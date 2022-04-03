Почему «Динамо» отстало от «Зенита» и подпустило ЦСКА? Разобрали проблемы в быстрых переходах и прессинге

Это может помешать в борьбе за медали.

«Динамо» закончило первую часть сезона в двух очках от «Зенита». Сандро Шварц построил одну из самых агрессивных команд РПЛ, которая лидировала по голам после высокого прессинга и количеству ударов за игру, а также уверенно держалась в защите («Динамо» было первым по ожидаемым пропущенным голам).

В начале весны казалось, что только «Динамо» составит конкуренцию «Зениту», но бело-голубые подпустили ЦСКА (было 6 очков преимущества, осталось 1) и не воспользовались ошибкой петербуржцев в Самаре (1:1) – и отстают от лидера на 5 очков.

Что не так со стартом «Динамо»?

«Динамо» неровно вкатилось в сезон: мешали удаления, расслабленность и тактика соперников

У команды Шварца все в порядке со статистикой. Например, динамовцы допустили меньше опасности у своих ворот (xGA) плюс немного улучшили атакующие показатели.

Но по ходу матчей прослеживалась нестабильность:

• Первые полчаса в Химках (3:0) – один из самых слабых отрезков в сезоне. До гола Федора Смолова «Динамо» нанесло 3 удара из 4 после стандартов и почти не заходило в чужую штрафную. Команда начала доминировать только в большинстве (заканчивали матч 10 на 9).

• Вот что после поражения от «Спартака» (0:2) сказал Сандро Шварц: «Стоит разбить игру на два тайма. В первом у нас были моменты, но нам немного не повезло. «Спартак» же смог отличиться в контратаке, после чего Промес нанес ювелирный по точности удар, показав свое мастерство».

• И снова Шварц после 4:1 в Туле: «Эту встречу можно разделить на два тайма: в первом мы хорошо вошли в игру, забили гол, после чего стали действовать пассивнее и принимать сложные решения, немного упустив нить игры. В раздевалке мы рассказали ребятам, как надо действовать во втором тайме».

• Шварц после ничьей с «Ростовом» (1:1)«Мы не лучшим образом вошли в игру, совершали довольно много технических ошибок, также не хватало последнего паса и более последовательной созидательной игры».

Весной «Динамо» не провело ни одного ровного матча. Самым качественным получился выезд в Тулу, в остальных играх команда сталкивалась с проблемами: «Химки» выглядели не хуже благодаря Ламкелю Зе (форвард несколько раз продавливал центральных защитников и создавал опасность), «Спартаку» голы принесло движение Зелимхана Бакаева и Квинси Промеса (удаление Варелы добило хозяев), «Ростов» накрывал команду Шварца прессингом, также мешали брак и проблемы из предыдущих матчей (о них – ниже).

«Динамо» неудачно распорядилось быстрыми атаками против «Ростова» и результативно ошиблось при прессинге

Первая проблема «Динамо», заметная на дистанции, – позиционное нападение. Недавно Sports.ru подчеркивал проседание: команда лидировала по количеству ударов, но шла последней по попыткам из штрафной. Похожая ситуация с моментами: перед зимним перерывом «Динамо» и «Краснодар» шли первыми по созданным шансам (230), но команда Шварца провисала по количеству явных голевых моментов (18, только 10-е место в РПЛ). Сейчас ситуация почти не изменилась: весной динамовцы все-таки чаще били из штрафной (4-е место), но только 8-е по явным голевым моментам.

Основная доля стопроцентных шансов пришлась на «Химки» и «Арсенал». Проблема частично связана со стилем: «Динамо» зависит от подборов и контрпрессинга, полагается на фланговые прострелы, поэтому голевые моменты не всегда конвертируются в явные.

«Динамо» просело в двух топ-матчах. После «Спартака» Шварц подчеркивал, что у хозяев все-таки были подходы, а после игры с «Ростовом» указал на неудачные решения. Тезисы можно объединить в один: команда Шварца очень плохо распоряжалась моментами.

Во-первых, «Динамо» подставлялось под прессинг «Спартака» и «Ростова». Гости разбирали динамовских восьмерок и накрывали фланговых игроков – приходилось играть длинными передачами, соперники провоцировали борьбу и перекрывали направления для коротких передач. Во-вторых, динамовцы все-таки неоднократно открывались за спинами опорников, но затем некачественно распоряжались ситуацией – это влияло на ход матчей еще сильнее, чем не самый удачный выход из-под давления.

«Динамо» едва не создало топ-шанс перед голом «Спартака», но эпизод превратился в пример неотработанных переходов. Фомин, Захарян и Смолов не смогли правильно разбежаться: никто не рванул вперед/не отскочил под Фомина – в итоге Смолов и Захарян столкнулись в одной точке.

Данные и графика – InStat

В игре против «Ростова» были похожие переходы. В первом тайме динамовцы 5 раз убегали после приема мяча между линиями, но до удара дошло лишь однажды. Самый убойный шанс запорол Тюкавин – Константин решил обыграть, но его нагнал соперник. Другая неудача – странная закидушка Шиманьского. Себа неудачно забросил, хотя был шанс убежать 3-в-2.

В этом эпизоде 4-в-4 на мяче превратились в 4-в-6 около штрафной (и 2-в-4 в активной фазе, тогда как Захарян и Шиманьски оказались в изоляции), потому что Грулев передержал мяч.

И последнее: «Динамо» не хватило адаптивности. Сандро Шварц еще осенью частично подсветил проблему в «Тотальном футболе»: периодически динамовцы недостаточно хорошо чувствуют эпизоды (например, не понимают, когда нужно выскочить в прессинг или сесть глубже, чтобы лишить соперника скорости), из-за чего появляются разрывы, а соперник удачно разбегается (или игроки выбирают неправильный момент для низкой посадки).

В игре со «Спартаком» прессинг «Динамо» наложился на большие расстояния в эпизодах с неправильной оценкой. Так Бакаев и Промес получили свободу.

Зачастую Фомин и Шиманьски не успевали откатиться на помощь к Моро. Защитники тоже не реагировали: Сазонов и Бальбуэна оставались против Николсона, а Скопинцев и Варела разрывались между смещением за Бакаевым/Промесом и латералем. По ходу первого тайма «Спартак» несколько раз вылетал в быстрые атаки, тогда как «Динамо» не подстраивалось.

В итоге красно-белые отлично напрягали «Динамо» вертикальными передачами. В этом эпизоде Захарян реагировал на потенциальный пас на фланг, а Себа вовремя не накрыл Умярова.

Умяров нашел Промеса. Квинси выбрал передачу вперед, но чуть правее между Бакаевым и Мозесом разрывался Скопинцев.

Перед вторым голом возникла похожая ситуация: Квинси и Зелимхан оказались без опеки и перезапустили атаку после ужасной передачи Сазонова.

Гол «Ростова» тоже вызван неправильной расстановкой при давлении: Грулева, Тюкавина и Фомина не поддержали партнеры, но через несколько секунд Шиманьски все-таки выбросился в прессинг, а команде пришлось перестраиваться (Захарян закрывал полуфланг).

Сандро Шварц объяснял, что на команду пагубно влияют ошибки по цепочке. В матче с «Ростовом» именно так и произошло: сначала Глебов остался один, потом никто не накрыл Осипенко, поэтому Сильянов оказался 1-в-1 на скорости против Варелы (Сильянов – правша, поэтому легко переложил мяч под удобную ногу и побежал в середину). Оборону «Динамо» вновь растянули.

Эпизодически «Динамо» растаскивали и «Химки» с «Арсеналом». Например, Фомин не успел накрыть Глушакова – Денис классно забросил на Зе. В другом эпизоде Скопинцев не успел к Кухарчуку, в результате Илья организовал единоборство Зе и Евгеньева – нападающий продавил защитника около аута, после чего бил из штрафной.

Первая фаза атаки отмененного гола в Туле – снова неудачное начало прессинга, помноженное на растянутую защиту: Грулев отпустил Радаковича, а Себа и Макаров остались в полупозициях. Паршивлюк выбросился на оппонента, а Шиманьски его страховал в глубине. Фомин и Моро тоже стянулись к эпизоду, поэтому «Арсенал» перевел мяч направо.

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«Динамо» весной стартовало хуже ожидаемого. Команда Шварца взяла очки там, где обязана, но в перерыве на сборные нуждалась в небольшой перезагрузке.

Во-первых, Шварц наверняка стремился улучшить прессинг – «Динамо» допустило слишком много моментов из-за неразберихи в нестандартных эпизодах (их было не так много, но они могли дорого стоить).

Во-вторых, команде нужна дополнительная настройка впереди – для борьбы в топе таблицы очень нужны быстрые переходы в чужую штрафную.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Владимир Астапкович