Илья Васильев – о том, как Федотов сделал ЦСКА одной из лучших команд весны.

Хорхе Карраскаль – главный игрок ЦСКА на старте этого сезона. В июле-августе 2022-го он блестяще взаимодействовал с Хесусом Мединой и Федором Чаловым, постоянно врубал дриблинг (лучший по количеству успешных обводок в РПЛ-2022/23, даже без места в старте весной), забивал, переворачивал игру с «Зенитом» (1:2).

Казалось, ЦСКА идеально вложился в Карраскаля после неоднозначной полугодовой аренды (по данным Transfermarkt, Хорхе выкупили за 6 миллионов евро), но после замены в октябрьском дерби со «Спартаком» (2:2) влияние Хорхе резко снизилось. Весной Карраскаль – даже не первый запасной на место инсайда.

Почему Владимир Федотов практически отказался от Карраскаля и как это повлияло на ЦСКА?

Карраскаль сник после замены со «Спартаком», а Федотов критиковал Хорхе за настрой на матчи

«Карраскаль забил пять – это второй результат в его карьере, а еще полсезона впереди. Это очень осторожный позитив, все-таки пока у него не сильно больше результативных действий, чем обычно. В ЦСКА он играет ближе к атаке, чем в «Ривер Плейте», там он во многих матчах был восьмеркой. Плюс у нас Карраскаль если не прима, то близок к этому статусу, а в «Ривер Плейте» он был не первым-вторым номером», – рассказывал Sports.ru аналитик ЦСКА Евгений Шевелев в феврале.

Летом ЦСКА покинуло несколько игроков основы (Яка Бийол, Чидера Эджуке, Алан Дзагоев, Хердюр Магнуссон, Марио Фернандес) – Федотов справедливо считал, чтоэто негативно повлияло на конкуренцию: «Это грандиозный удар, за одно трансферное окно сложно заменить такое количество игроков. Между основной командой и молодежным футболом – очень серьезный разрыв».

На старте сезона ЦСКА с трудом набирал тройку центральных защитников (к Игорю Дивееву и Кириллу Набабкину добавляли Бахтиера Зайнутдинова, а Виллиан Роша дебютировал перед перерывом на сборные) и переживал серьезные перемены в центре поля (после четырех туров Максима Мухина и Константина Кучаева сменили Саша Здьелар и Виктор Мендес). На этом фоне лидерство захватила атакующая тройка – Карраскаль, Медина и Чалов. За десять туров Федотов разбивал тройку только на 45 минут из-за недомогания Карраскаля – Хорхе пропустил первый тайм в Петербурге.

За первую треть чемпионата Карраскаль, Медина и Чалов забили 15 голов (из 21). Они разрывали в контратаках, мощно включались между линиями из забегали за спину.

После сентябрьского перерыва на сборные Кучаев и Обляков успешно заменили Карраскаля и Медину. Тогда перемены связывали с перелетами в Колумбию и Парагвай, ноо уже в следующем туре с «Динамо» (1:1) ЦСКА использовал Карраскаля, Чалова и Кучаева – Федотов списал отсутствие Медины на конкуренцию.

Тройка воссоединилась в следующем дерби: в первом тайме ЦСКА был острее «Спартак», но после перерыва пассивность Карраскаля и Медины привела к двум пропущенным голам. Инсайдов сняли уже на 66-й минуте, а вышедшие Ермаков и Обляков жестко отрабатывали сзади и в прессинге. Обляков еще и отдал решающий ассист.

Федотов был в ярости: «Провал может быть у одного футболиста. Так безвольно уступить и дать нанести удар. Мы же знаем его –человек может играть гораздо лучше (тренер имел в виду Карраскаля, который не заблокировал голевой удар Зиньковского – Sports.ru). Было видно, что они (уже речь и про Медину – Sports.ru) не выполняли функций, окоторых мы договорились в перерыве. Нужно было сохранить концентрацию, быть более жестким».

Казалось, что конфликт быстро затух – в следующих матчах Карраскаль и Медина выходили вместе. Они ярко сыграли с «Оренбургом» (2:2), добыли победу над «Локо» (1:0), но провалились против «Пари НН» (0:1). Правда, в последние полтора месяца первой части сезона Карраскаль и Медина организовали всего один гол (победный «Локомотиву»), реже угрожали воротам. Всю атаку тянул Чалов (вторым по xG шел Зайнутдинов).

Весной Федотов стартовал с классической тройки с «Краснодаром» в Кубке (3:0, 0:1) и «Сочи» в РПЛ (0:2), но уже против «Крыльев» (4:0) левым инсайдом стал Чалов, а центральным нападающим – Заболотный. В интервью Леониду Слуцкому Федотов объяснил причины перестановок: «Чтобы мастерство проявлять, нужно выходить в правильном состоянии. Здесь у Карраскаля есть огромный резерв».

В итоге весной Карраскаль сыграл всего 214 минут в РПЛ, 84 из них – еще против «Сочи».

Как перестроился ЦСКА: Чалов и Обляков – инсайды, Медина – латераль, Карраскаль редко выходил даже на замену

Весной Федотов не выпустил Карраскаля против «Зенита» (1:0), «Ахмата» (3:1) и «Краснодара» (0:0). Тренер не всегда вспоминает про Карраскаля, даже если инсайдам требуется отдых: так в полуфлангах появлялись опорник Мухин, 20-летние Ушаков и Ермаков (оба – без результативных действий в этом сезоне). Если Карраскаль и выходил на поле, то вместо Антона Заболотного в центре атаки.

Федотов рассказывал и о преимуществах новых инсайдов ЦСКА: «Чалов может хорошо подыгрывать вторым темпом и реализовывать моменты, хорошо открываться. Федор универсален, для него позиция не стала открытием.

Обляков – инсайд, у него там многое получается, там он проводил лучшие матчи,хотя он достаточно ровно выглядит на всех позициях. Но мы бы хотели видеть его ближе к атаке.

С большим нападающим мы можем по-другому организовать выход из-под прессинга или фланговые атаки. Заболотный – нападающий, который может цепляться за мяч».

Интересно, что наличие Заболотного в центральной и Чалова в инсайдной зонах кардинально не повлияло на стиль: онне стал примитивнее, а доля длинных передач и среднее расстояние паса почти не изменились. При этом новая атакующая тройка ЦСКА была результативна весной (1,38 гола за игру сейчас, 1,23 – осенью у Карраскаля, Медины и Чалова).

Чалов подыгрывает в глубине, убегает за спины и сдваивает середину (неплохо заменяет Медину и дополняет свою осеннюю роль), а Обляков прекрасен между линиями и постоянно обостряет правее. Благодаря тактическому диапазону инсайдов ЦСКА хорош в быстрых отрывах, при этом качественно позиционно атакует (в том числе при игре спиной к чужим воротам) и заполняет штрафную.

Дополнительный весенний бонус – активность от Медины с позиции левого латераля. Хесус не только опасен на фланге, но и своевременно заходит в штрафную,.

Кадровые изменения в атаке положительно влияют на оборону (0,92 xGA – осенью, 0,77 – весной). Например, ЦСКА закрыл большинство опасных розыгрышей «Зенита»: Заболотный преследовал Сантоса в опорной зоне, Медина и Чалов подсаживались к штрафной для контроля Кругового и Караваева. После матча Федотов заявил, что доволен перекрытием свободных зон.

Прессинг работал и по «Ростову»: в первые минуты ЦСКА мощно закрывал короткие розыгрыши, вынуждал ошибаться и мог еще чаще наказывать в быстрых переходах.

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Удивительно, но весной ЦСКА почти не почувствовал отсутствие Карраскаля. Федотов построил новое атакующее трио, ЦСКА забивает еще больше, а оборона стала надежнее.

Чалов, Заболотный и Обляков дисциплинированнее без мяча. Дополнительное преимущество – гибридная роль Облякова, в некоторых матчах Иван ситуативно становился дополнительным центральным полузащитником на последних минутах. С учетом умения «Краснодара» атаковать через середину, а также проблемы ЦСКА в опорной зоне со «Спартаком», гибкость Облякова поможет, если армейцам придется удерживать счет.

С другой стороны, в Суперфинале Кубка России возможны самые неожиданные сюжеты. Карраскаль выходил в старте в первом полуфинале с «Уралом» (1:1) и хорошо сыграл в февральском матче с «Краснодаром» (3:0). После восстановления Зайнутдинова (и, видимо, потери пиковой формы Заболотным) Медина вернулся в атакующую тройку против «Ростова», поэтому ЦСКА может удивить сочетанием в атаке.

Скорее всего, финал Кубка России с «Краснодаром» – последний шанс Карраскаля доказать, что он может быть полезным в решающих матчах.

Получится?

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков