЦСКА, нанесли 2 удара с «Крыльями» (с углового и шальная попытка Марадишвили). В итоге «Локомотив» поджал «Краснодар» только в конце матча: 4 удара из штрафной из 7 – снова стандарты, выбили всего 0,48 xG.

Данные и графика – Opta

Но спасение Миранчука – искусство. Как же он подстроился под сложный мяч: Кордоба не побежал, а Антон поймал на правую и запустил в дальний угол.

В Сочи тоже было красиво: Юсупов запустил диагональ, а Крамарич перебросил Песьякова

«Сочи» разнес «Ростов», все началось с гола Крамарича. Самый сок – точная диагональ Юсупова, вернувшая времена Вадима Гаранина, когда «Сочи» очень умно подключал латералей. Прекрасна не только передача Артура, но и опережение Крамарича: оказался за спиной у Прохина, после чего выскочил перед Песьяковым.

Затем Крамарич воспользовался новой ошибкой «Ростова» и перебросил кипера.

А напоследок «Сочи» разогнал классную атаку. Все началось с выхода из-под прессинга: хозяева удержали мяч на ауте, затем он оказался у Нобоа, после чего последовал перевод направо. Все закончилось стенкой Силвейры и Медведева.

А какой момент вы считаете лучшим?

Фото: vk.com/fckrasnodar