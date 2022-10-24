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«Сочи» строит тотальный футбол со сменой позиций. Но очень много пропускает в контратаках

тактика
Лука Джорджевич Лука Джорджевич
Артем Мещанинов
Тимофей Маргасов Тимофей Маргасов
Владимир Федотов Владимир Федотов
Артем Макарчук Артем Макарчук
Артур Юсупов Артур Юсупов
Георгий Мелкадзе Георгий Мелкадзе
Сергей Терехов Сергей Терехов
Владислав Сарвели Владислав Сарвели
Ванья Дркушич Ванья Дркушич
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Остались одной из самых стильных команд в РПЛ.

«Сочи» в этом сезоне – команда контрастов, она интересно атакует, но слишком много пропускает.

«Сочи» – один из двух клубов в топ-8 РПЛ с нулевым балансом забитых и пропущенных голов. Команда Вадима Гаранина провела всего 1 сухой матч, тогда как даже самые пропускающие выбили больше сухарей («Торпедо» – 1, «Локомотив» – 2, «Оренбург» – 3).

Перед стартом сезона Гаранин анонсировал продолжение атакующего курса: «Мы футбол видим так, что хотим играть в атаку. Это структура, организация игры.

У «Сочи» очень играющая команда. Нам достаточно легко доводить до ребят свою идею, потому что они играли в футбол в последние два сезона. Акцент будет сделан на детальках, потому что они у каждого тренерского штаба могут быть разные. Мы на них останавливаем внимание, но в целом команда продолжит играть так же в атаку, как и раньше».

Гаранин ворвался в Первую и Вторую лиги с ромбовыми 4-3-1-2: он перестроил «Тверь» и «Енисей» на атакующий футбол с длительным владением. Особенно интересен красноярский опыт, где тактика преобразилась за один зимний сбор: команда стала более контролирующей (48% осенью, 58% весной), больше забивала (1,69-1,83 за игру), чаще била из штрафной (6,75-8,92), лучше создавала моменты (5,4-8) и вышла в полуфинал Кубка России, попутно разобравшись с «Рубином» (3:1) и «Локомотивом» (4:0).

На сборах «Сочи» начал с ромба, но затем перешел на 3-4-3. Некоторые детали полностью совпадали с периодом Владимира Федотова (активные латерали, свободная роль Юсупова). Терехов начинал левым центральным защитником и комбинировал абсолютно везде: включался в опорную зону, разыгрывал на фланге и подключался в чужую штрафную.

Гаранин сохранил схему 3-4-3 и атакующие установки, но не сделал оборону надежнее: на старте прошлого чемпионата «Сочи» тоже много допускал (весной ситуация наладилась), а сейчас на игру сзади влияет отъезд Родригао (нет равноценной замены) и очень агрессивный стиль впереди. 

На старте РПЛ «Сочи» в топ-5 по качеству допущенных моментов, но уже пропустил 73% от голов за прошлый сезон (22 – сейчас, 30 – в РПЛ-2021/22).

Игроки «Сочи» чаще всех в РПЛ меняются позициями. Команда интересно начинает атаки и классно открывается

Чем система «Сочи» похожа на тотальный футбол?

Точное сравнение с Ринусом Михелсом практически невозможно – «Сочи» играет иначе. Но принципы все равно совпадают: сочинцы постоянно меняются позициями и показывают свою универсальность. В большинстве клубов РПЛ тоже есть гибридные роли, но только «Сочи» настолько часто переходит в режим головоломки.

«Идея проста – мне хочется, чтобы в футбол именно играли. При всех современных тенденциях – большом внимании к аспектам физической и силовой подготовки, тактических разработках – нельзя забывать о самой игре. В футболе не должно быть шаблонов и зашоренности. Мы пытаемся играть с мячом. В этом часть моих принципов и часть моей идеи», – рассказывал Гаранин еще в «Твери».

«Сочи» – самая интересная команда в лиге по продвижению и структуре игры при владении мячом. Во-первых, они используют Нобоа, который прекрасно читает свободные зоны и может отдать любую передачу. Во-вторых, Юсупов тоже непредсказуем – он умело связывает инсайдов и полузащиту. В-третьих, подвижно должны играть почти все, кроме вратаря:

• страхующий центральный защитник поднимался в опорную зону при розыгрышах от ворот против «Краснодара» (1:2);

• Терехов на позиции левого центрального защитника включается на фланг, играет в опорной зоне и добегает до чужой штрафной (правый центральный тоже поддерживает владение через полуфланг);

• латерали поднимаются максимально высоко и часто исполняют роль вингеров, а Маргасов не только держал ширину, но и приходил в центр штрафной для передач с левого фланга;

• инсайды опускаются в глубину, периодически один из них образовывал треугольник с полузащитниками (Цаллагов играл глубже, а Нобоа – чуть выше, а Сарвели/Юсупов находился практически на одной линии с ним);

• центральный нападающий тоже приходит к полузащитникам, меняется с инсайдами, заходит во фланги и полуфланги;

• невероятная подвижность дополняется стабильной игрой на третьего, стеночками и передачами назад для контроля и дополнительного поиска свободных зон. 

«Сочи» – вторая команда РПЛ по владению (57,6%) и времени на чужой атакующей трети (32%), одна из самых сбалансированно атакующих (36% – слева, 30% – в середине, 34% – справа) и находится в топ-5 по ударам из штрафной. «Сочи» выдал несколько доминирующих отрезков: создавал моменты против «Пари НН» (2:1), уничтожал «Химки» (4:1), втаптывал «Динамо» в начале первого тайма (2:1) и наказал «Локомотив» во втором тайме (4:0).

«Сочи» максимально ярко начал против «Динамо»: выдал 65% владения в первые 15 минут, вел 7:2 по ударам (6:1 – из штрафной), создал 2 гола плюс шикарный момент для Макарчука (бил головой практически из вратарской), красиво разыграл атаку с отмененным голом Бурмистрова. 

«Сочи» качественно манипулировал полупозициями вингеров и много атаковал флангами. Особенно прекрасно смотрелся Нобоа: отскакивал под партнеров, уходил на фланг, передвигался между полузащитниками «Динамо» (стабильно был на расстоянии) и создал несколько опасных моментов (поучаствовал в двух голевых атаках). Помогали и другие: Терехов вышел в опорной зоне и менялся позициями с Юсуповым, а латерали поднимались на одну линию с нападающими.

На 44-й секунде заметно расположение при первом голе: Юсупов забросил на Терехова, который умно вбежал по левому флангу.

Игра с «Химками» примечательна включениями Маргасова в штрафную – Тимофей заходил внутрь штрафной, а не создавал ширину. Так он заработал пенальти (фактически был в паре с Мелкадзе), опасно пробил выше ворот (ширину создавал Юсупов) и попал в штангу после передачи Терехова.

Разгром «Локо» – пример вариативности последних туров. Здесь прекрасно взаимодействовали Терехов и Нобоа: Сергей стартовал в тройке центральных защитников и идеально подал на Криса, перегрузившего правый фланг.

Атака в начале второго тайма – топ-пример разнообразия впереди. Изначально «Сочи» располагался в классическом стиле: защитники плюс Цаллагов, Нобоа чуть выше, инсайды Ушатов и Жоаозиньо двигались в глубину, а Макарчук и Маргасов заняли широкие позиции.

После перепасовки освободилась зона для подключения Нобоа по флангу, а Маргасов поднялся к штрафной.

Крис навесил в штрафную на державшего ширину Макарчука, где уже были Джорджевич и Ушатов (плюс вбежал Маргасов). В итоге левый латераль сбросил на Ушатова, а он покатил на Цаллагова, который в начале атаке был справа, но уже сместился левее. 

Итог – полная трансформация «Сочи» с двумя латералями в штрафной, подачей опорника с правого фланга и вбеганием в штрафную от второго полузащитника.

«Сочи» больше всех пропускает в быстрых контратаках и худший по автоголам

«Сочи» – шестой по качеству допущенных моментов и четвертый по xG без учета пенальти (лучше только «Крылья», ЦСКА и «Зенит»), но только девятый по пропущенным голам. 

Частично виноваты автоголы – «Сочи» уже трижды забивал в свои ворота (у «Краснодара», «Крыльев», «Оренбурга» и «Факела» по одному). Рекордсмен – центральный защитник Артем Мещанинов (гол в свои ворота лишил «Сочи» трех очков после подачи Комличенко, затем он отличился с «Химками» при счете 3:0), плюс Дркушич идеально замкнул подачу Султонова из «Торпедо».

Основная структурная беда – предотвращение контратак. По голам после них «Сочи» – худшая команда лиги (статистически граница контратак – 15 секунд).

Еще к нелепым голам можно отнести ошибку Джанаева против «Динамо» (2:1): Сослан потерял мяч в штрафной, после чего забил Макаров.

Проблема не ограничивается действиями при контратаках соперников. У «Сочи» серьезные сложности с отборами после потерь и покрытием пространства:

• ЦСКА активно вскрывал соперника в быстрых отрывах: Карраскаль, Медина и Чалов несколько раз вылетали 3-в-3 и 2-в-2 и забили первый гол после разрезающей комбинации инсайдов (3:0);

• Ангбан и Цаллагов не разобрались с полузащитниками «Ахмата» после перехвата Тодоровича (Швец спокойно пробежал с мячом и покатил его на Богосоваца);

• «Спартак» разрывал во втором тайме в быстрых атаках (3:0): Промес открыл счет после отбора Игнатова (Терехов ошибся), Зиньковский забил после прорыва Зобнина (потеря Жоаозиньо);

• «Ростов» заработал пенальти на последних секундах (2:2);

• победный гол Сперцяна – молниеносная атака «Краснодара» после углового (2:1);

• «Оренбург» дважды забил после ошибок сочинцев на своей половине (4:1);

• «Крылья» реализовали быстрые отрывы (2:0, Глушенков убежал от Нобоа, а Пиняев воспользовался ошибкой Терехова).

В последних трех играх разрывы особенно бросались в глаза: «Оренбург» и «Крылья» воспользовались ошибками, а умирающий «Локомотив» мог несколько раз качнуть матч в свою сторону. Часть атак начиналась как раз из-за смелой атакующей структуры: «Сочи» не успевал предотвратить быстрые выходы соперника. Например, в этом эпизоде Худяков забрал подачу Маргасова и мгновенно ввел мяч в игру (Макарчук, Нобоа и нападающие в штрафной), и Камано получил мяч на свободном пространстве.

Камано протащил мяч дальше и был быстрее Цаллагова, Игнатьев врывался за спины защитникам, а левый фланг провалился (Макарчук не успевал). Франсуа покатил направо, но Терехов все же заблокировал попытку Марадишвили.

Следующий момент начался с подбора Карпукаса, отрезавшего Нобоа и Цаллагова. Камано покатил на Игнатьева – Иван опасно пробил в ближний угол.

Невероятный промах Педриньо – быстрая атака, где «Сочи» снова не успел вернуться. Примечателен разрыв между защитой и опорной зоной: Цаллагов вернулся в штрафную уже после удара Педриньо. Да, не Цаллагов и не Нобоа должны гасить момент в штрафной, но компактность отсутствовала и после перехода «Локо» на чужую половину, и после входа на чужую треть (нужный фрагмент – с 78-й секунды).

***

При Гаранине за «Сочи» по-прежнему интересно следить. Он продолжил наработки Федотова и делает игру более атакующей: несмотря на потерю Кассьерры, команда больше контролирует мяч и чаще бьет из штрафной, входит в топ-3 по голам после атакующих комбинаций, а Терехов стал суператакующим центральным защитником.

«Сочи» сохранил оборонительную конструкцию после потери Родригао и травм в начале сезона. Основная проблема – предотвращение быстрых атак соперников, из-за которых «Сочи» прямо страдает. 

Трансферы«Сочи» пока недостаточно эффективны: Мусса Сиссако стартовал с привозов и удаления, Кирилл Кравцов проигрывает конкуренцию лидерам и сфолил на пенальти против «Ростова», а Лука Джорджевич, скорее всего, кризис-вариант из-за отсутствия доступных сильных нападающих.

Впереди – выезд в Санкт-Петербург, где «Сочи» необходимо стабилизировать переходы назад, так как «Зенит» максимально комфортно себя чувствует в играх, где бразильцы могут таскать мяч на пространстве.

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Фото: pfcsochi.ru

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