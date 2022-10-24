«Сочи» строит тотальный футбол со сменой позиций. Но очень много пропускает в контратаках

Остались одной из самых стильных команд в РПЛ.

«Сочи» в этом сезоне – команда контрастов, она интересно атакует, но слишком много пропускает.

«Сочи» – один из двух клубов в топ-8 РПЛ с нулевым балансом забитых и пропущенных голов. Команда Вадима Гаранина провела всего 1 сухой матч, тогда как даже самые пропускающие выбили больше сухарей («Торпедо» – 1, «Локомотив» – 2, «Оренбург» – 3).

Перед стартом сезона Гаранин анонсировал продолжение атакующего курса: «Мы футбол видим так, что хотим играть в атаку. Это структура, организация игры.

У «Сочи» очень играющая команда. Нам достаточно легко доводить до ребят свою идею, потому что они играли в футбол в последние два сезона. Акцент будет сделан на детальках, потому что они у каждого тренерского штаба могут быть разные. Мы на них останавливаем внимание, но в целом команда продолжит играть так же в атаку, как и раньше».

Гаранин ворвался в Первую и Вторую лиги с ромбовыми 4-3-1-2: он перестроил «Тверь» и «Енисей» на атакующий футбол с длительным владением. Особенно интересен красноярский опыт, где тактика преобразилась за один зимний сбор: команда стала более контролирующей (48% осенью, 58% весной), больше забивала (1,69-1,83 за игру), чаще била из штрафной (6,75-8,92), лучше создавала моменты (5,4-8) и вышла в полуфинал Кубка России, попутно разобравшись с «Рубином» (3:1) и «Локомотивом» (4:0).

На сборах «Сочи» начал с ромба, но затем перешел на 3-4-3. Некоторые детали полностью совпадали с периодом Владимира Федотова (активные латерали, свободная роль Юсупова). Терехов начинал левым центральным защитником и комбинировал абсолютно везде: включался в опорную зону, разыгрывал на фланге и подключался в чужую штрафную.

Гаранин сохранил схему 3-4-3 и атакующие установки, но не сделал оборону надежнее: на старте прошлого чемпионата «Сочи» тоже много допускал (весной ситуация наладилась), а сейчас на игру сзади влияет отъезд Родригао (нет равноценной замены) и очень агрессивный стиль впереди.

На старте РПЛ «Сочи» в топ-5 по качеству допущенных моментов, но уже пропустил 73% от голов за прошлый сезон (22 – сейчас, 30 – в РПЛ-2021/22).

Игроки «Сочи» чаще всех в РПЛ меняются позициями. Команда интересно начинает атаки и классно открывается

Чем система «Сочи» похожа на тотальный футбол?

Точное сравнение с Ринусом Михелсом практически невозможно – «Сочи» играет иначе. Но принципы все равно совпадают: сочинцы постоянно меняются позициями и показывают свою универсальность. В большинстве клубов РПЛ тоже есть гибридные роли, но только «Сочи» настолько часто переходит в режим головоломки.

«Идея проста – мне хочется, чтобы в футбол именно играли. При всех современных тенденциях – большом внимании к аспектам физической и силовой подготовки, тактических разработках – нельзя забывать о самой игре. В футболе не должно быть шаблонов и зашоренности. Мы пытаемся играть с мячом. В этом часть моих принципов и часть моей идеи», – рассказывал Гаранин еще в «Твери».

«Сочи» – самая интересная команда в лиге по продвижению и структуре игры при владении мячом. Во-первых, они используют Нобоа, который прекрасно читает свободные зоны и может отдать любую передачу. Во-вторых, Юсупов тоже непредсказуем – он умело связывает инсайдов и полузащиту. В-третьих, подвижно должны играть почти все, кроме вратаря:

• страхующий центральный защитник поднимался в опорную зону при розыгрышах от ворот против «Краснодара» (1:2);

• Терехов на позиции левого центрального защитника включается на фланг, играет в опорной зоне и добегает до чужой штрафной (правый центральный тоже поддерживает владение через полуфланг);

• латерали поднимаются максимально высоко и часто исполняют роль вингеров, а Маргасов не только держал ширину, но и приходил в центр штрафной для передач с левого фланга;

• инсайды опускаются в глубину, периодически один из них образовывал треугольник с полузащитниками (Цаллагов играл глубже, а Нобоа – чуть выше, а Сарвели/Юсупов находился практически на одной линии с ним);

• центральный нападающий тоже приходит к полузащитникам, меняется с инсайдами, заходит во фланги и полуфланги;

• невероятная подвижность дополняется стабильной игрой на третьего, стеночками и передачами назад для контроля и дополнительного поиска свободных зон.

«Сочи» – вторая команда РПЛ по владению (57,6%) и времени на чужой атакующей трети (32%), одна из самых сбалансированно атакующих (36% – слева, 30% – в середине, 34% – справа) и находится в топ-5 по ударам из штрафной. «Сочи» выдал несколько доминирующих отрезков: создавал моменты против «Пари НН» (2:1), уничтожал «Химки» (4:1), втаптывал «Динамо» в начале первого тайма (2:1) и наказал «Локомотив» во втором тайме (4:0).

«Сочи» максимально ярко начал против «Динамо»: выдал 65% владения в первые 15 минут, вел 7:2 по ударам (6:1 – из штрафной), создал 2 гола плюс шикарный момент для Макарчука (бил головой практически из вратарской), красиво разыграл атаку с отмененным голом Бурмистрова.

«Сочи» качественно манипулировал полупозициями вингеров и много атаковал флангами. Особенно прекрасно смотрелся Нобоа: отскакивал под партнеров, уходил на фланг, передвигался между полузащитниками «Динамо» (стабильно был на расстоянии) и создал несколько опасных моментов (поучаствовал в двух голевых атаках). Помогали и другие: Терехов вышел в опорной зоне и менялся позициями с Юсуповым, а латерали поднимались на одну линию с нападающими.

На 44-й секунде заметно расположение при первом голе: Юсупов забросил на Терехова, который умно вбежал по левому флангу.

Игра с «Химками» примечательна включениями Маргасова в штрафную – Тимофей заходил внутрь штрафной, а не создавал ширину. Так он заработал пенальти (фактически был в паре с Мелкадзе), опасно пробил выше ворот (ширину создавал Юсупов) и попал в штангу после передачи Терехова.

Разгром «Локо» – пример вариативности последних туров. Здесь прекрасно взаимодействовали Терехов и Нобоа: Сергей стартовал в тройке центральных защитников и идеально подал на Криса, перегрузившего правый фланг.

Атака в начале второго тайма – топ-пример разнообразия впереди. Изначально «Сочи» располагался в классическом стиле: защитники плюс Цаллагов, Нобоа чуть выше, инсайды Ушатов и Жоаозиньо двигались в глубину, а Макарчук и Маргасов заняли широкие позиции.

После перепасовки освободилась зона для подключения Нобоа по флангу, а Маргасов поднялся к штрафной.

Крис навесил в штрафную на державшего ширину Макарчука, где уже были Джорджевич и Ушатов (плюс вбежал Маргасов). В итоге левый латераль сбросил на Ушатова, а он покатил на Цаллагова, который в начале атаке был справа, но уже сместился левее.

Итог – полная трансформация «Сочи» с двумя латералями в штрафной, подачей опорника с правого фланга и вбеганием в штрафную от второго полузащитника.

«Сочи» больше всех пропускает в быстрых контратаках и худший по автоголам

«Сочи» – шестой по качеству допущенных моментов и четвертый по xG без учета пенальти (лучше только «Крылья», ЦСКА и «Зенит»), но только девятый по пропущенным голам.

Частично виноваты автоголы – «Сочи» уже трижды забивал в свои ворота (у «Краснодара», «Крыльев», «Оренбурга» и «Факела» по одному). Рекордсмен – центральный защитник Артем Мещанинов (гол в свои ворота лишил «Сочи» трех очков после подачи Комличенко, затем он отличился с «Химками» при счете 3:0), плюс Дркушич идеально замкнул подачу Султонова из «Торпедо».

Основная структурная беда – предотвращение контратак. По голам после них «Сочи» – худшая команда лиги (статистически граница контратак – 15 секунд).

Еще к нелепым голам можно отнести ошибку Джанаева против «Динамо» (2:1): Сослан потерял мяч в штрафной, после чего забил Макаров.

Проблема не ограничивается действиями при контратаках соперников. У «Сочи» серьезные сложности с отборами после потерь и покрытием пространства:

• ЦСКА активно вскрывал соперника в быстрых отрывах: Карраскаль, Медина и Чалов несколько раз вылетали 3-в-3 и 2-в-2 и забили первый гол после разрезающей комбинации инсайдов (3:0);

• Ангбан и Цаллагов не разобрались с полузащитниками «Ахмата» после перехвата Тодоровича (Швец спокойно пробежал с мячом и покатил его на Богосоваца);

• «Спартак» разрывал во втором тайме в быстрых атаках (3:0): Промес открыл счет после отбора Игнатова (Терехов ошибся), Зиньковский забил после прорыва Зобнина (потеря Жоаозиньо);

• «Ростов» заработал пенальти на последних секундах (2:2);

• победный гол Сперцяна – молниеносная атака «Краснодара» после углового (2:1);

• «Оренбург» дважды забил после ошибок сочинцев на своей половине (4:1);

• «Крылья» реализовали быстрые отрывы (2:0, Глушенков убежал от Нобоа, а Пиняев воспользовался ошибкой Терехова).

В последних трех играх разрывы особенно бросались в глаза: «Оренбург» и «Крылья» воспользовались ошибками, а умирающий «Локомотив» мог несколько раз качнуть матч в свою сторону. Часть атак начиналась как раз из-за смелой атакующей структуры: «Сочи» не успевал предотвратить быстрые выходы соперника. Например, в этом эпизоде Худяков забрал подачу Маргасова и мгновенно ввел мяч в игру (Макарчук, Нобоа и нападающие в штрафной), и Камано получил мяч на свободном пространстве.

Камано протащил мяч дальше и был быстрее Цаллагова, Игнатьев врывался за спины защитникам, а левый фланг провалился (Макарчук не успевал). Франсуа покатил направо, но Терехов все же заблокировал попытку Марадишвили.

Следующий момент начался с подбора Карпукаса, отрезавшего Нобоа и Цаллагова. Камано покатил на Игнатьева – Иван опасно пробил в ближний угол.

Невероятный промах Педриньо – быстрая атака, где «Сочи» снова не успел вернуться. Примечателен разрыв между защитой и опорной зоной: Цаллагов вернулся в штрафную уже после удара Педриньо. Да, не Цаллагов и не Нобоа должны гасить момент в штрафной, но компактность отсутствовала и после перехода «Локо» на чужую половину, и после входа на чужую треть (нужный фрагмент – с 78-й секунды).

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При Гаранине за «Сочи» по-прежнему интересно следить. Он продолжил наработки Федотова и делает игру более атакующей: несмотря на потерю Кассьерры, команда больше контролирует мяч и чаще бьет из штрафной, входит в топ-3 по голам после атакующих комбинаций, а Терехов стал суператакующим центральным защитником.

«Сочи» сохранил оборонительную конструкцию после потери Родригао и травм в начале сезона. Основная проблема – предотвращение быстрых атак соперников, из-за которых «Сочи» прямо страдает.

Трансферы«Сочи» пока недостаточно эффективны: Мусса Сиссако стартовал с привозов и удаления, Кирилл Кравцов проигрывает конкуренцию лидерам и сфолил на пенальти против «Ростова», а Лука Джорджевич, скорее всего, кризис-вариант из-за отсутствия доступных сильных нападающих.

Впереди – выезд в Санкт-Петербург, где «Сочи» необходимо стабилизировать переходы назад, так как «Зенит» максимально комфортно себя чувствует в играх, где бразильцы могут таскать мяч на пространстве.

Фото: pfcsochi.ru