78 комментариев

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«Спартак» почти испортил праздник «Зениту»: схема-трансформер Абаскаля и мощь на стандартах

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Сергей Семак Сергей Семак
Спартак Спартак
Зенит Зенит
Клаудиньо Клаудиньо
Квинси Промес Квинси Промес
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Александр Селихов Александр Селихов
Роман Зобнин Роман Зобнин
Иван Сергеев Иван Сергеев
Малком Малком
Далер Кузяев Далер Кузяев
Александр Соболев Александр Соболев
Алекс Бальде Алекс Бальде
Андрей Мостовой Андрей Мостовой
тактика тактика
Футбол Футбол

Веселье в чемпионском матче.

«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в добавленное время (3:2) и выиграл пятое чемпионство подряд. Судейство вызывало споры, но в таких разборах мы не говорим о решениях арбитров. Игра была очень интересной: план Гильермо Абаскаля сильно ударил по уверенности «Зенита» и вынудил перестроиться. 

1. Состав «Зенита» весной максимально стабилен: меняется только из-за травм и конкуренции Матео Кассьерры с Сергеевым (Иван выходил в старте на «Локо», но затем вернулся в запас). Из основы выпал Дмитрий Чистяков, так как восстановился Родригао, пропустивший матчи с «Ростовом» (0:0), «Динамо» (3:1) и «Крыльями Советов» (5:1). Был готов и Вендел, но Сергей Семак оставил его в запасе, сохранив тройку полузащитников с прошлой игры в Самаре.

2. Весенний «Спартак» находится в постоянном поиске: начал с 4-3-3, переходил на ромбовые и линейные 4-4-2, использовал 3-5-2. Функции и позиции игроков регулярно менялись. Матч в Санкт-Петербурге не стал исключением. 

Во-первых, Руслан Литвинов пропускал игру из-за дисквалификации, а Георгий Джикия не был готов на 100% (его заменили в перерыве с «Ростовом», плюс в конце марта выбывал на три недели).

Во-вторых, Гильермо Абаскаль придумал схему-трансформер и разделил игру на несколько фаз (об этом – ниже): Антон Зиньковский неожиданно вышел латералем, Даниил Денисов стал правым центральным защитником, а Алексис Дуарте был левым ЦЗ. При позиционной обороне «Спартак» расставлялся в 5-2-3, а при розыгрышах «Зенита» от ворот переходил на 4-4-2 через роли Квинси Промеса и Зиньковского на флангах. При атаках Антон тоже поднимался гораздо выше, а Денисов эпизодически врывался в опорную зону или оказывался на краю.

3. Матч разделился на несколько тактических отрезков.

• Давление «Зенита» в первые 15 минут. Команда Семака владела мячом (67,7%) и не подпускала «Спартак» к штрафной (всего 3 касания на границе средней и оборонительной трети). Гости прессинговали и держали высокую линию. Несмотря на ошибку Селихова и перевес во владении, «Зенит» обошелся без остроты: единственный удар – попытка Кассьерры издалека плюс всего два касания в штрафной (одно из них – как раз блок Клаудиньо);

• После пропущенного гола «Спартак» забрал инициативу (58% владения перед перерывом), опасно атаковал на стандартах, использовал габариты нападающих и создал больше моментов (8:1 – удары, Мартинс опасно бил на угловом, Бальде ворвался справа и через несколько минут забил, а «Зенит» реализовал быстрый отрыв);

• Семак вынужденно перестроился, чтобы снизить напряжение в штрафной. Чистяков заменил Караваева для перехода на 3-4-3 (Кузяев стал правым латералем). При позиционных атаках «Спартака» хозяева смотрелись увереннее, но на стандартах лучше не стало;

• «Зенит» не воспользовался большинством и почти сразу пропустил, но после пенальти Промеса Семак перевел команду на 4-4-2, а Мантуан и Сергеев организовали гол из-за ошибки «Спартака» в штрафной.

4. Главная проблема «Спартака» весной – постоянные метания между схемами и задачами игроков. Абаскаль придумал новую идею, и она работала гораздо лучше и организованнее, чем прошлые варианты – гости запутали «Зенит» и ни на одном из отрезков не смотрелись гораздо слабее. «Спартак» подготовил позиционную оборону с высокой линией, прессинг в двух вариантах и нападение.

Начнем с гибкой позиционной обороны. «Спартак» использовал 5-2-3, где а) было акцентированное давление на фланги (особенное внимание Зиньковский уделял Сантосу), б) Денисов и Дуарте выбрасывались за вингерами при смещении в полуфланг/фланг, в) высокая линия обороны готовилась к забросам и делала шаг назад при намеке на длинный пас.

Идея была очень рискованной. В прошлом туре «Крылья» тоже использовали гибрид и быстро посыпались, но «Спартак» спокойно оборонялся, в том числе благодаря другим задумкам – за первый тайм «Зенит» сделал всего 7 касаний в чужой штрафной.

5. Следующая идея – 3-4-3 в прессинге. «Спартак» качественно перекрывал середину благодаря Зобнину и Мартинсу (очень плотно играли по Клаудиньо и Кузяеву), рывкам латералей к Сантосу/Караваеву и плотной слежкой за смещениями Мостового и Малкома. 

Пример хорошо организованного прессинга и доигровок «Спартака». Бальде и Промес надавили на центральных защитников, а Соболев подобрал Барриоса. Расположение Кейта вынудило Ренана отдать налево, где к давлению уже готов Зиньковский.

В таких эпизодах важна поддержка защитников и опорников. Мартинс доиграл эпизод до конца, Денисов не позволил Мостовому свободно спуститься в глубину, Соболев остался в игре по Барриосу, а Бальде спешил к Ренану, который в подобных моментах часто рвет линию и создает дополнительную опцию для передач. В итоге Клаудиньо отказался от риска и вернул мяч Сантосу, а Дуглас перевел направо.

Но и здесь «Спартак» перестроился: Промес включился по Караваеву, а Зобнин среагировал на рывок Кузяева. Далер все же перевел на Малкома, но он в статике и без поддержки. Конечно, бразилец в состоянии разогнаться, но Тавареш сыграл идеально 1-в-1.

Ключевая дуэль – Зиньковский против Сантоса. Антон постоянно играл по Дугласу, а фланговый прессинг был триггером для компактности, из-за чего ближайшие варианты разбирались. В результате «Зенит» с трудом развивал атаки через левый фланг (шансы были, о них – ниже), а Сантос часто оказывался в ступоре. Здесь появление Зиньковского заставило Дугласа отбросить назад (как раз начало прошлого прессинг-эпизода).

6. Другой нейтрализационный ход – переход на 4-4-2 при розыгрышах «Зенита» от ворот. Идея достигалась с помощью Промеса (становился левым вингером), Зиньковского (поднимался справа) и Бальде (оказывался в паре с Соболевым). 

Обычно Барриос не нуждался в персональной опеке (Кержаков не делает такие рискованные передачи), поэтому Мартинс и Зобнин давили на Кузяева и Клаудиньо. «Спартак» неплохо реагировал на длинные пасы: оставлял сзади четверку против атакующей тройки «Зенита» (эффект достигался благодаря шестерке прессингующих по семерым хозяевам), поэтому центральные защитники могли страховать партнеров.

Еще «Спартак» перестраивался при переводе на фланг. Во-первых, Зиньковский и Промес атаковали Дугласа и Караваева. Во-вторых, доигрывали и опорники за восьмерками «Зенита», и нападающие за ближайшими адресатами.

В этом эпизоде Соболев переключился на Барриоса, Мартинс преследовал Клаудиньо, а Бальде доиграл по Ренану. В итоге Сантос должен выбивать или обыгрывать. Он проверил Зиньковского между ног, но Антон все равно перехватил мяч – атака привела к удару Зобнина.

А здесь Караваев под давлением Промеса срезал мяч в аут, хотя Барриос относительно свободен.

7. Какие риски такого стартового плана? Первый – разрывы между латералями и крайними центральными защитниками – на это нарвались «Крылья» в прошлом туре. «Спартак» тоже несколько раз чуть не попал под умные забегания в штрафную и перегрузы зон.

Здесь Дуарте вышел за Малкомом, Тавареш следил за Караваевым, а Кузяев классно врывался в оголенную зону, но не успел на передачу.

Малком выбрал неправильную траекторию под забегание Сантоса.

Зиньковскому даже пришлось сфолить на желтую из-за большого акцента на Малкоме.

Вторая деталь – пространство за спинами. В этом сезоне «Зенит» поймал «Факел» на рывке Малкома, а «Спартак» чуть не пропустил от него в домашнем матче Кубка России. Команда Семака готовилась к высокой линии и регулярно грузила вперед, но Денисов и Тавареш справились рывками.

8. «Зенит» все же наказал «Спартак» за высокую линию. Вокруг второго гола много споров, но остались незамеченными интересные игровые детали.

Первая – обрез Мартинса после заброса Ренана, из-за чего образовался большой разрыв между линиями. Вторая – зона между Денисовым и Зиньковским при передачах Сантоса и Малкома. Конечно, толчок повлиял на эпизод (без него у Кузяева был бы Зобнин на плечах), но пространство образовалось бы и без него, ведь Клаудиньо тоже мог перевести налево.

9. После пропущенного гола «Спартак» забрал инициативу и был гораздо опаснее. Команда Абаскаля перевернула первый тайм благодаря стандартам и классной игре в штрафной. В первые минуты после ошибки Селихова гости подали 3 угловых, нанесли 4 удара и с помощью аутов на чужой половине прижали «Зенит».

«Спартак» создал 3 момента перед вторым голом «Зенита»:

• Сантос вынес мяч из ворот после удара Мартинса на угловом;

• Бальде опасно ворвался по правому флангу;

• забил второй волной атаки после углового.

При атаках схема «Спартака» тоже трансформировалась: Зиньковский поднимался вперед из обороны, а Денисов мог оставаться в тройке защитников, залезать в опорную зону и приходить на правый фланг. Это помогало Зиньковскому и Бальде освобождаться от опеки. Например, в эпизоде с ударом Бальде из штрафной Денисов сначала выиграл подбор, а затем нашел Соболева. Это привело к атаке через правый фланг, где одинокий Зиньковский запустил Кейта в штрафную.

Перед голевым стандартом рывок Денисова посадил Малкома в глубину, а Зиньковский зашел с мячом в опорную зону, что привело к неудачному выносу Кузяева.

10. «Спартак» продавливал защитников «Зенита» в первом тайме. Барриосу даже приходилось спускаться к Ренану и Родригао, но подвижность Соболева и Бальде обеспечивала свободу на чужой трети. Нападающие ставили спину в подыгрыше и напрягали в штрафной, которую «Спартак» отлично заполнял (приходили Промес, Мартинс и Зиньковский).

В итоге «Спартак» задавил «Зенит» на стандарте. Гости забрали подбор и сохранили мяч, а Зиньковский зряче выдал в зону перегруза: Дуарте и Промес остались 2-в-1 с Караваевым, а Соболев вынырнул на подачу и увел Родригао – Квинси свободно забрал скидку и нашел Бальде.

11. После гола Клаудиньо штрафная «Зенита» была под постоянным напряжением: «Спартак» угрожал со стандартов, после навесов и в результате подыгрыша Бальде и Соболева. Родригао, Барриосу и Ренану не хватало габаритов, поэтому Семак перешел на 3-4-3 с Чистяковым в роли страхующего – похожий вариант стабилизировал ход матча с ЦСКА (0:1), но тогда в центре остался Родригао, а Дмитрий встал правее.

Карта ударов в первом тайме, синий цвет – «Спартак», оранжевый – «Зенит»

Переход на 3-4-3 упростил жизнь при контратаках и позиционном владении «Спартака». «Зенит» персонально разбирал тройку нападения или пользовался свободной ролью Промеса, оставаясь 3-в-2 против Бальде и Соболева. Еще появилась подстраховка при навесах и стало чуть проще на дальней штанге.

12. Однако «Зенит» не исправился на стандартах. В первом тайме «Спартак» нанес только 1 удар после прямой подачи, а во втором создал еще несколько моментов.

«Зенит» оставался одной из лучших команд РПЛ на стандартах (1 пропущенный гол за весь сезон), но вчера сыграл ужасно: допустил удар Мартинса (Сантос спас), второй волной забил Бальде, Дуарте не попал в створ с линии вратарской (кстати, тоже вторым темпом), затем Соболев зарядил в Сантоса. Мартинс сначала мог забивать после прострела Николсона, а затем заработал пенальти на следующем угловом.

13. После перерыва «Зенит» нанес всего 3 удара из штрафной (шанс Мостового в начале тайма, попытка Чистякова со стандарта и гол Сергеева). Переход на 3-4-3 замедлил продвижение «Спартака», но не помог в созидании. До удаления Дуарте «Зенит» касался мяча в штрафной «Спартака» всего 5 раз. Семак пытался изменить игру заменами, но выход Вендела вместо Мостового на позицию инсайда был скорее оборонительным ходом.

Правда, игру мог взорвать Малком. Его дриблинг и забегания стали главным оружием на чужой половине. В начале второго тайма рывок Малкома посадил центрального защитника Чернова на желтую карточку (Абаскаль заменил Никиту на Маслова). Еще дважды классно забегал по дуге (как во второй голевой атаке с «Химками») и заработал удаление Дуарте.

14. После второго пропущенного гола «Зенит» перешел на 4-4-2: Мантуан вышел вместо Ренана, Сергеев заменил Кассьерру, еще через 3 минуты вышел Бакаев. В итоге Барриос и Вендел заняли опорную зону, Малком ушел к Сергееву, а Бакаев и Мантуан были на флангах. «Спартак» оборонялся в 5-3-1 и заканчивал с одним профильным центральным защитником Масловым: рядом с ним были Хлусевич и Денисов, перешедший в середину, а Мозес вернулся во времена Тедеско на позицию латераля.

«Зенит» дважды навешивал слева, плюс Мантуан прострелил справа, но безадресно. Команде Семака удалось воспользоваться ошибкой гостей: «Спартак» проворонил подключение Мантуана, полностью разрушившее структуру во время прострела (плюс Бакаев увел Маслова на фланг). 

Мантуан ушел от Мартинса, и за ним выдвинулся Денисов. Даниил показывал Зобнину на Густаво, но Роман поздно сориентировался. 

Доигрывать пришлось Денисову. Цена недопонимания – оголенная линия, которую не страховал Мартинс и проиграл Хлусевич.

15. Абаскаль придумал интересный стартовый план. Не получилось полностью нейтрализовать «Зенит», но команда Семака долго была в тупике: не пользовалась высокой линией, плохо разыгрывала и слабо играла в своей штрафной. «Зенит» не был таким потерянным в Санкт-Петербурге с первого тайма против «Ахмата» (1:2). В этот раз Абаскаль не перегрузил «Спартак» тактикой и сразу дал возможность играть в понятный футбол – после пропущенного гола гости пользовались габаритами и создавали моменты на стандартах и после навесов.

План Абаскаля заставил «Зенит» меняться. Сначала Семак перестроился на 3-4-3 – в открытой игре хозяева заиграли спокойнее. После пенальти Промеса «Зенит» перешел на 4-4-2, идеально реализовав большинство – воспользовался единственной ошибкой и забил золотой гол.

И Семак снова угадал с заменами. Сергеев (6+1) и Мантуан (4+2) в топ-3 в РПЛ по «гол+пас» со скамейки – они сделали победный гол через четыре минуты после выхода.

Зенит – Спартак 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
7 мая, 18.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Клаудиньо, 1:1 – 33 Кейта Бальде, 2:1 – 39 Мостовой, 2:2 – 85, пенальти Промес, 3:2 – 90 Сергеев.
ЗенитКержаков, Караваев (Чистяков, 46), Родригао, Ренан (Мантуан, 87), Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Клаудиньо (Бакаев, 90), Мостовой (Вендел, 62), Малком, Кассьерра (Сергеев, 87).
СпартакСелихов, Чернов (Маслов, 64), Дуарте, Томаш Тавареш, Зобнин, Мартинс Перейра, Зиньковский (Хлусевич, 77), Денисов, Промес, Кейта Бальде (Мозес, 64), Соболев (Николсон, 77).
Предупреждения:
Зиньковский (35), Чернов (50), Вендел (77), Чистяков (84), Кержаков (90).
Удаление:
Дуарте (75).

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Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка

Это лучший матч «Спартака» с «Зенитом» со времен Карреры. Вполне могли победить

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

78 комментариев

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Никита Самарин
Абаскалю за этот матч респект 👍(интересные тактические ходы, два варианта прессинга, Зениту явно было не комфортно). Давно Спартак, так хорошо в Питере не играл.
+36
-4
+32
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Женька Овомоела
Спартак удивил настроем. Играли с огоньком в отличии от тех кому это действительно требовалось. Но классом Зенит повыше поэтому и результат такой. Ну и джокеры зенитовские как всегда) а разговоры о судействе давайте оставим заремнутым😉
+51
-27
+24
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Ильдар Фарукшин
Хорошая статья. Респект ❤️. Полностью согласна
+21
-6
+15
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Поцелуй Оздоева
Ответ spartak_1988
Ну класса так такового я не увидел в игре Зенита, первый гол привоз Селихова, второй рикошет на противоходе, третий чисто везение пяткой, тут перед матчем писали про 7-5 голов от питерецев. А по факту опять оборона Спартак проиграло своему нападению. Дикие привозы, Дуарте и фарт Питера, больше ничего я здесь не увидел, нечемпионская игра при нужном счёте.
Как интересно ты описал голы Зенита. Ну первый ладно, просто прессинг. Во втором случае не «комбинация в штрафной с передачами в касание», а всего лишь «рикошет». В третьем голе не розыгрыш на углу штрафной с дальнейшим пасом на центрфорварда, а «везение пяткой». Это какое уже по счету «везение пяткой» Сергеева, не подскажешь?
+17
-4
+13
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amadeus_amadeus
Спартак был очень хорош, аж злило
Зенит на классе своего добился, но у такого Спартака светлое будущее точно
+14
-5
+9
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Поцелуй Оздоева
У меня тут один вопрос: сколько суммарно времени провел Зенит в прошедшем матче с неустраивающим себя счетом?
+11
-2
+9
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Alestern
Ответ Женька Овомоела
Спартак удивил настроем. Играли с огоньком в отличии от тех кому это действительно требовалось. Но классом Зенит повыше поэтому и результат такой. Ну и джокеры зенитовские как всегда) а разговоры о судействе давайте оставим заремнутым😉
не классом зенит повыше, а адмиресурсом :)..
+9
-3
+6
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Block Head
Ответ Nogoi89
Есть чем гордиться Спартаку. Я не шучу.
Проиграть 2-3, ну это правда сродни победе в чемпионате. Спартак проиграл Зениту и ИСПРОТИЛ ПРАЗДНИК, правда не петербуржским болельщикам, а московскому глорью из матч.тв и спортс.ру
+10
-5
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Goldstream
Ответ Никита Самарин
Абаскалю за этот матч респект 👍(интересные тактические ходы, два варианта прессинга, Зениту явно было не комфортно). Давно Спартак, так хорошо в Питере не играл.
Более того, скажу, что Спартак нас переиграл тактически. Особенно это было видно в моменты прессинга спартаковцев.
Но в вопросе результата часто решают метафизические факторы.
Насколько Спартак по всем канонам должен был проиграть Зениту в 2012, но драматургически пришел к победе 3:2, настолько же сегодня Зенит должен был уйти с поля с ничьей, а по драматургии жизни - обязан выиграть именно так, на последних минутах.
+9
-4
+5
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ivgr
Ответ Остап Бендер
Схема-трансформер, мощь на стандартах и левый пенальти, ну если совсем все составляющие упоминать :)
Ну ты много хочешь от проспаптаковского ресурса. Они еще забыли что в створ то Зенит наколотил в два раза больше.
+6
-1
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Nogoi89
Есть чем гордиться Спартаку. Я не шучу.
+10
-6
+4
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KingOfTheDivan
Ответ ivgr
А о том что Зенит в створ набил в два раза больше, о том что владение 50 на 50. О том что точность с мячом у Зенита была в три раза выше. Но в статье этого нет
3 удара в створ у Зенита против 4 у Спартака. По каким меркам это в 2 раза больше?
+4
0
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spartak_1988
Ну класса так такового я не увидел в игре Зенита, первый гол привоз Селихова, второй рикошет на противоходе, третий чисто везение пяткой, тут перед матчем писали про 7-5 голов от питерецев. А по факту опять оборона Спартак проиграло своему нападению. Дикие привозы, Дуарте и фарт Питера, больше ничего я здесь не увидел, нечемпионская игра при нужном счёте.
+15
-11
+4
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алексей трушкин
Ответ ivgr
А о том что Зенит в створ набил в два раза больше, о том что владение 50 на 50. О том что точность с мячом у Зенита была в три раза выше. Но в статье этого нет
Ударов в створ и по воротам у Спартака больше! И угловых Спартак подал больше!
+5
-1
+4
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Фантом
Я бы сформулировал ситуацию так: Абаскаль за неимением нормальной защиты воспользовался идеей, что "лучшая защита - нападение" (благо в его распоряжении были все атакующие игроки, а с этой линией у "Спартака" полный порядок). При этом он или сознательно учел, или случайно угадал, что в этом матче на "Зените" будет лежать груз ответственности за результат, поэтому аналогичной остроатакующей игры в ответ, при которой получился бы итоговый счет вроде 8:5, не будет.

В общем-то все логично. Но не хватило: при "ненужном" результате "Зенит" включался и забивал еще, причем в каждом случае ответная реакция занимала 5-6 минут. По-видимому, единственным шансом "Спартака" на ничью был бы гол в добавленное время - просто чтобы очередное включение опоздало - но его не случилось.
+4
0
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Максим Романов
Ответ spartak_1988
Ну класса так такового я не увидел в игре Зенита, первый гол привоз Селихова, второй рикошет на противоходе, третий чисто везение пяткой, тут перед матчем писали про 7-5 голов от питерецев. А по факту опять оборона Спартак проиграло своему нападению. Дикие привозы, Дуарте и фарт Питера, больше ничего я здесь не увидел, нечемпионская игра при нужном счёте.
Аналогично Краснодар Вам слил. Жуткий фарт против нефарта.
+5
-2
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ivgr
Ответ amadeus_amadeus
Спартак был очень хорош, аж злило Зенит на классе своего добился, но у такого Спартака светлое будущее точно
Сколько раз это слышали)))
+7
-4
+3
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H23
Этот отчёт о прошедшей игре(обсасывание мелких ничего не значащих деталей) смело может претендовать на титул самой длинной саги Чемпионата РПЛ на тему очередного рядового просёра Спартака.
+7
-4
+3
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grom55
Мечты мясных - нагадить Зениту! Достойная цель на сезон, что сказать. А вот Акрон играл в футбол.
+10
-8
+2
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Антон Путятин
Зенит был потерянным? ))) даже степень потерянности определили - "с первого тайма против «Ахмата» (1:2)". Вы там что курите?
+3
-1
+2
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ivgr
Ответ Ильдар Фарукшин
Хорошая статья. Респект ❤️. Полностью согласна
А о том что Зенит в створ набил в два раза больше, о том что владение 50 на 50. О том что точность с мячом у Зенита была в три раза выше. Но в статье этого нет
+16
-14
+2
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Антон Путятин
Ответ Ильдар Фарукшин
Хорошая статья. Респект ❤️. Полностью согласна
Обычная борщевая статейка. Ничего с реальностью не имеет.
+16
-14
+2
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sdzrghx
Ответ ivgr
А о том что Зенит в створ набил в два раза больше, о том что владение 50 на 50. О том что точность с мячом у Зенита была в три раза выше. Но в статье этого нет
Что ты несешь? Неужели все питерские такие?! :).. Спартак заслужил как минимум ничью в этом матче! а если разобраться, то даже победу заслужил! По сути, твой зенит отскочил, во многом благодаря ручному судейству опять. Так что хватит, умник, тут ерунду писать про какое то мнимое "преимущество" зенита!
+5
-3
+2
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uvfacom
Ответ Женька Овомоела
Спартак удивил настроем. Играли с огоньком в отличии от тех кому это действительно требовалось. Но классом Зенит повыше поэтому и результат такой. Ну и джокеры зенитовские как всегда) а разговоры о судействе давайте оставим заремнутым😉
Вы совершенно правы, настроем Спартак удивляет с момента назначения на пост главного тактически неграмотного тренера Гильермо Абаскаля.
К сожалению, больше ни чем не удивляет. Вот одного понять не могу, неужели руководство Спартака настолько недальновидно, что продлило контракт с этим физруком.
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grom55
Ответ Антон Путятин
Как можно испортить праздник который изначально планировался через неделю после матча с Краснодаром? )))
Ну мясные этот праздник сами объявили, сами же портили, и сами же не испортили. Короче, виноват Газпром, РФС, ВКС, АБВГДСВИН.......
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