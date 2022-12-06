Исторический гол Малкина: забил «Рейнджерс» и догнал Сергея Федорова – у них по 1179 очков!

Легенда!

Пока все мы восхищаемся Овечкиным (вот уж у кого была по-настоящему ударная неделя) и ждем от Александра голов номер 801 и 802, произошло еще одно интересное событие. Причем с тем парнем, который на драфте-2004 ушел сразу вслед за Ови – Евгением Малкиным. Есть в этом какой-то символизм.

Джино набрал приличный ход – в течение последних 9 матчей он набирает очки, настреляв на этом отрезке очень приличные 3+10. Игра против «Рейнджерс» исключением не стала: уже в первом периоде Малкин забил в большинстве.

Причем этот гол важно рассмотреть в деталях и в очередной раз поразиться, насколько точный бросок у Евгения. Да, тут и элемент везения есть, но и мастерства в эпизоде предостаточно. Посмотрите на Рикарда Раккеля. Он не просто закрыл обзор Игорю Шестеркину, а еще подпрыгнул таким образом, что шайба просвистела точно между его ног. Идеальное попадание – у Игоря просто не было никаких шансов спасти.

Этот гол позволил Малкину догнать Сергея Федорова в списке лучших русских бомбардиров в истории НХЛ. Теперь оба имеют по 1179 очков, и формально Федоров пока выше за счет большего количества заброшенных шайб. Следующее результативное действие в исполнении форварда «Пингвинс» выведет его на чистое второе место.

По таблице хорошо видно, что догнать Овечкина Малкину практически нереально – уж слишком много Джино пропустил из-за травм в течение своей карьеры. В то же время звание лучшего ассистента среди наших у него в ближайшие годы точно никто не отнимет, хотя на горизонте видны потенциальные претенденты.

Если посмотреть на русских звезд нового поколения, то теоретически обойти Малкина или даже Ови могут разве что Кирилл Капризов, Артемий Панарин или Никита Кучеров. Их средняя результативность сопоставима с тем, что показывают живые русские легенды – причем у Капризова она даже выше.

Правда, никто не знает и никто не может предугадать, как дело пойдет на дистанции. Малкин и Овечкин и сейчас набирают в среднем больше очка за игру, а вот будет ли так же хороша эта троица через 7-8 лет (в случае с Кириллом и все 10) – вопрос.

Малкин же может обойти Федорова еще до рождественской паузы в регулярке – в заключительной игре перед коротким перерывом «Питтсбург» дома сыграет против «Каролины». При этом «ураганы» – единственная команда, которая смогла обыграть Малкина, Кросби и компанию в последних 10 играх – и сделала это дважды.

Регулярный чемпионат

Фото: East News/AP Photo/Matt Slocum