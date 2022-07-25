«Локо» и «Ростов» выдали дерзкую прессинг-дуэль на 2:2. А Карпин добавил оригинальные стандарты

Нейтрализовали друг друга.

1. В первом туре «Локомотив» упустил победу над «Пари НН» (1:1), хотя с 27-й минуты играл в большинстве. По совокупности и количеству подходов «Локо» наиграл на победу (30-2 – удары, 24-1 – из штрафной, 2-0,3 – xG), но команда страдала в нападении до удаления Тимура Сулейманова: нанесла лишь 3 удара (все – после угловых) и сделала 5 касаний в чужой штрафной (3 из них – на угловых).

Стартовый состав немного изменился: Максим Ненахов вышел слева вместо Наира Тикнизяна, Алексис Бека-Бека заменил Артема Карпукаса, а в тройке нападения сделали перестановку (Франсуа Камано стал центральным нападающим, против «Пари НН» в центре играл Вильсон Изидор).

2. «Ростов» приятно удивил в матче против «Динамо» (1:1): пользовался пассивностью соперника при прессинге, растягивал чужую оборону и неожиданно много владел мячом (67%). С «Локо» Валерий Карпин сохранил фирменные 4-3-3, но сделал одно изменение в основном составе – Алексей Миронов вытеснил Хорена Байрамяна.

3. «Локомотив» и «Ростов» разыграли прессинг-дуэль, выдав один из самых интенсивных матчей старта сезона. Давление – главная тактическая деталь матча, из которой исходит большинство тезисов. Марвин Коммпер и Валерий Карпин подготовили агрессивные 4-3-3 с разными подстройками внутри схем, чтобы активно встречать соперника на его трети. Контроль мяча и длительность владений сильно пострадали (средняя длительность владения в сезоне – 15 секунд, «Локо» владел по 13 секунд, «Ростов» – 12), команды выбили всего 12 атак на двоих по 30+ секунд удержания мяча.

4. Прессинг-план «Ростова» основывался на узких 4-3-3: Полоз и Тугарев накрывали центральных защитников, Комличенко блокировал передачи в опорную зону для Баринова (еще мог атаковать Худякова), восьмерки действовали в зонах между Миранчуком-Ненаховым/Живоглядовым-Бека-Бека (при передаче на фланг Уткин/Миронов включались по крайнему защитнику), а Глебов выбирал между опорной зоной и смещением к центральным защитникам для подстраховки. В большинстве эпизодов агрессия работала: «Локо» нанес всего 1 удар после выхода от ворот, а «Ростов» несколько раз быстро возвращал мяч, но закапывался в контратаках.

В давлении «Ростова» был и нестандартный ход – левый защитник Чернов несколько раз забирал Бека-Бека при розыгрышах от ворот, тогда как Миронов следил за Живоглядовым.

Эпизодов было немного, а записей с тактической камеры нет, из-за чего ход сложнее оценить, но, вероятнее всего, «Ростов» рассчитывал персонально разобрать всю команду при переводе на фланг/неожиданном преображении 4-3-3 в 4-2-1-3. Например, в первом эпизоде именно так и произошло: вингеры опекали центральных защитников, восьмерки – крайних, Чернов и Комличенко – Бека-Бека и Баринова, Глебов – Миранчука, а Осипенко-Прохин-Сильянов разбирали атакующее трио «Локо».

Скриншоты сделаны в InStatScout

Эпизод закончился выигранной борьбой Сильянова и Уткина.

5. Интересная прессинг-деталь «Ростова» – смелость защитников при давлении. В матче было несколько эпизодов, когда Прохин и Осипенко поджимали после потерь «Ростова» еще в трети «Локомотива». Первый голевой штрафной начался с перехвата Глебова: Осипенко пришел за Керком еще во время атаки, а Данил остался чуть глубже и выиграл мяч.

6. «Ростов» проработал проблемы «Локо» из матча против «Пари НН». Тогда команда вышла в 4-3-3, где восьмерки почти не помогали флангам (если Миранчук свободно перемещался и в этом был смысл, то влияние Баринова оказалось практически минимальным). Зачастую края оставались в изоляции, где «Пари НН» численно превосходил «Локо», справа было еще хуже – Живоглядов не обострял, а успешной игры 1-в-1 практически не видели.

«Ростов» тоже создавал численное преимущество на флангах при обороне компактным блоком. Помогла роль Глебова – Данил спускался пятым защитником, чтобы Осипенко и Прохин страховали крайних защитников при атаках.

В первом тайме фланговые атаки не приносили никакой пользы москвичам – «Локо» сделал всего 2 точные передачи в штрафную с игры (за игру – 6).

7. При этом Карпин критиковал качество игры: «В первом тайме плохо играли. Неправильно. Ничего не получалось».

Одна из причин – пенальти в результате пассивного давления. Обычно «Ростов» накрывал старт атак (пропустил всего пару проникающих передач) или успевал откатываться в низкий блок («Локо» ничего не создавал с игры), но перед 11-метровым гости остались в полупозициях. Возможно, смутила небольшая асимметрия: Фассон-Едвай-Живоглядов расположились тройкой (Ненахов был дальше), а «Ростов» упустил Баринова (Комличенко и Тугарев поздно включились, а их никто не подстраховал).

Как итог – свободная зона слева, вынужденный рывок Сильянова наверх и быстрый Изидор 1-в-1 с Прохиным.

8. Прессинг-план «Локо» достоин отдельного упоминания. Первоначальная идея совпадала с «Ростовом»: вингеры зачастую накрывали центральных защитников, но другие детали сильно отличались.

Во-первых, ловушку замыкали крайние защитники – Ненахов и Живоглядов включались по Сильянову и Чернову даже на трети «Ростова». Во-вторых, восьмерки играли не зонально, а персонально – Миранчук и Бека-Бека разбирали Уткина и Миронова. В-третьих, удивляли центральные защитники – когда мяч оказывался на фланге, Фассон и Живоглядов шли до упора за Тугаревым или Полозом.

В такие моменты была важна роль Баринова и крайнего защитника с противоположного края – Дмитрий тоже смещался к эпизоду (сделал несколько перехватов), а партнер с фланга сужал позицию в середине.

Например, одна из точных подач в первом тайме – результат удачного прессинга. «Локо» качественно поджал гостей на левом фланге (Ненахов поднялся к Сильянову, Миранчук вцепился в Уткина), после чего Изидор хорошо подал в штрафную, но удар Камано был заблокирован в последний момент.

9. В первом тайме «Локомотив» и «Ростов» создали равное количество моментов. Хозяева вели 5:2 по ударам, показали один качественный выход из-под прессинга «Ростова» (закончился ударом Миранчука с угла штрафной) и наказали «Ростов» за пассивность в эпизоде перед пенальти.

Гости реализовали подачу со стандарта и воспользовались недоработками вингеров в двух опасных атаках. В первом случае Керк упустил Чернова (разрывался между Евгением и Осипенко) – это привело к навесу в штрафную перед голевым стандартом, а во втором – получилась аналогичная история, когда пас Чернова превратился в идеальный момент для Сильянова (рывок левого защитника снова проспали), но Александр пробил гораздо выше ворот.

Второй тайм начался с замен: Хорен Байрамян поменял Романа Тугарева, а Станислав Магкеев вышел вместо Фассона, но на тактический рисунок обновления не повлияли – команды сохранили прессинг и 4-3-3.

10. «Выйдя из раздевалки на второй тайм, мы неплохо начали играть. Мне особенно запомнился эпизод, когда Керк прорвался по правому флангу и сделал передачу на Камано. Тот хорошо пробил, но тут стоит сделать комплимент вратарю «Ростова», который совершил топ-сэйв», – анализировал тренер «Локо» Йозеф Циннбауэр.

Момент Камано – результат классной контратаки, когда Магкеев отрезал «Ростов» топовой передачей, а Керк разобрался с подкатами Осипенко.

До удаления Бека-Бека игра была равной. «Ростов» тоже создал неплохой момент, когда Уткин разобрался 1-в-1 с французом, а затем забросил на Байрамяна – Хорен придержал мяч и увидел набегающего Полоза, но с Дмитрием идеально разобрался Магкеев.

11. После красной карточки Бека-Бека «Локомотив» перестроился на 4-4-1. Тренерский штаб хозяев выпустил Куликова в пару к Баринову, а Миранчук переехал налево. Интересно, что «Локо» все равно стремился к прессингу – они разбирали фланги, в некоторых эпизодах принуждая «Ростов» упрощать игру.

Однако зачастую высокая линия защиты «Локо» открывала возможности перед «Ростовом» – команда Карпина попала в схожие условия, что и с «Динамо», когда появилось пространство для переводов на свободные фланги (в основном за такие передачи отвечал Щетинин).

Другую аналогичную атаку развернул Уткин: он открылся под Хотулева, после чего перевел атаку на левый фланг, где между собой обыгрались Чернов и Щетинин. Подход закончился классной подачей Щетинина, но Голенков не попал в створ.

12. «Ростов» вышел вперед после углового. С одной стороны, все просто – Худяков ошибся на выходе. С другой – это уже третий гол «Ростова» после стандартов. Комличенко и Уткин организовали два зеркальных мяча в матчах с «Динамо» и «Локо», а команда показала несколько интересных розыгрышей:

• Голенков в первом туре дважды выскакивал на ближнюю штангу (в первом случае попал в перекладину);

• в каждом из матчей «Ростов» разыгрывал штрафной с забросом на третьего (против «Локо» Осипенко попал в офсайд, но ситуация была на тоненького, а комбинацию все равно довели до опасного удара);

• в игре с «Динамо» был розыгрыш из трех пасов с проникающей передачей на Полоза;

• с «Локо» организовали два угловых с забеганием с линии штрафной (второй – часть голевой атаки).

13. «Когда «Ростов» второй раз повел в счете, мне понравилось, что ребята не сдались. Мы старались освежить игру в атаке, и нам это удалось. И, конечно, этот великолепный гол в исполнении Константина Марадишвили, как вишенка на торте, который был логическим завершением нашей контратаки. Благодаря этому мы смогли сравнять счет», – отметил характер «Локо» Циннбауэр.

После пропущенного гола «Локо» перешел к навалу – Куликов и Живоглядов отобрали мяч у Голенкова, Дмитрий точно навесил на Марадишвили.

«Локомотив» набрал 2 очках в 2 матчах, но мог рассчитывать на большее. В первом туре команда Комппера наиграла на победу – «Локо» создал гораздо больше и пропустил в результате редкой контратаки. С «Ростовом» вышел более равный матч – команды нанесли по 7 ударов, большинство попыток – результат стандартов или контратак («Локомотив» реже бил после позиционок).

14. Печально, что разговоры о судействе заполнили эфир интересного матча. Карпин и Комппер придумали агрессивные планы по нейтрализации друг друга: Глебов садился пятым защитником, Чернов поднимался в чужую опорную зону, «Локомотив» удивил смелой структурой давления, где защитники оказывались очень высоко.

Очень интенсивная игра, где команды ловко нейтрализовали позиционное нападение друг друга.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович