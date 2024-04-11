🗿 У Алекса Перейры каменное лицо – ноль эмоций. Это его фишка и мем

Даже сделал мерч.

Алекс Перейра не только чемпион UFC в полутяжелом весе и звезда промоушена, но и амбассадор эмодзи 🗿, который стал частью его образа.

Стоп. Как так вышло?

Эмодзи моаи – мем, завирусившийся в социальных сетях. Почему фанаты сравнивают с ним Перейру?

В кодировке «Юникод» загадочная идеограмма появилась в 2010 году, спустя пять лет попав в первую версию Emoji. Эмодзи представляет собой вырезанную из камня голову с большими ушами, носом и тяжелыми бровями. Детали происхождения эмодзи до сих пор вызывают споры – существует версия, что его сделали как отсылку к известному памятнику, который находится рядом с токийской железнодорожной станцией Сибуя.

Но более правдоподобной кажется другая версия – эмодзи сильно напоминает каменные монолитные статуи на острове Пасхи в Тихом океане. На это намекает и официальное название идеограммы – моаи. Статуи создали аборигены острова более 500 лет назад, их обнаружили мореплаватель Джеймс Кук в XVIII веке. Но при чем здесь Перейра?

Долго эмодзи критиковали за то, что он не ассоциировался с конкретной эмоцией – в 2014-м моаи даже попал в список «самых бесполезных эмодзи», составленный порталом HuffPost. С развитием соцсетей отношение к идеограмме изменилось – само отсутствие смысла стало ее главным значением. С 2020 года эмодзи регулярно используют, чтобы продемонстрировать молчаливое непонимание ситуации и неловкость.

Именно этими чертами фанаты MMA наделили Перейру. Он не говорит по-английски и, несмотря на огромную популярность, редко дает интервью – из-за этого кажется, что о нем известно меньше, чем о любом другом чемпионе. Участвуя в пресс-конференциях, Перейра остается немногословным и контролирует эмоции – за это фанаты сравнивают его с популярным эмодзи.

«Мне это доставляет удовольствие, фанатам – тоже. Я даже выпустил мерч». Эмодзи стал неожиданным дополнением к образу Перейры

Перейра не обижается на сравнения – и активно использует эмодзи в продвижении личного бренда: «Думаю, все началось с фанатов. Кто-то подметил наше сходство, ведь у меня такое же каменное лицо. Нас начали сравнивать, и я это подхватил. Мне это доставляет удовольствие, фанатам – тоже. Я даже выпустил специальный мерч».

Причем прозвище Poatan, которое закрепилось за Перейрой еще во времена выступлений в кикбоксинге, переводится с языка племени тупи как «каменная рука» (Po – «ладонь», Atan – «что-то крепкое и плотное»).

«Я на 100% коренной бразилец. Во мне нет ничего европейско-бразильского, во мне нет ничего афро-бразильского. Оба моих родителя происходят из коренных племен, которые жили в Бразилии еще до того, как сюда приехали чужаки.

Когда я попал в зал по кикбоксингу, в нем занимались только чистокровные бразильцы. Я окунулся в культуру и понял, что хочу знать о ней больше. Для меня это было увлекательно. Это сделало меня более духовным, я стал ближе к предкам».

Никнейму Перейра посвятил отдельную татуировку на левой кисти – все это дополняет образ «человека из камня».

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Фото: Gettyimages /Carmen Mandato; x.com/Full_Violence ; x.com/ufc_turkiye ; instagram.com/alexpoatanpereira