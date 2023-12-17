Рок-звезда бокса скупил целый квартал, чтобы обустроить его для нуждающихся. Через день там случился пожар

Помогает родному городу, но не все верят.

Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе и одна из главных рок-звезд бокса. Сейчас он идет на рекорде 29-0, но шумит не только на ринге: хотел провести бой с чемпионом UFC Шоном О’Мэлли, весной получил три года испытательного срока за ДТП, в котором пострадало четыре человека, а в начале года попал в скандал, когда его обвинили в домашнем насилии.

Но Дэвис не только про темное. Он вырос в районе Сэндтаун-Винчестер города Балтимор в США и не забывает о корнях, даже став суперзвездой в боксе. Название города Дэвис даже набил на всю спину. Еще в 2023 году на День благодарения он кормил местных жителей индейкой, а перед началом учебного года раздавал студентам рюкзаки.

Детство в Балтиморе – тяжелый этап: Дэвис рос в бедном районе, где процветал криминал. Его отец попал в тюрьму, а мама была наркоманкой. По признанию Дэвиса, он сам бы утонул в такой среде, если бы не бокс. «Он видел, что несет надежду городу и детям в спортзале. Оставался в зале и всегда хотел быть №1», – рассказывал его тренер Келвин Форд.

Теперь Дэвис выкупил там целый квартал на девять домов, чтобы отремонтировать их и обеспечить нуждающихся доступным жильем. Он получил от главы городского совета Балтимора Ника Мосби грамоту и сказал, что лучшие инвестиции – в молодежь.

«Мне хочется отблагодарить всех, кто был рядом и помог нам это осуществить. Когда я начинал, у нас не было никого, кто мог бы помочь», – объяснил решение Дэвис. Он рассказал, что вместе с командой планирует работать над строительством домов и зон отдыха.

«Когда Танк [прозвище Дэвиса] путешествует по миру, то буквально носит город Балтимор на спине. Для вас вернуться, инвестировать в родной город, в сообщество и квартал – по-настоящему особенное событие», – прокомментировал Ник Мосби. И напомнил, как Дэвис общался с подростками, попавшими в тюрьму.

Всего через день один из домов сгорел. Об этом в соцсетях рассказал тренер Дэвиса Келвин Форд, который показал кадры с огнем и пожарными машинами. Что стало причиной пожара – неизвестно. В комментариях пользователи уже обвинили Дэвиса в мошенничестве со страховкой.

Фото: ютуб-канал WBAL-TV 11 Baltimore; Patrick Smith/Getty Images; инстаграм Келвина Форда