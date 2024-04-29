Шоу в дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма», «Лейпциг» разорвал «Дортмунд» и новая схема «Байера». Тактика топ-лиг

Новый выпуск тактических заметок по матчам топ-лиг!

Фэйковое шоу в северо-лондонском дерби

«Арсенал» с «Тоттенхэмом» организовали пять голов (3:2) и драму почти с камбэком после 0:3, но матч едва ли можно назвать содержательным. Его вытащили плейбук стандартов и комедия ошибок.

Команды четко распределились по ролям: «Тоттенхэм» стремился доминировать и владеть мячом, а «Арсенал» выстраивался в 4-4-2 для сдерживания. Самая частая картина в матче:

Типичный исход подобной атаки – навес «Тоттенхэма» (собрали 34 попытки). Ни одна команда не собрала больше пяти ударов из штрафной с игры. «Арсенал» забил в редкой контратаке (второй мяч), но вообще недостаточно часто выбегал. «Тоттенхэм» давил, но не создавал реальной угрозы.

Чтобы совсем нас запутать, команды еще и забивали в нелогичном порядке. В первом тайме «Тоттенхэм» играл на хорошем уровне с точки зрения захвата инициативы и контроля – точно не заслуживал 0:3. Но почему-то пропускал.

Во втором получивший несправедливую фору «Арсенал» хорошо контролировал соперника, создавал моменты на пространстве и почти ничего не допустил, кроме эпизодов с яркими индивидуальными ошибками. Дешевые голы забивал уже «Тоттенхэм».

Разумеется, в футболе такое бывает. За это порой его и любим. Главный спонсор веселья в таком рисунке – перестрелка со стандартов.

«Арсенал» повторил рекорд АПЛ по голам с угловых. «Тоттенхэм» тоже был опасен

После двух голов с угловых в дерби «Арсенал» пробил отметку в 16 – повторение рекорда «Вест Брома» Тони Пулиса. Важно: это не все стандарты (там уже 22), а только угловые. Николя Жовер – так зовут тренера, который максимально их прокачал. План «Арсенала» зависит от действий соперника.

Для «шпор» были заготовлены следующие фишки:

● Игроки скапливаются в слепой для соперника зоне – большая группа игроков «Тоттенхэма» обороняется по зонам и не видит оппонентов в момент подачи:

● Подача следует на ближнюю штангу – все синхронно туда открываются. В идеале траектория забега призвана запутать и столкнуть соперников. Именно так получилось у Хавертца во втором мяче (игравший с ним Кулусевски уперся в Бена Дэвиса):

● Бен Уайт преграждает выход Викарио, стараясь оставаться в рамках правил. Это явная слабость итальянского вратаря – «Арсенал» не первый клуб, использующий ее:

У «Тоттенхэма» нашелся ответ – Кристиан Ромеро в качестве адресата любой подачи. Его частым оппонентом был Мартин Эдегор. Аргентинец доминировал в этой дуэли, часто хитро раздвигая рамки дозволенного в борьбе. Ему помогала возможность разбежаться перед контактом с мячом – Ромеро стартовал не в одиночку, а в группе из трех футболистов, дальнейшие дуэли формировались лишь по ходу эпизода:

Ромеро – король хаоса. Самый влиятельный игрок дерби

Ромеро завершил встречу лидером по ударам (4). Именно аргентинец был икс-фактором – непредсказуемым элементом, который периодически взрывал встречу. Эндж Постекоглу даже отметил: «Ромеро был прекрасен. Видно, почему он чемпион мира. Хотелось бы, чтобы у остальных тоже было нечто, что есть у него».

Вот два соседних эпизода. Сначала Ромеро агрессивно отбирает мяч на чужой трети и, импровизируя, идет в штрафную:

А вот эпизод в защите. Тут Ромеро уже вынуждает импровизировать партнеров – составлять экстренную линию из четырех человек, пока он смотрит за опасным входом в штрафную с позиции атакующего полузащитника:

Еще, разумеется, был гол. В этом моменте импровизационный рейд поместил Ромеро в роль второго игрока в прессинге на чужой половине поля, где аргентинец отобрал и завершил:

Началось с его же перехвата:

Такие рейды – типичный прием Ромеро (еще ими славится Серхио Рамос). Ставка на непредсказуемость забега, дезорганизованность у соперника сразу после потери и способность защитника нести угрозу в атаке. У Ромеро есть все качества для этого, но в такие моменты важна и интуиция – аргентинец классно чувствует, когда подключение уместно и может быть опасно.

Матч против «Астон Виллы» – олицетворение сезона «Челси»

Кажется, в матче против «Виллы» (2:2) были все составляющие «Челси» Маурисио Почеттино.

1. Давят на соперника и статистически доминируют. 21:9 по ударам, 71% владения, 40% действий на трети соперника.

2. С объемом давления – полный порядок, а вот с качеством не все хорошо. Из 21 удара – 13 дальние. Четких и постоянных механизмов вскрытия не хватает.

3. Задача становится труднее на фоне невезения и неприятных судейских решений, среди которых, конечно же, был гол из офсайда от Николаса Джексона.

4. Главная тактическая проблема команды – стремление прессинговать большими силами при неспособности линии защиты поддерживать такой прессинг, что образует дыру после первой волны давления. В матче против «Виллы» этого было достаточно:

«Челси» играл лучше соперника, «Челси» не повезло в деталях, у «Челси» все еще очень четкие и серьезные недостатки. Все это уместные оценки по последнему матчу и по сезону. На чем сделать ключевой акцент – каждый выбирает сам.

Педро почти забил штрафной левой ногой

Просто большая редкость. Пенальти и результативные угловые со слабой ноги встречаются (привет Санти Касорле, Усману Дембеле и ко). А как насчет гола со штрафного слабой ногой? Попробуйте вспомнить в комментариях.

Педро был очень близок в матче «Лацио» против «Вероны» (1:0). Закрутил в штангу с такой точки:

Алексис Санчес называл Педро игроком с самым поставленным ударом в пиковой «Барселоне» – говорил, что старался учиться у него технике исполнения. Еще он практически полностью двуногий. Элементы этого великолепия проявляются даже сейчас, когда испанцу 36.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Пара Майну-Эриксен в опорной – спонсор открытого матча «МЮ»

«Мы одна из самых динамичных и зрелищных команд лиги на данный момент, – хвалился Тен Хаг после матча с «Бернли» (1:1). – Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол. Да, при этом мы и пропускаем, это надо исправлять».

Спонсор веселья и развлечений – новая опорная зона, которая воюет в обе стороны: из-за травм в центре защиты играет Каземиро, а рядом с Майну выходит Кристиан Эриксен.

И датчанин, и молодой англичанин: 1) не очень быстрые; 2) не опорники в чистом виде – любят и хотят играть в атаку. Отсюда равная игра с «Бернли» почти без центра с двумя противодействующими сценариями.

Первый. У «Юнайтед» в центре сразу два топ-мастера передач, которые выдают пасы любой сложности – Бруну и Эриксен занимают первые два места по xThreat в матче. Кристиан еще и поднимался в штрафную до упора.

Второй. В случае обреза или быстрой контратаки «Бернли» Майну и Эриксен физически не успевали за соперником. Да и просто оставляли зоны, не прессинговали активно.

Это проблема всего «Юнайтед», но пара Майну-Эриксен ее подчеркнула. Возможно, при здоровых Маунте и Мактоминее (они не были готовы играть в старте) Тен Хаг выбрал бы другую пару.

Руслан Копылов (телеграм-канал )

Отскок «Сити»: Нуну снова подкинул Пепу проблем

«Ман Сити» обыграл на выезде идущий возле зоны вылета «Ноттингем Форест» (2:0). Проходная победа? Только если не смотреть матч и статистику. Если углубиться в детали, выходит, что чемпионам запредельно повезло.

Вот показательное признание от Пепа после игры: сказал, что в прошлом сезоне, когда сыграли с «Ноттингемом» всего лишь вничью, «Сити» был в миллион раз лучше, чем сегодня. По версии Пепа, в текущей кампании худший матч был против «Астон Виллы». Имел в виду соотношение ударов и территориальное доминирование соперника. У «Ноттингема» его не было, но преимущество хозяев по xG было аналогичным.

Секрет мегаперформанса «Форест» – тренерский план Нуну. Португалец – один из самых неудобных соперников для Пепа. Обыгрывал «Сити» и в качестве тренера «Вулвз», и в «Тоттенхэме», где продержался пару месяцев. Как правило, в его стартовый пакет входит контратакующий план и схема с пятью защитниками. «Ноттингем ее не использует, но под «Сити» Нуну специально подстроился.

Не менее интересным было наполнение атакующей группы «Форест». На флангах вышли Хадсон-Одои и Эланга, главное качество которых – скорость. Пару опорных составили Данило и Гиббс-Уайт – не разрушители, а технари. В итоге «Форест» получил и угрозу в контратаках, и инструмент по их зарождению.

«Сити» проваливался и со сдерживанием контратак, и со сдерживанием схемы Нуну, и с созданием собственных моментов. Более того, пропустив, «Ноттингем» осмелел и даже начал прессинговать. По словам Пепа, выжить удалось благодаря трем факторам: помог выход техничного Ковачича, смещения в середину Бернарду и внезапно поле, которое работники стадиона не полили и не постригли перед игрой. В противном случае «Форест» было бы проще доводить контратаки до ума, уверен Гвардиола.

Первый гол «Сити» – еще один эпизод везения

Удача проявилась и в случае с первым голом, который забил Йошка Гвардиол. Мяч пришел после углового и крутой подачи Де Брюйне во вратарскую, но в момент, когда «Сити» получил преимущество 11 x 10. В эпизоде перед корнером травму получил правый латераль «Форест» Неко Уильямс:

Отсутствие Неко ударило и по схеме «Ноттингема» на угловых, и облегчило задачу самому Гвардиолу. На всех предыдущих угловых хорвата сдерживал именно Уильямс – не самый мощный, но все же защитник, который к тому же привык к роли. Вместо него задание поручили Моргану Гиббс-Уайту – плеймейкеру, который не отлынивает от работы, но выполняет ее, разумеется, хуже.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал )

Новая схема «Байера»

Против «Штутгарта» (2:2) «Байер» играл со схемой 4-4-2 без мяча. До этого «Байер» переходил на 4-4-2 по ходу некоторых матчей – например, против «Баварии» (2:2) в первом круге и в ответном матче 1/4-й ЛЕ против «Вест Хэма» (1:1). Переход на 4-4-2 в этих матчах был реакцией на проблемную игру в защите, соперник стабильно подходил к воротам «Байера». Здесь же 4-4-2 – часть стартового плана.

Джереми Фримпонг держался позиции правого полузащитника, место правого защитника прикрывал Одилон Коссуну. В обычном сценарии Коссуну был бы правым центральным защитником в тройке, Фримпонг – правым латералем.

Противоречивые впечатления.

Сначала хорошее. «Байеру» было проще реагировать на розыгрыши «Штутгарта» от ворот («Штутгарт» разыгрывает четверкой, так что «Байеру» в 4-4-2 удобнее ориентироваться по игрокам). И гораздо лучше перекрываются фланги, через которые «Штутгарт» здорово продвигал мяч в первых двух матчах сезона против «Байера». Особенный потенциал был на левом фланге, где Крис Фюрих и Макси Миттельштадт встречались с Фримпонгом. Поддержка Коссуну явно уместна.

Плохое: недостаток подстраховки в линии защиты при забросах из глубины (первый гол «Штутгарта») и банально меньше людей в центре защиты (второй гол «Штутгарта»).

Еще «Байеру» явно стало сложнее защищаться во втором тайме, потому что в перерыве Хаби Алонсо снял Джонатана Та из-за повреждения. Та элитно сдерживал Серу Гирасси, перекусывал любые забросы на центрфорварда «Штутгарта». После перерыва Гирасси получил воздух, но это следствие не схемы 4-4-2, а отсутствия Та.

«Лейпциг» разорвал «Дортмунд» 4:1

Полный разнос.

«Дортмунд» ничего не предложил в атаке. Гол Джейдона Санчо – единичная вспышка конкретного игрока. Феликс Нмеча и Салих Озджан в опорной зоне – ноль идей при владении. У Юлиана Брандта не получалось строить атаки вокруг себя. Карим Адейеми – без комментариев. Немного забросов прошло на Никласа Фюллькруга, вот и весь инструментарий продвижения мяча.

В ответ увидели постоянное движение атакующей четверки «Лейпцига» (конечно, как всегда выделялись Хави Симонс и Лои Опенда), навесы Давида Раума, контрпрессинг опорников Ксавера Шлагера и Амаду Айдара, пасы Кастелло Лукеба из первой линии, включения Мохамеда Симакана с позиции правого защитника.

Особенно нелепым смотрелся второй тайм, где «Дортмунд» забил на защиту при счете 1:3 и пытался хоть как-то отыграться. Нелепо, потому что конструктива в атаке не прибавилось, а защита стала по-настоящему дырявой.

Спорными остаются лишь первые 20 минут. Там у «Дортмунда» 70% владения, 4:2 по ударам и лидерство в счете благодаря Санчо. Кажется, «Дортмунд» и на этом отрезке не был лучше. «Лейпциг» выбегал в контратаки, но не доводил их до удара. Несколько раз напряг прессингом так, что «Дортмунд» просто выбивал в аут. Показалось, что «Лейпциг» сознательно вышел играть в контратакующем стиле, но из-за 0:1 пришлось менять рисунок. Возможно, это единственная ошибка Марко Розе за матч: нужно было сразу раздавливать «Дортмунд», а не ждать первого пропущенного.

Артем Денисов (телеграм-канал )

«Фиорентина» разнесла «Сассуоло» (5:1), используя опорных крайков

Винченцо Итальяно, давно столкнувшийся с прежними проблемами «Интера» – нехваткой осадных решений против автобусов (а это проблема, потому что флорентийский прессинг почти всех превращает в автобус), – в последнее время повторяет и его эволюцию.

Отчаявшись получить исполнителей, стабильно создающих преимущество на последних 30 метрах, Итальяно отказался от жесткой тактики и постепенно углубляется в текучий футбол. Чем дальше, тем глубже.

Взаимозаменяемая полузащита-перевертыш, с которой Индзаги начинал в прошлом сезоне, становится нормой и для «Фиорентины»: 4-2-3-1 часто становится 4-1-4-1: десятка опускается в опорную, опорники поднимаются в пространство между линиями.

Но «Сассуоло» сломал другой прием: крайки-опорники. В фазе владения Нико Гонсалес и особенно Риккардо Соттиль бросали фланг и превращались в разыгрывающих. Яркий пример – расположение перед одним из голов: вингер Соттиль исполняет реджисту между двумя профильными опорниками.

Новая фишка помогла организовала два гола. Соттиль закончил матч с личным рекордом по касаниям и пасам, причем значительную часть сделал в центре.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Как игроки «Атлетико» договорились забить «Атлетику»

Победа 3:1, а вот реплика от Анхеля Корреа, который забил победный гол:

«В перерыве я сказал Коке, что центральные защитники «Атлетика» оставляют пространство за спиной. И я сказал, что если у Коке будет время на заброс, то я забегу им за спину. К счастью, получился отличный пас, и я смог забить.

На скринах видно, что Коке еще не успел получить мяч, а Корреа уже стартовал. Классный пас, классная обработка, классный гол, классное взаимодействие.

Яхья Гасанов (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages /Clive Rose / Staff Michael Regan / Staff Shaun Botterill / Staff Stuart Franklin / Staff Gabriele Maltinti / Freier Fotograf