78 комментариев

Веселье в чемпионском матче.

«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в добавленное время (3:2) и выиграл пятое чемпионство подряд. Судейство вызывало споры, но в таких разборах мы не говорим о решениях арбитров. Игра была очень интересной: план Гильермо Абаскаля сильно ударил по уверенности «Зенита» и вынудил перестроиться.

1. Состав «Зенита» весной максимально стабилен: меняется только из-за травм и конкуренции Матео Кассьерры с Сергеевым (Иван выходил в старте на «Локо», но затем вернулся в запас). Из основы выпал Дмитрий Чистяков, так как восстановился Родригао, пропустивший матчи с «Ростовом» (0:0), «Динамо» (3:1) и «Крыльями Советов» (5:1). Был готов и Вендел, но Сергей Семак оставил его в запасе, сохранив тройку полузащитников с прошлой игры в Самаре.

2. Весенний «Спартак» находится в постоянном поиске: начал с 4-3-3, переходил на ромбовые и линейные 4-4-2, использовал 3-5-2. Функции и позиции игроков регулярно менялись. Матч в Санкт-Петербурге не стал исключением.

Во-первых, Руслан Литвинов пропускал игру из-за дисквалификации, а Георгий Джикия не был готов на 100% (его заменили в перерыве с «Ростовом», плюс в конце марта выбывал на три недели).

Во-вторых, Гильермо Абаскаль придумал схему-трансформер и разделил игру на несколько фаз (об этом – ниже): Антон Зиньковский неожиданно вышел латералем, Даниил Денисов стал правым центральным защитником, а Алексис Дуарте был левым ЦЗ. При позиционной обороне «Спартак» расставлялся в 5-2-3, а при розыгрышах «Зенита» от ворот переходил на 4-4-2 через роли Квинси Промеса и Зиньковского на флангах. При атаках Антон тоже поднимался гораздо выше, а Денисов эпизодически врывался в опорную зону или оказывался на краю.

3. Матч разделился на несколько тактических отрезков.

• Давление «Зенита» в первые 15 минут. Команда Семака владела мячом (67,7%) и не подпускала «Спартак» к штрафной (всего 3 касания на границе средней и оборонительной трети). Гости прессинговали и держали высокую линию. Несмотря на ошибку Селихова и перевес во владении, «Зенит» обошелся без остроты: единственный удар – попытка Кассьерры издалека плюс всего два касания в штрафной (одно из них – как раз блок Клаудиньо);

• После пропущенного гола «Спартак» забрал инициативу (58% владения перед перерывом), опасно атаковал на стандартах, использовал габариты нападающих и создал больше моментов (8:1 – удары, Мартинс опасно бил на угловом, Бальде ворвался справа и через несколько минут забил, а «Зенит» реализовал быстрый отрыв);

• Семак вынужденно перестроился, чтобы снизить напряжение в штрафной. Чистяков заменил Караваева для перехода на 3-4-3 (Кузяев стал правым латералем). При позиционных атаках «Спартака» хозяева смотрелись увереннее, но на стандартах лучше не стало;

• «Зенит» не воспользовался большинством и почти сразу пропустил, но после пенальти Промеса Семак перевел команду на 4-4-2, а Мантуан и Сергеев организовали гол из-за ошибки «Спартака» в штрафной.

4. Главная проблема «Спартака» весной – постоянные метания между схемами и задачами игроков. Абаскаль придумал новую идею, и она работала гораздо лучше и организованнее, чем прошлые варианты – гости запутали «Зенит» и ни на одном из отрезков не смотрелись гораздо слабее. «Спартак» подготовил позиционную оборону с высокой линией, прессинг в двух вариантах и нападение.

Начнем с гибкой позиционной обороны. «Спартак» использовал 5-2-3, где а) было акцентированное давление на фланги (особенное внимание Зиньковский уделял Сантосу), б) Денисов и Дуарте выбрасывались за вингерами при смещении в полуфланг/фланг, в) высокая линия обороны готовилась к забросам и делала шаг назад при намеке на длинный пас.

Идея была очень рискованной. В прошлом туре «Крылья» тоже использовали гибрид и быстро посыпались, но «Спартак» спокойно оборонялся, в том числе благодаря другим задумкам – за первый тайм «Зенит» сделал всего 7 касаний в чужой штрафной.

5. Следующая идея – 3-4-3 в прессинге. «Спартак» качественно перекрывал середину благодаря Зобнину и Мартинсу (очень плотно играли по Клаудиньо и Кузяеву), рывкам латералей к Сантосу/Караваеву и плотной слежкой за смещениями Мостового и Малкома.

Пример хорошо организованного прессинга и доигровок «Спартака». Бальде и Промес надавили на центральных защитников, а Соболев подобрал Барриоса. Расположение Кейта вынудило Ренана отдать налево, где к давлению уже готов Зиньковский.

В таких эпизодах важна поддержка защитников и опорников. Мартинс доиграл эпизод до конца, Денисов не позволил Мостовому свободно спуститься в глубину, Соболев остался в игре по Барриосу, а Бальде спешил к Ренану, который в подобных моментах часто рвет линию и создает дополнительную опцию для передач. В итоге Клаудиньо отказался от риска и вернул мяч Сантосу, а Дуглас перевел направо.

Но и здесь «Спартак» перестроился: Промес включился по Караваеву, а Зобнин среагировал на рывок Кузяева. Далер все же перевел на Малкома, но он в статике и без поддержки. Конечно, бразилец в состоянии разогнаться, но Тавареш сыграл идеально 1-в-1.

Ключевая дуэль – Зиньковский против Сантоса. Антон постоянно играл по Дугласу, а фланговый прессинг был триггером для компактности, из-за чего ближайшие варианты разбирались. В результате «Зенит» с трудом развивал атаки через левый фланг (шансы были, о них – ниже), а Сантос часто оказывался в ступоре. Здесь появление Зиньковского заставило Дугласа отбросить назад (как раз начало прошлого прессинг-эпизода).

6. Другой нейтрализационный ход – переход на 4-4-2 при розыгрышах «Зенита» от ворот. Идея достигалась с помощью Промеса (становился левым вингером), Зиньковского (поднимался справа) и Бальде (оказывался в паре с Соболевым).

Обычно Барриос не нуждался в персональной опеке (Кержаков не делает такие рискованные передачи), поэтому Мартинс и Зобнин давили на Кузяева и Клаудиньо. «Спартак» неплохо реагировал на длинные пасы: оставлял сзади четверку против атакующей тройки «Зенита» (эффект достигался благодаря шестерке прессингующих по семерым хозяевам), поэтому центральные защитники могли страховать партнеров.

Еще «Спартак» перестраивался при переводе на фланг. Во-первых, Зиньковский и Промес атаковали Дугласа и Караваева. Во-вторых, доигрывали и опорники за восьмерками «Зенита», и нападающие за ближайшими адресатами.

В этом эпизоде Соболев переключился на Барриоса, Мартинс преследовал Клаудиньо, а Бальде доиграл по Ренану. В итоге Сантос должен выбивать или обыгрывать. Он проверил Зиньковского между ног, но Антон все равно перехватил мяч – атака привела к удару Зобнина.

А здесь Караваев под давлением Промеса срезал мяч в аут, хотя Барриос относительно свободен.

7. Какие риски такого стартового плана? Первый – разрывы между латералями и крайними центральными защитниками – на это нарвались «Крылья» в прошлом туре. «Спартак» тоже несколько раз чуть не попал под умные забегания в штрафную и перегрузы зон.

Здесь Дуарте вышел за Малкомом, Тавареш следил за Караваевым, а Кузяев классно врывался в оголенную зону, но не успел на передачу.

Малком выбрал неправильную траекторию под забегание Сантоса.

Зиньковскому даже пришлось сфолить на желтую из-за большого акцента на Малкоме.

Вторая деталь – пространство за спинами. В этом сезоне «Зенит» поймал «Факел» на рывке Малкома, а «Спартак» чуть не пропустил от него в домашнем матче Кубка России. Команда Семака готовилась к высокой линии и регулярно грузила вперед, но Денисов и Тавареш справились рывками.

8. «Зенит» все же наказал «Спартак» за высокую линию. Вокруг второго гола много споров, но остались незамеченными интересные игровые детали.

Первая – обрез Мартинса после заброса Ренана, из-за чего образовался большой разрыв между линиями. Вторая – зона между Денисовым и Зиньковским при передачах Сантоса и Малкома. Конечно, толчок повлиял на эпизод (без него у Кузяева был бы Зобнин на плечах), но пространство образовалось бы и без него, ведь Клаудиньо тоже мог перевести налево.

9. После пропущенного гола «Спартак» забрал инициативу и был гораздо опаснее. Команда Абаскаля перевернула первый тайм благодаря стандартам и классной игре в штрафной. В первые минуты после ошибки Селихова гости подали 3 угловых, нанесли 4 удара и с помощью аутов на чужой половине прижали «Зенит».

«Спартак» создал 3 момента перед вторым голом «Зенита»:

• Сантос вынес мяч из ворот после удара Мартинса на угловом;

• Бальде опасно ворвался по правому флангу;

• забил второй волной атаки после углового.

При атаках схема «Спартака» тоже трансформировалась: Зиньковский поднимался вперед из обороны, а Денисов мог оставаться в тройке защитников, залезать в опорную зону и приходить на правый фланг. Это помогало Зиньковскому и Бальде освобождаться от опеки. Например, в эпизоде с ударом Бальде из штрафной Денисов сначала выиграл подбор, а затем нашел Соболева. Это привело к атаке через правый фланг, где одинокий Зиньковский запустил Кейта в штрафную.

Перед голевым стандартом рывок Денисова посадил Малкома в глубину, а Зиньковский зашел с мячом в опорную зону, что привело к неудачному выносу Кузяева.

10. «Спартак» продавливал защитников «Зенита» в первом тайме. Барриосу даже приходилось спускаться к Ренану и Родригао, но подвижность Соболева и Бальде обеспечивала свободу на чужой трети. Нападающие ставили спину в подыгрыше и напрягали в штрафной, которую «Спартак» отлично заполнял (приходили Промес, Мартинс и Зиньковский).

В итоге «Спартак» задавил «Зенит» на стандарте. Гости забрали подбор и сохранили мяч, а Зиньковский зряче выдал в зону перегруза: Дуарте и Промес остались 2-в-1 с Караваевым, а Соболев вынырнул на подачу и увел Родригао – Квинси свободно забрал скидку и нашел Бальде.

11. После гола Клаудиньо штрафная «Зенита» была под постоянным напряжением: «Спартак» угрожал со стандартов, после навесов и в результате подыгрыша Бальде и Соболева. Родригао, Барриосу и Ренану не хватало габаритов, поэтому Семак перешел на 3-4-3 с Чистяковым в роли страхующего – похожий вариант стабилизировал ход матча с ЦСКА (0:1), но тогда в центре остался Родригао, а Дмитрий встал правее.

Карта ударов в первом тайме, синий цвет – «Спартак», оранжевый – «Зенит»

Переход на 3-4-3 упростил жизнь при контратаках и позиционном владении «Спартака». «Зенит» персонально разбирал тройку нападения или пользовался свободной ролью Промеса, оставаясь 3-в-2 против Бальде и Соболева. Еще появилась подстраховка при навесах и стало чуть проще на дальней штанге.

12. Однако «Зенит» не исправился на стандартах. В первом тайме «Спартак» нанес только 1 удар после прямой подачи, а во втором создал еще несколько моментов.

«Зенит» оставался одной из лучших команд РПЛ на стандартах (1 пропущенный гол за весь сезон), но вчера сыграл ужасно: допустил удар Мартинса (Сантос спас), второй волной забил Бальде, Дуарте не попал в створ с линии вратарской (кстати, тоже вторым темпом), затем Соболев зарядил в Сантоса. Мартинс сначала мог забивать после прострела Николсона, а затем заработал пенальти на следующем угловом.

13. После перерыва «Зенит» нанес всего 3 удара из штрафной (шанс Мостового в начале тайма, попытка Чистякова со стандарта и гол Сергеева). Переход на 3-4-3 замедлил продвижение «Спартака», но не помог в созидании. До удаления Дуарте «Зенит» касался мяча в штрафной «Спартака» всего 5 раз. Семак пытался изменить игру заменами, но выход Вендела вместо Мостового на позицию инсайда был скорее оборонительным ходом.

Правда, игру мог взорвать Малком. Его дриблинг и забегания стали главным оружием на чужой половине. В начале второго тайма рывок Малкома посадил центрального защитника Чернова на желтую карточку (Абаскаль заменил Никиту на Маслова). Еще дважды классно забегал по дуге (как во второй голевой атаке с «Химками») и заработал удаление Дуарте.

14. После второго пропущенного гола «Зенит» перешел на 4-4-2: Мантуан вышел вместо Ренана, Сергеев заменил Кассьерру, еще через 3 минуты вышел Бакаев. В итоге Барриос и Вендел заняли опорную зону, Малком ушел к Сергееву, а Бакаев и Мантуан были на флангах. «Спартак» оборонялся в 5-3-1 и заканчивал с одним профильным центральным защитником Масловым: рядом с ним были Хлусевич и Денисов, перешедший в середину, а Мозес вернулся во времена Тедеско на позицию латераля.

«Зенит» дважды навешивал слева, плюс Мантуан прострелил справа, но безадресно. Команде Семака удалось воспользоваться ошибкой гостей: «Спартак» проворонил подключение Мантуана, полностью разрушившее структуру во время прострела (плюс Бакаев увел Маслова на фланг).

Мантуан ушел от Мартинса, и за ним выдвинулся Денисов. Даниил показывал Зобнину на Густаво, но Роман поздно сориентировался.

Доигрывать пришлось Денисову. Цена недопонимания – оголенная линия, которую не страховал Мартинс и проиграл Хлусевич.

15. Абаскаль придумал интересный стартовый план. Не получилось полностью нейтрализовать «Зенит», но команда Семака долго была в тупике: не пользовалась высокой линией, плохо разыгрывала и слабо играла в своей штрафной. «Зенит» не был таким потерянным в Санкт-Петербурге с первого тайма против «Ахмата» (1:2). В этот раз Абаскаль не перегрузил «Спартак» тактикой и сразу дал возможность играть в понятный футбол – после пропущенного гола гости пользовались габаритами и создавали моменты на стандартах и после навесов.

План Абаскаля заставил «Зенит» меняться. Сначала Семак перестроился на 3-4-3 – в открытой игре хозяева заиграли спокойнее. После пенальти Промеса «Зенит» перешел на 4-4-2, идеально реализовав большинство – воспользовался единственной ошибкой и забил золотой гол.

И Семак снова угадал с заменами. Сергеев (6+1) и Мантуан (4+2) в топ-3 в РПЛ по «гол+пас» со скамейки – они сделали победный гол через четыре минуты после выхода.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин