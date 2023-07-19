На одном коньке
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«Авангард» пока намного слабее, чем год назад. Лидеры ушли, иностранного тренера не нашли, второго звена – нет

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Авангард Авангард
Александр Крылов Александр Крылов
Владимир Ткачев 1995 Владимир Ткачев 1995
Антон Курьянов Антон Курьянов
Арсений Грицюк Арсений Грицюк
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Вообще не претендент на кубок.

Клубы КХЛ потихоньку начинают выходить из отпуска, и не все подходят к предсезонке в идеальном составе. Год назад «Авангард» был второй силой на Востоке после «Ак Барса» – даже если это так и осталось, разрыв между Казанью и Омском только увеличится.

На Востоке вообще складывается удивительная ситуация. «Ак Барс» стал еще мощнее после подписания Яшкина и Жафярова, в то время как остальные конкуренты как будто бы не просто не усилились, а стали еще слабее. Уфа забрала Шарова из «Сибири», но подписала группу ветеранов в оборону; «Магнитка» взяла курс на омоложение – так у нас обычно говорят, когда команде сокращают зарплатный бюджет. «Авангард» же полностью потерял вторую тройку и пока не особо ее заменил.

Проблемы начались со смены руководства

После отъезда Боба Хартли и возвращения команды в Омск все пошло наперекосяк: осенью уволили Рябыкина, потом ушел Волков, летом из проекта вышел его фронтмен последних лет – Александр Крылов. Глупо отрицать, что он сделал много хороших вещей для клуба и города, но так вышло (или это не совпадение?), что Крылов ушел ровно в тот момент, когда все стало ломаться.

В Омске затянули с назначением генерального менеджера – долго присматривались к кандидатуре Леонида Вайсфельда, но в итоге поставили на эту позицию Антона Курьянова. Он важный человек для омского хоккея и до повышения трудился в тренерском штабе, но насколько близка ему менеджерская деятельность – большой вопрос.

При этом есть мнение, что в нынешнем положении «Авангарда» виноват и советник Крылова, который был генменеджером после ухода Волкова и до назначения Курьянова – Рашид Хабибуллин. Вроде бы это из-за него не удалось договорился с Толчинским и Грицюком, и на каком-то этапе «Авангард» вообще вошел в стадию конфликта с их агентом Шуми Бабаевым.

Сложно сказать, так ли это на самом деле, однако очевидно, что Хабибуллин в этих вопросах вряд ли действовал по собственной инициативе – конфликты с Бабаевым были у Крылова еще в 2021-м, когда в «Коламбус» уезжал Егор Чинахов.

На выходе получилось так, что Омск потерял приличную часть топ-6 – Толчинского, Грицюка и Бродхерста, защитника из топ-4 Алексея Береглазова, плюс пока без контракта Владимир Ткачев, лучший бомбардир команды в прошлом сезоне, но к нему мы еще вернемся.

Пока большинство изменений – не в лучшую сторону

А теперь добавим и общие изменения в клубе: на место Крылова пришел новый человек из «Газпром нефти» – Михаил Аверин, а генеральный директор Сергей Белых ушел в футбольный «Спартак».

Плюс ко всему, поменялся и тренерский штаб. Надо сказать, что Омск вообще нацеливался на тренера-иностранца, и в разное время всплывали слухи о назначении Ги Буше или возвращении Боба Хартли, но в конце мая клуб объявил, что Михаил Кравец продолжит работу с командой. Не забываем, что у «Авангарда» было лучшее большинство в лиге, за которое отвечал как раз Курьянов. Теперь у него менеджерская работа, а с большинством будет работать словак Андрей Подконицки, не имеющий опыта в КХЛ.

Два других помощника Кравеца в КХЛ тоже новички. Рамиль Сайфуллин прилично поиграл за «Авангард» в конце девяностых и начале нулевых, но на тренерском уровне выше МХЛ и ВХЛ не поднимался. Александр Свитов в прошлом году был тренером в «Омских Крыльях», отвечал за развитие команд МХЛ и ВХЛ и привлекался для работы в основе, но на скамейке не стоял.

Также ушел Брэндон Бови – один из сильнейших тренеров по физподготовке в лиге, его заменил Алексей Селиверстов. В кулуарах много говорили о большом вкладе Бови в чемпионство «Ак Барса» в 2018-м, при нем в вопросе «физики» был успешен «Авангард», а сейчас он снова будет работать с Билялетдиновым в Казани. Как ни крути, а для Омска это потеря.

Итого: почти полностью сменился состав помощников главного тренера и большие потери среди игроков – команда лишилась второго, четвертого и пятого бомбардиров и второго по результативности защитника. Учитывая, что никого похожего на эти роли среди новичков не наблюдается, «Авангард» определенно стал слабее.

И тут, конечно, большой вопрос – надо ли было так упираться в ситуации с Грицюком. Он-то свои деньги в итоге получил в Питере, а ведь «Авангарду» он объективно нужнее. Да, Омск получил большую компенсацию, но что с ней делать? Легионерские слоты в команде уже заняты (Найт, Буше, Шулак), русский рынок пуст, в составе явные дыры. Гераськин – Пьянов – Мартынов – это точно второе звено для топ-клуба?

Омску нужно любой ценой сохранить Ткачева и усилить вторую тройку

У «Авангарда» еще есть время исправить ситуацию, но для этого нужны очень решительные действия со стороны Курьянова. Во-первых, обязательно нужно продлить Владимира Ткачева, который пока смотрит в сторону НХЛ. Но там большинство команд уже укомплектованы, и реальных вариантов на самом деле немного.

Журналист Алексей Шевченко писал, что Ткачев в общем-то близок к тому, чтобы подписать новый контракт с «Авангардом». Плюс его агент еще весной говорил, что Ткачев хочет остаться в Омске, если не подпишет контракт в НХЛ. Однако сейчас Шуми Бабаев опровергает заявления Шевченко. На дворе середина июля, каких-либо инсайдов о будущем Ткачева в Америке до сих пор нет, так что «Авангарду» нужно закрывать этот вопрос здесь и сейчас.

По ходу сезона омичи переживали по поводу сохранения своих лидеров из-за потолка зарплат – теперь некоторых высокооплачиваемых игроков нет, места под потолком предостаточно – 218 млн (здесь и далее вся информация о зарплатах – по данным «Спорт-Экспресса»). Буше и Найт получили свои контракты по 95 млн, и очевидно Ткачеву придется давать как минимум столько же.

При условии сохранения Ткачева у «Авангарда» остается первая тройка, возможно, лучшая во всей лиге. А вот со второй – просто беда.

Понятно, что от Бродхерста отказались в том числе из-за сокращения лимита, но «Авангард» нашел ему очень странную замену – Пьянову уже 32, он впервые в карьере набрал 30+ очков за сезон, но получил от «ястребов» двухлетний контракт на 45 млн в год. Логично, что цена на русских центров этим летом взлетела до небес, но минимум в половине команд лиги вторые центры поинтереснее.

Причем альтернативы-то были: на рынок выходил Бывальцев – он чуть подороже, но нынешняя ситуация с платежкой вполне позволяла его подписать. Даже вариант с Николишиным смотрится интереснее – за него пришлось бы договариваться с «Амуром» по компенсации, но за Гераськина же в итоге «Северстали» заплатили – можно было и здесь поискать варианты. Тем более что за Грицюка получили хорошие деньги.

Сейчас, кстати, можно усилить состав игроками СКА. Питер очень сильно превышает потолок и вынужден устраивать распродажу, причем с хорошим дисконтом – на днях Ожиганов в «Динамо» ушел вообще за символическую компенсацию. Среди потенциальных кандидатов на выход – Прохоркин, Галимов, Моисеев и Швец-Роговой. Двое последних вряд ли усилят «Авангард», а Галимов и особенно Прохоркин точно могли бы пригодиться.

Есть смысл прозондировать почву по Глотову – ему всего 25 лет, в прошлом сезоне показывал потрясающую эффективность при очень скромном айстайме. С нынешней линейкой центров в СКА ему снова светят крохи игрового времени. Понятно, что при зарплате 22 млн в год Ротенберг его просто так не отпустит, но попробовать можно.

Есть еще «Ак Барс», где в топ-6 не видно места для Дмитрия Кагарлицкого – а вот Омск он мог бы здорово усилить. Особенно если еще и Ткачева не удастся сохранить по каким-то причинам, то нужно будет срочно искать крайнего, который может забить, отдать и помочь в большинстве. А у Кагарлицкого последний год контракта, и он стоит даже дешевле, чем Пьянов – 40 млн.

Резюмируя, межсезонье «Авангарда» получилось скомканным по ряду причин, и пока команда и близко не выглядит претендентом на кубок. В нынешнем составе при перекрестном плей-офф все может закончиться даже в первом раунде. Но пока у Омска есть и время, и деньги, и варианты для усиления. Может быть, еще получится все исправить.

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Фото: vk.com/hc_avangardomsk

4 комментария

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Ivan55
Аффтор убейся апстену после того как написал что словак будет отвечать за большинство дальше можно не читать.))))
1. тренерский штаб стал сильнее Сайфулин отлично зарекомендовал себя в ВХЛ и нап. был приличный ( хорошо посмотрим).
2. Словак молодой перспективный тренер защитников будет плюсом если выведет на уровень новый Чистякова и Гуляева опять же посмотрим.
3. про Пъянова и Бродхерста смешно читать сколько у Алекса очков в итоге те же 30??? да в плей офф сыграл надежно, но думаю тут то на то и выйдет может даже лучше фактор 2-го сезона никто не отменял опять же смотрим..
4. Буше и Найт по сегодняшним меркам прям топ топ .. думаю 1-е звено останется без изменений...
5. Забудьте про топ клубы все время таковых прошло Ак Барс еще поковыряется если выиграет плоф .. СКА ЦСКА да фактор Москвы никуда не делся а по поведению молодых игроков в виде Грини понятно что только усилился.. кстати Семенову так же привет.. (коренной Омич).
6. под итожим еще не все доукомплектовались, а вообще получается у Авангарда рабочие 3 звена которые будут конкурировать между собой и выдавать лучший хоккей не забываем про молодежь коих так же не мало в состав можно подтягивать на просмотр.. даже нужно это будущее Авангарда.. в Итоге хорошая игровая команда получается с хорошим возрастом ! А что конкуренты ну да Радул и ко не забываем дошли до финала а там мягко говоря не все молоды.. тут посмотрим и на работу Бови как бы не посыпались по травмам.. про СКА ленивый не писал если кто через 10 месяцев будет трендеть что знал что ска чемпионом станет фоточки в комментах что поставили сейчас)) явно не возьмут опять обделаются жиденько.. единственный явный фаворит опять же уска .. хотя бы за счет системы... не плохо усилилось динамо..
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Nomer22
Во-первых ну какой Прохоркин? Вообще надо сторониться игроков, которые каждый год эту беготню устраивают. Уж лучше вообще без всех ,чем дальше по остаточному принципу. Когда никого нет-хоть и требовать нечего. Кагарлицкого тоже не нужно, он через год убежит также.
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khayembii
А вы что хотели? Омск жи
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гузяка
"В нынешнем составе при перекрестном плей-офф все может закончиться даже в первом раунде" - если речь о вылете в первом раунде, то перекрестный плей-офф никак не влияет, он же со второго.
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