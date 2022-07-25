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«Локо» и «Ростов» выдали дерзкую прессинг-дуэль на 2:2. А Карпин добавил оригинальные стандарты

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Николай Комличенко Николай Комличенко
Йозеф Циннбауэр Йозеф Циннбауэр
Данил Глебов Данил Глебов
Марвин Комппер Марвин Комппер
Сергей Песьяков Сергей Песьяков
Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Локомотив Локомотив
Даниил Уткин Даниил Уткин
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Валерий Карпин Валерий Карпин
Антон Миранчук Антон Миранчук
Франсуа Камано Франсуа Камано
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Нейтрализовали друг друга.

1. В первом туре «Локомотив» упустил победу над «Пари НН» (1:1), хотя с 27-й минуты играл в большинстве. По совокупности и количеству подходов «Локо» наиграл на победу (30-2 – удары, 24-1 – из штрафной, 2-0,3 – xG), но команда страдала в нападении до удаления Тимура Сулейманова: нанесла лишь 3 удара (все – после угловых) и сделала 5 касаний в чужой штрафной (3 из них – на угловых).

Стартовый состав немного изменился: Максим Ненахов вышел слева вместо Наира Тикнизяна, Алексис Бека-Бека заменил Артема Карпукаса, а в тройке нападения сделали перестановку (Франсуа Камано стал центральным нападающим, против «Пари НН» в центре играл Вильсон Изидор).

2. «Ростов» приятно удивил в матче против «Динамо» (1:1): пользовался пассивностью соперника при прессинге, растягивал чужую оборону и неожиданно много владел мячом (67%). С «Локо» Валерий Карпин сохранил фирменные 4-3-3, но сделал одно изменение в основном составе – Алексей Миронов вытеснил Хорена Байрамяна.

3. «Локомотив» и «Ростов» разыграли прессинг-дуэль, выдав один из самых интенсивных матчей старта сезона. Давление – главная тактическая деталь матча, из которой исходит большинство тезисов. Марвин Коммпер и Валерий Карпин подготовили агрессивные 4-3-3 с разными подстройками внутри схем, чтобы активно встречать соперника на его трети. Контроль мяча и длительность владений сильно пострадали (средняя длительность владения в сезоне – 15 секунд, «Локо» владел по 13 секунд, «Ростов» – 12), команды выбили всего 12 атак на двоих по 30+ секунд удержания мяча.  

4. Прессинг-план «Ростова» основывался на узких 4-3-3: Полоз и Тугарев накрывали центральных защитников, Комличенко блокировал передачи в опорную зону для Баринова (еще мог атаковать Худякова), восьмерки действовали в зонах между Миранчуком-Ненаховым/Живоглядовым-Бека-Бека (при передаче на фланг Уткин/Миронов включались по крайнему защитнику), а Глебов выбирал между опорной зоной и смещением к центральным защитникам для подстраховки. В большинстве эпизодов агрессия работала: «Локо» нанес всего 1 удар после выхода от ворот, а «Ростов» несколько раз быстро возвращал мяч, но закапывался в контратаках.

В давлении «Ростова» был и нестандартный ход – левый защитник Чернов несколько раз забирал Бека-Бека при розыгрышах от ворот, тогда как Миронов следил за Живоглядовым. 

Эпизодов было немного, а записей с тактической камеры нет, из-за чего ход сложнее оценить, но, вероятнее всего, «Ростов» рассчитывал персонально разобрать всю команду при переводе на фланг/неожиданном преображении 4-3-3 в 4-2-1-3. Например, в первом эпизоде именно так и произошло: вингеры опекали центральных защитников, восьмерки – крайних, Чернов и Комличенко – Бека-Бека и Баринова, Глебов – Миранчука, а Осипенко-Прохин-Сильянов разбирали атакующее трио «Локо».

Скриншоты сделаны в InStatScout

Эпизод закончился выигранной борьбой Сильянова и Уткина.

5. Интересная прессинг-деталь «Ростова» – смелость защитников при давлении. В матче было несколько эпизодов, когда Прохин и Осипенко поджимали после потерь «Ростова» еще в трети «Локомотива». Первый голевой штрафной начался с перехвата Глебова: Осипенко пришел за Керком еще во время атаки, а Данил остался чуть глубже и выиграл мяч.

6. «Ростов» проработал проблемы «Локо» из матча против «Пари НН». Тогда команда вышла в 4-3-3, где восьмерки почти не помогали флангам (если Миранчук свободно перемещался и в этом был смысл, то влияние Баринова оказалось практически минимальным). Зачастую края оставались в изоляции, где «Пари НН» численно превосходил «Локо», справа было еще хуже – Живоглядов не обострял, а успешной игры 1-в-1 практически не видели.

«Ростов» тоже создавал численное преимущество на флангах при обороне компактным блоком. Помогла роль Глебова – Данил спускался пятым защитником, чтобы Осипенко и Прохин страховали крайних защитников при атаках.

В первом тайме фланговые атаки не приносили никакой пользы москвичам – «Локо» сделал всего 2 точные передачи в штрафную с игры (за игру – 6).

7. При этом Карпин критиковал качество игры: «В первом тайме плохо играли. Неправильно. Ничего не получалось». 

Одна из причин – пенальти в результате пассивного давления. Обычно «Ростов» накрывал старт атак (пропустил всего пару проникающих передач) или успевал откатываться в низкий блок («Локо» ничего не создавал с игры), но перед 11-метровым гости остались в полупозициях. Возможно, смутила небольшая асимметрия: Фассон-Едвай-Живоглядов расположились тройкой (Ненахов был дальше), а «Ростов» упустил Баринова (Комличенко и Тугарев поздно включились, а их никто не подстраховал). 

Как итог – свободная зона слева, вынужденный рывок Сильянова наверх и быстрый Изидор 1-в-1 с Прохиным.

8. Прессинг-план «Локо» достоин отдельного упоминания. Первоначальная идея совпадала с «Ростовом»: вингеры зачастую накрывали центральных защитников, но другие детали сильно отличались.

Во-первых, ловушку замыкали крайние защитники – Ненахов и Живоглядов включались по Сильянову и Чернову даже на трети «Ростова». Во-вторых, восьмерки играли не зонально, а персонально – Миранчук и Бека-Бека разбирали Уткина и Миронова. В-третьих, удивляли центральные защитники – когда мяч оказывался на фланге, Фассон и Живоглядов шли до упора за Тугаревым или Полозом.

В такие моменты была важна роль Баринова и крайнего защитника с противоположного края – Дмитрий тоже смещался к эпизоду (сделал несколько перехватов), а партнер с фланга сужал позицию в середине.

Например, одна из точных подач в первом тайме – результат удачного прессинга. «Локо» качественно поджал гостей на левом фланге (Ненахов поднялся к Сильянову, Миранчук вцепился в Уткина), после чего Изидор хорошо подал в штрафную, но удар Камано был заблокирован в последний момент.

9. В первом тайме «Локомотив» и «Ростов» создали равное количество моментов. Хозяева вели 5:2 по ударам, показали один качественный выход из-под прессинга «Ростова» (закончился ударом Миранчука с угла штрафной) и наказали «Ростов» за пассивность в эпизоде перед пенальти. 

Гости реализовали подачу со стандарта и воспользовались недоработками вингеров в двух опасных атаках. В первом случае Керк упустил Чернова (разрывался между Евгением и Осипенко) – это привело к навесу в штрафную перед голевым стандартом, а во втором – получилась аналогичная история, когда пас Чернова превратился в идеальный момент для Сильянова (рывок левого защитника снова проспали), но Александр пробил гораздо выше ворот.

Второй тайм начался с замен: Хорен Байрамян поменял Романа Тугарева, а Станислав Магкеев вышел вместо Фассона, но на тактический рисунок обновления не повлияли – команды сохранили прессинг и 4-3-3.

10. «Выйдя из раздевалки на второй тайм, мы неплохо начали играть. Мне особенно запомнился эпизод, когда Керк прорвался по правому флангу и сделал передачу на Камано. Тот хорошо пробил, но тут стоит сделать комплимент вратарю «Ростова», который совершил топ-сэйв», – анализировал тренер «Локо» Йозеф Циннбауэр.

Момент Камано – результат классной контратаки, когда Магкеев отрезал «Ростов» топовой передачей, а Керк разобрался с подкатами Осипенко.

До удаления Бека-Бека игра была равной. «Ростов» тоже создал неплохой момент, когда Уткин разобрался 1-в-1 с французом, а затем забросил на Байрамяна – Хорен придержал мяч и увидел набегающего Полоза, но с Дмитрием идеально разобрался Магкеев.

11. После красной карточки Бека-Бека «Локомотив» перестроился на 4-4-1. Тренерский штаб хозяев выпустил Куликова в пару к Баринову, а Миранчук переехал налево. Интересно, что «Локо» все равно стремился к прессингу – они разбирали фланги, в некоторых эпизодах принуждая «Ростов» упрощать игру. 

Однако зачастую высокая линия защиты «Локо» открывала возможности перед «Ростовом» – команда Карпина попала в схожие условия, что и с «Динамо», когда появилось пространство для переводов на свободные фланги (в основном за такие передачи отвечал Щетинин).

Другую аналогичную атаку развернул Уткин: он открылся под Хотулева, после чего перевел атаку на левый фланг, где между собой обыгрались Чернов и Щетинин. Подход закончился классной подачей Щетинина, но Голенков не попал в створ.

12. «Ростов» вышел вперед после углового. С одной стороны, все просто – Худяков ошибся на выходе. С другой – это уже третий гол «Ростова» после стандартов. Комличенко и Уткин организовали два зеркальных мяча в матчах с «Динамо» и «Локо», а команда показала несколько интересных розыгрышей:

• Голенков в первом туре дважды выскакивал на ближнюю штангу (в первом случае попал в перекладину);

• в каждом из матчей «Ростов» разыгрывал штрафной с забросом на третьего (против «Локо» Осипенко попал в офсайд, но ситуация была на тоненького, а комбинацию все равно довели до опасного удара);

• в игре с «Динамо» был розыгрыш из трех пасов с проникающей передачей на Полоза;

• с «Локо» организовали два угловых с забеганием с линии штрафной (второй – часть голевой атаки).

13. «Когда «Ростов» второй раз повел в счете, мне понравилось, что ребята не сдались. Мы старались освежить игру в атаке, и нам это удалось. И, конечно, этот великолепный гол в исполнении Константина Марадишвили, как вишенка на торте, который был логическим завершением нашей контратаки. Благодаря этому мы смогли сравнять счет», – отметил характер «Локо» Циннбауэр.

После пропущенного гола «Локо» перешел к навалу – Куликов и Живоглядов отобрали мяч у Голенкова, Дмитрий точно навесил на Марадишвили.

«Локомотив» набрал 2 очках в 2 матчах, но мог рассчитывать на большее. В первом туре команда Комппера наиграла на победу – «Локо» создал гораздо больше и пропустил в результате редкой контратаки. С «Ростовом» вышел более равный матч – команды нанесли по 7 ударов, большинство попыток – результат стандартов или контратак («Локомотив» реже бил после позиционок).

14. Печально, что разговоры о судействе заполнили эфир интересного матча. Карпин и Комппер придумали агрессивные планы по нейтрализации друг друга: Глебов садился пятым защитником, Чернов поднимался в чужую опорную зону, «Локомотив» удивил смелой структурой давления, где защитники оказывались очень высоко.

Очень интенсивная игра, где команды ловко нейтрализовали позиционное нападение друг друга.

Локомотив – Ростов 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
24 июля, 20.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Комличенко, 1:1 – 35, пенальти Миранчук, 1:2 – 88 Уткин, 2:2 – 90 Марадишвили.
ЛокомотивХудяков, Живоглядов, Едвай, Фассон (Магкеев, 46), Ненахов (Тикнизян, 64), Баринов, Бека-Бека, Керк, Миранчук (Игнатьев, 83), Изидор (Марадишвили, 83), Камано (Куликов, 68).
РостовПесьяков, Сильянов (Лангович, 84), Прохин (Мелехин, 78), Осипенко, Чернов, Миронов (Щетинин, 72), Глебов, Уткин, Тугарев (Байрамян, 46), Комличенко, Полоз (Голенков, 78).
Предупреждения:
Полоз (30), Прохин (34), Миранчук (36), Бека-Бека (50), Миронов (65), Едвай (90), Куликов (90), Изидор (90), Марадишвили (90).
Удаление:
Бека-Бека (65).

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

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