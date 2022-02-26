Дзагоев – особая сила ЦСКА. Даже со скамейки и мало играя, он маскировал проблемы в атаке и был в топе по созиданию

Илья Васильев – о лучшем игроке ЦСКА первой половины сезона.

В начале января Нобель Арустамян выпустил большое интервью с Алексеем Березуцким. Главный тренер ЦСКА рассказал об игровых проблемах и переменах.

Ключевой тезис интервью – недооценка костяка 2010-х годов. После ухода лидеров ЦСКА посыпался и до сих не восстановился.

Один из немногих оставшихся – Алан Дзагоев. Его возвращение после травм сильно помогло ЦСКА. В первой части сезона Алан был единственной опцией усиления игры со скамейки.

Ниже – восхищение Дзагоевым на фоне клубных проблем.

За три с половиной года ЦСКА заплатил за 17 игроков младше 23 лет. Большинство сделок – неудачи, они негативно влияли на менталитет команды

Алексей Березуцкий рассказал о провале менеджмента ЦСКА после вынужденного обновления в 2018 году: «Глобальная управленческая ошибка – недооценка костяка, ушедшего в том году. Это 5-6 футболистов, которые могут постоянно на все влиять, добиваться результата вне зависимости ни от чего, даже не рассматривать денежные предложения от других клубов. Создать снова такой же костяк – возможно. Но это очень сложно.

Ты не можешь даже качественному футболисту привить определенные качества, отношение. В первую очередь это проблема ментальная. Это есть, это можно взращивать. Но для этого нужно время, в том числе и смена игроков. Вот так просто это не произойдет», – рассуждал тренер.

После сезона-2017/18 ЦСКА остался без братьев Березуцких, Сергея Игнашевича, Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо, Ахмеда Мусы, Александра Головина. После ухода лидеров команда ни разу не попала в медали, хотя несколько раз лидировала в РПЛ (последний раз – в прошлом сезоне).

В команде осталось несколько опытных игроков: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников (трое из них сильно подвержены к травмам).

Несмотря на некоторые хорошие отрезки, Щенников и Набабкин не влияют на ЦСКА на уровне топ-игроков, поэтому компанию Акинфеева, Дзагоева и Марио разбавил Никола Влашич (плюс в сезоне-2018/19 зажигали Арнор Сигурдссон, Ильзат Ахметов, Иван Обляков и Федор Чалов). Но Лига чемпионов и РПЛ показали, что новому составу не хватало опыта – Виктор Гончаренко даже называл команду пионеротрядом.

В сезоне-2019/20 ЦСКА выкупил Игоря Дивеева и Николу Влашича после аренд, подписал Илью Шкурина и Седрика Гогуа, арендовал Лукаса Сантоса и Звонимира Шарлию.

Дальше ЦСКА закупился амбициознее: приобрел Чидеру Эджуке, Адольфо Гайича, Бруно Фукса, Бахтиера Зайнутдинова и Эмиля Бохинена. Но реально выстрелил только Эджуке. Гайч и Фукс – пока стопроцентные ошибки (про Бруно так говорил сам Березуцкий из-за постоянных трав), а Бохиненом и Зайнутдиновым затыкали дыры (этой зимой Эмиля арендовала «Салернитана»).

Общая проблема практически каждого трансфера – возраст. Единственная сделка ЦСКА по зрелому игроку – полугодовая аренда Рондона (в некоторых матчах он реально помог).

Итог – кадровый голод команды на фоне старения лидеров. По сути, с 2018-го ЦСКА приобрел только троих футболистов, способных делать разницу: Влашича, Эджуке (не сразу заиграл) и Заболотного (зависим от остальной команды). Остальные пока не дотягивают до топ-уровня РПЛ.

Дополнительная проблема – недостаток тактических инструментов. ЦСКА оставался без правого нападающего – Березуцкий затыкал дыру Чаловым и Зайнутдиновым плюс отдавал правый фланг Марио (под ним выпускал Набабкина). Единственная замена Щенникову – Обляков (в прошлом сезоне Георгия подменял Зайнутдинов). Ахметова пробовали в середине поля и на флангах.

Трансферная политика ЦСКА привела к нестабильности состава и недостаточному усилению со скамейки в первой части сезона. Зимой у клуба появился шанс на разнообразие: Юсуф Языджи и Хесус Медина – универсальные атакующие игроки (ищут свободные зоны, играют на разных позициях, лидеры сборов по созданным голевым моментам и ключевым передачам), а Хорхе Карраскаль был лидером «Ривер Плейт» по дриблингу в чемпионате и Кубке Либертадорес.

Дзагоев – главный двигатель команды. Его появление в составе делает ЦСКА опаснее и разнообразнее

Алан Дзагоев еще в начале 2020-го подсветил проблемы с составом: «Нам не хватает баланса. Мы не всегда понимаем, когда нужно обострить, а когда – просто покатать. Конечно, главная причина – возраст. Игроки у нас качественные, но многим еще недостает опыта.

Когда мы с Щенниковым и Набабкиным начинали в ЦСКА, у нас вся остальная команда была очень зрелая. А сейчас молодость превалирует. Наверное, от меня как от опытного футболиста требуется еще больше помогать молодым».

Алан сформулировал важную мысль: в сильном ЦСКА молодых вводили в состав к опытным лидерам, сейчас – зрелые игроки разбавляют молодежь.

Дзагоев осознает, что в этом составе именно он обязан брать игру на себя: «Думаю, в этом составе в опорной зоне мне будет лучше. Для меня не проблема сыграть и под нападающим, и слева, и справа, но все-таки у нас молодая команда, поэтому необходимо стабилизировать игру в центре поля.

Иногда нужно искать вариант впереди, а иногда – передернуть мяч справа налево или слева направо, просто чтобы измотать соперника. Конечно, в этом плане я больше помогу в опорной зоне».

В другом интервью Дзагоев подчеркивал, что ему удобнее играть в контроль: «Раньше вообще постоянно пасовал, сейчас больше держу мяч, думая о том, как сделать сложнее всей команде соперника в целом».

Ключевая проблема Дзагоева – постоянные травмы. Последний раз Алан проводил на поле более 75% игрового времени в сезоне-2015/16, больше 50% – перед домашним чемпионатом мира. В следующих сезонах Дзагоев играл меньше 20% возможных минут.

Сейчас Дзагоева плавно подводят к играм – он провел 16 матчей из 18, но при этом сильно упало среднее время на поле.

В последний раз Дзагоев отыграл все 90 минут почти два года назад – 15 марта 2020-го (0:0 против «Уфы»).

ЦСКА с Аланом и без него – совершенно разные команды. В первом туре против «Уфы» (1:0) выход Дзагоева полностью изменил игру. В стартовые полчаса гости смотрелись интереснее и прижимали ЦСКА к воротам, но после перерыва армейцы перевернули матч (16-7 – удары, 12-2 – из штрафной). Дзагоев ассистировал Заболотному и лидировал в создании моментов (2 удара, 4 передачи под удар, волшебные угловые – после них возникли 3 опасные ситуации).

Выход Дзагоева против «Локомотива» (1:2) поменял рисунок игры. С одной стороны, после второго гола «Локо» и сам прижался к воротам, с другой – решения Дзагоева принесли атаке ЦСКА конструктив (9-0 по ударам, 21-5 по передачам в штрафную).

В домашней игре с «Крыльями» (3:1) два появления Дзагоева у чужой штрафной превратились в две опасные разрезающие передачи. В итоге один пас пришел в офсайд, второй – стал победным ассистом на Чалова. «Помню, что Дзагоев получил мяч в центре, и понимал, что надо бежать вперед, а он уже отдаст любую передачу. Сложно было с такого паса не забить», – рассказывал Федор.

Быстрые передачи помогли против «Ахмата» (2:0). Дзагоев отыгрался с Влашичем, после чего Никола бил с линии штрафной, а Чалов и Яковлев доиграли отскок от Шелии – так ЦСКА забил победный гол.

Позиция в домашнем матче против «Зенита» (0:2) – иллюстрация новой задумки Березуцкого. Алан начинал атаки из глубины, а Мухин поднимался и доходил до зенитовской штрафной. Действия Дзагоева не привели к голевым моментам, но его позиция позволила Мухину проделывать объем работы, который самому Алану был бы неудобен – Максим врывался в штрафную «Зенита» (мог забивать в начале второго тайма) и часто ускорялся в финальной трети.

Другой скилл Дзагоева – убойные стандарты. ЦСКА сделал 139 подач со штрафных и угловых, из них 41 закончилась ударами (17 – подачи Дзагоева, 12 – Облякова). Алан – 13-й в команде по сыгранным минутам, но 1-й по количеству исполненных стандартов. 49 подач Дзагоева конвертировались в 3 гола (всего ЦСКА забил со стандартов 4 раза):

– гол Заболотного «Уфе» (1:0);

– мяч Дивеева после скидки Бийола в матче с «Арсеналом» (2:2);

– попадание в Зайнутдинова в игре с «Сочи» (1:4).

Ниже – графика подач Дзагоева, где черные точки – удары по воротам, красные – голы.

Данные и графика – InStat

В этом сезоне Дзагоев сыграл 629 минут, но все равно выходит в топ-10 созидателей лиги. Алану требовалось менее 20 минут на создание голевого момента – это лучший результат. Он гораздо быстрее всех партнеров (47,79 – результат Облякова, 33,93 – Ахметова, 73 – Заболотного, 55 – Чалова).

Еще один ракурс: Дзагоев сыграл в 2,5 раза меньше, чем Обляков, но создал практически столько же.

Другие показатели – причастность к xG команды (удары, передачи под удар, касания) и вовлеченность в удары. Алан выглядел предпочтительнее Облякова плюс был лидером по участию в ударах партнеров.

На сборах Дзагоев ни разу не отыграл 90 минут. Его берегут, но новые партнеры разгрузят Алана

Алексей Березуцкий довольно открыто объяснял, почему Дзагоев играет мало:

«Алан – легенда ЦСКА и лидер команды в любом случае, даже когда он остается на скамейке запасных. Также он лидер раздевалки. Не очень хотелось бы отвечать за него, но глобально Алану тяжело играть больше 60 минут. Тренерский штаб это знает и из этого исходит. Но вполне вероятно, что это может измениться – например, сейчас, в весенней части. Это только вопрос здоровья».

На сборах тренерский штаб ЦСКА продолжил дозировать нагрузку Дзагоева. Там меньше Алана сыграли только Хорхе Карраскаль (приехал к последней игре), Максим Елеев и Вадим Конюхов (взяли из молодежки), Ильзат Ахметов (пропустил часть подготовки из-за мышечного повреждения) и ушедшие из ЦСКА Виктор Васин, Константин Кучаев и Федор Чалов.

На игровом времени Дзагоева сказалась простуда: «Три дня пришлось пропустить. Совпало так, что эти дни пришлись на игры, поэтому на втором сборе еще не участвовал в товарищеских матчах. С «Норшелландом» мог бы сыграть, выйти минут на 20 максимум. Но смысла рисковать не было, матчи впереди есть. Форма неплохая, нужно ее просто поддерживать, поэтому решили никуда не спешить», – так объяснялось отсутствие Алана в начале февраля.

Дзагоев все равно показал неплохую форму: за 183 минуты он стал одним из лучших по ключевым передачам в пересчете на 90 минут (2,5, больше только у Языджи – 3,1), разгонял атаки из глубины и несколько раз был близок к завершению (2,5 удара за 90 минут), поучаствовал в забитом мяче в игре с «Мурсией».

Во второй части сезона функции Алана распределят Хесус Медина и Юсуф Языджи. Оба полузащитника – в топе ЦСКА по созданным голевым моментам на сборах. Плюс Алексей Березуцкий сразу доверил им стандарты – ЦСКА забил 6 голов после угловых и штрафных (4 подачи у Языджи, 2 – у Медины).

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В интервью Нобелю Арустамяну Алексей Березуцкий согласился, что ЦСКА был очень невыразителен в атаке: «Если говорить именно про содержание футбола, действительно есть неудовлетворение. Это непонимание в первую очередь касается игры в атаке. Сложности однозначно присутствуют». Пока ЦСКА на 11-м месте в РПЛ по ожидаемым голам.

Дзагоев очень полезен, но он не может быть решением всех проблем – Алан не в состоянии играть все 90 минут и проделывать огромный объем в начале атак и при их завершении. Но даже такой Дзагоев – среди самых полезных игроков ЦСКА.

Возможно, зимой ЦСКА решил некоторые проблемы в атаке.

Вопрос лишь в том, что будет с финансами ЦСКА дальше – удастся ли закрепить эти перемены.

Фото: pfc-cska.com; globallookpress.com/Katerina Sulova/CTK; РИА Новости/Александр Вильф