Высказался даже Джейк Пол.

Александр Усик провел первый бой после победы над Энтони Джошуа в августе-2022 – нокаутировал Даниэля Дюбуа и защитил пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Усик дважды отправил Дюбуа в нокдаун и победил техническим нокаутом в девятом раунде.

При этом в пятом раунде сам получил удар в пах и несколько минут восстанавливался, сидя на настиле. Этот момент вызвал активные споры – Дюбуа считает, что нанес легальный удар и в итоге несправедливо проиграл. Промоутер Фрэнк Уоррен обещал подать апелляцию на итог боя и потребовал реванш.

Теперь Усик идет на рекорде 21-0 (14 побед – нокаутами) и готов провести бой против Тайсона Фьюри.

Как на победу Усика и спорный момент отреагировал мир бокса?

• Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон, работавший в составе комментаторской бригады: «Я не увидел удар ниже пояса. Считаю, что Дюбуа должен был стать новым чемпионом».

• Экс-абсолютный чемпион мира Джош Тейлор: «Дюбуа должен стать чемпионом после этого удара по корпусу, это точно не был удар ниже пояса. Усику это не понравилось, и он полностью воспользовался временем, отведенным на отдых. Дюбуа просто сдался или джеб был отличным?»

• Тренер Тедди Атлас: «Надо сказать, что и поведение Усика с ударом ниже пояса, и действия судьи на это были странными. Я должен был сказать еще перед началом боя, что этот рефери в прошлом делал некоторые «сомнительные» вещи. И, возможно, [это произошло] снова. Но, честно говоря, если у Усика и есть ахиллесова пята, то анатомически она может быть выше. Это его желудок».

• Бывший соперник Усика Тони Белью: «Все, что ниже пупка, считается слишком низким ударом. Это не мое мнение. Это факты. Таковы правила».

• Блогер Джейк Пол: «Я же говорил. Девятый раунд».

• Тренер Стивен Эдвардс: «Усик наносил тот же джеб, что и великий Марвин Хаглер. Боец за $. Кажется, он всегда был достаточно хорош. Что касается удара ниже пояса, то это субъективно. Но если бы судья начал отсчет и признал нокдаун, то думаю, что Усик бы встал».

• Высказался даже баскетболист Дэмиан Лиллард: «Усик действительно зверь... И один из моих любимых боксеров. Я видел бой, но это не был удар ниже пояса».

• Лилларду ответил журналист Майк Коппинджер: «Соглашусь, он зверь. И да, это был удар ниже пояса…»

Фото: Gettyimages.ru/Gabriel Kuchta