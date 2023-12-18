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Ждать олдскульный футбол в матче «Реала»? «Наполи» и «Барса» устроят фейерверк? Интриги 1/8 ЛЧ

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Нашли даже в матче «Копенгагена» и «Сити»!

В Лиге чемпионов прошла жеребьевка – мы узнали пары, которыми стартует плей-офф. Пар смерти не случилось, но интрига отыщется в каждой.

Подсказываем, ради чего ждать евровесну.

Выживет ли «ПСЖ» под прессингом «Сосьедада»?

«Сосьедад» – лидер Ла Лиги по интенсивности давления. У «ПСЖ» в этой ЛЧ уже был болезненный опыт против «Ньюкасла», другой лютой прессинг-машины. 1:4 на «Сент-Джеймс Парк» – до сих пор самое разгромное поражение «ПСЖ» в сезоне. 

Тогда Энрике ошибся с балансом между полузащитой и атакой (лишь два полузащитника и аж четыре игрока атаки), но даже с более гармоничной формацией проблемы вряд ли исчезнут. Джанлуиджи Доннарумма, Милан Шкриньяр и Мануэль Угарте нестабильны под давлением, недочеты бывают и у Ашрафа Хакими, и даже у Маркиньоса. 

Естественно, матч увлекателен не только на тактическом уровне: раздутый ближневосточными инвестициями топ-клуб против скромной команды, где тренер многих игроков знает еще по работе в юношеской команде «Сосьедада». Корпорация против семейного клуба.

Насколько сильно Петер Бос будет давить бывшую?

Бос пришел в «Дортмунд» летом 2017-го, начал с шести побед и ничьей, но в итоге был уволен еще до Нового года – «Боруссия» шла 8-й в Бундеслиге и набрала лишь два очка в группе ЛЧ. Атакующий футбол не сработал. 

Это классическая история Боса: мощный старт, атакующий футбол, а потом спуск без удачных кризис-решений. В ПСВ Бос работает с этого лета, и там пока все идеально: выход в ЛЧ и – внимание – 16 побед в 16 матчах Эредивизи. Разница мячей +50.

Но через пару месяцев ПСВ может сдать, да и даже сейчас у «Дортмунда» были бы шансы при серой игре. Потому что «Дортмунд» умеет играть от соперника, что и показал в ЛЧ, где финишировал выше «ПСЖ», «Милана» и «Ньюкасла». Любящий давить ПСВ – стилистически вполне удобный соперник.

Увидим по-хорошему олдскульный футбол от «Лейпцига» и «Реала»?

С «Реалом» все ясно: управляемый хаос, яркие личности, успешная магия в реалиях системного, структурного футбола.

Но и «Лейпциг» сейчас команда схожего типажа. Хави Симонс получил полную свободу действий: ему можно все, это идеальные условия для игрока его таланта. Пасы шведой, удары с 30 метров, мстительный дриблинг – это очень красиво. Рядом с ним Лои Опенда – форвард рывков, которому удобен хаотичный футбол, чтобы отыскать пространство для открываний. Интересно, как он выдержит давление Антонио Рюдигера. Ким Мин Чжэ, например, отлетал от Опенда.

Тренер «РБ» Марко Розе явно подчиняет команду ее лучшим игрокам, а не наоборот. И в этом близок по духу к Карло Анчелотти. 

Фаворит очевиден, но радует, что возможен футбол, где героями будут люди, а не система.

Кто лучше проработает игровые недостатки за несколько месяцев: «Лацио» или «Бавария»?

Кажется, легкая прогулка для «Баварии»: постаревший и оскудевший «Лацио» даже по составу не входит в итальянский топ-5, мучается под прессингом и, как все команды Сарри, неспособен перетерпеть в обороне.

Интрига разве что в символическом значении матча как маркера проработки собственных недостатков. «Лацио» провалил осень из-за кризиса идентичности и только сейчас нащупывает фирменную синхронность саррибола. Мюнхенцы лучше выглядят в контратаках, чем позиционном владении.

Подавляющая разница в классе принудит обоих к игре в неудобном контексте – проверим, кто окажется лучше. Но максимумом для «Лацио» видится достойный вылет.

Симеоне vs Индзаги – партия двух тренеров, способных создать топ-клубы с минимумом вложений

Самая качественная дуэль первой стадии на обоих уровнях – игровом и тренерском, причем приправленная многолетней (с прошлого века!) дружбой Диего Симеоне и Симоне Индзаги.

Оба соперника – подчеркнуто тренерские команды с выраженными игровыми принципами, которые не гнушаются адаптациями к сопернику и не прощают ошибок. Вывеска обещает борьбу моделей и интеллектов, ее единственный минус – кто-то вылетит уже в 1/8.

Дополнительная интрига: встреча лучшей атакующей химии первой части сезона (Лаутаро – Тюрам) с традиционно жесткой и внимательной обороной «Атлетико». Есть ощущение, что Симеоне проигнорирует попытки Индзаги отдать мяч и закроется сам, лишь бы не дать нападающим пространство – без него они не так опасны.

Ждать голевой фейерверк от «Наполи» и «Барсы»?

Две кризисные команды, которые явно ничего не поменяют к февралю: «Наполи» потому, что уже сменил тренера, «Барса» из-за веры в Хави. Каталонцы дожимают в большинстве сложных матчей, даже если не идет игра, а неаполитанцы с Мадзарри вернулись к прежнему футболу случайностей, но при этом эпизодически хороши – слишком сильна сумма индивидуальностей в нападении. Впрочем, им не всегда фартит.

Манера работы «Барсы» без мяча оставляет итальянцам шансы, в какой бы форме те ни были. Каталонцы часто оставляют слишком высокую линию позади, иногда раскрывают фланги – то есть столкнутся с проблемами либо в нейтрализации Осимхена, либо в сдерживании Хвичи и Политано.

При этом у «Наполи» нет абсолютно ни одного защитника, на которого можно положиться в позиционной обороне. Если ни один тренер ничего не исправит, матч обещает фейерверк из голов и упущенных шансов.

Лайт-версия Гвардиола vs Симеоне

«Порту» и «Арсенал» концептуально похожи, но максимально отличаются на поле. Сержиу Консейсау и Микель Артета – бывшие игроки клубов. Оба получили достаточно доверия и времени, чтобы полностью воплотить свое видение: Консейсау работает с 2017-го; Артета – с 2019-го.

«Арсенал» создан по образу и подобию команд Гвардиолы с прямым заимствованием игроков. «Порту» – это классический «Атлетико» времен 4-4-2. Обе команды отлично освоили свои полюса. Столкновение противоположностей, которые правда хороши в своем деле – всегда супер.

«Арсенал» заберет мяч и постарается контролировать встречу. «Порту» будет отвечать интенсивность и компактность без мяча. Лондонцы – фаворит, но будет интересно.

«Копенгаген» – «Сити» без интриги, но с тактическим нюансом!

Определенно самая однобокая пара. В плане результата интриг не просматривается. Но тактический рисунок и отдельные отрезки могут быть интересными. 

«Манчестер Сити» разыгрывает мяч с поднимающимся в середину центральным защитником. Это помогает максимально насыщать центр поля. Фирменный прием «Сити» может интересным образом наложиться на схему «Копенгагена» при обороне. Там 4-3-3 (именно 4-3-3, а не 4-1-4-1) с ооочень узкой тройкой атаки. Часто даже центральные полузащитники располагаются шире, чем игроки в этой тройке.

Этот прием используется, чтобы радикальным образом перекрывать центр, даже если приходится жертвовать другими направлениями. В итоге получаем наложение структуры «Сити» с перегрузом центра и обороны «Копенгагена» с провокационным акцентом на перекрытие передач через центр.

Каталог приемом «Сити» слишком широк. Вероятно, найдут ключи, но за дуэлью в центре будет интересно последить.

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Фото: AP Photo/Massimo Pinca; Gettyimages.ru/Eric Alonso, Maja Hitij, Alex Grimm

29 комментариев
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Сдаётся мне, что "ПСЖ" ничего не светит, кроме процентов по владению. "Сосьедад" сыграет просто, но эффективно.
"Наполи" vs."Барса" - похороны Хави как тренера.
+30
-8
+22
Что значит мстительный дриблинг Хави Симонса?
+7
0
+7
очень жаль, что кто-то из пары интер-атлетико вылетит уже в 1/8
+6
0
+6
Подскажите, пожалуйста, а в каком месте Барса сейчас выдаёт матчи-фейерверки?
+7
-2
+5
Ответ Farhat Sabitov
Сдаётся мне, что "ПСЖ" ничего не светит, кроме процентов по владению. "Сосьедад" сыграет просто, но эффективно. "Наполи" vs."Барса" - похороны Хави как тренера.
Хави как тренер уже проходил Наполи 2 года назад, чего его хоронить-то. Сейчас состав у Барсы посильнее, если наладят реализацию, то они точно фавориты.
+5
-1
+4
скучно жеребьёвка прошла без стонов, может потому и нет топовых пар
+4
0
+4
Сколько можно писать про хаос в отношении Реала?! Когда-то кто-то сказал и не можете остановится.
+3
0
+3
Ответ Farhat Sabitov
Сдаётся мне, что "ПСЖ" ничего не светит, кроме процентов по владению. "Сосьедад" сыграет просто, но эффективно. "Наполи" vs."Барса" - похороны Хави как тренера.
Ну может быть и не похороны, но рановато ему Барсу тренировать. Пока, по крайней мере
+4
-2
+2
барса Хави какой может устроить фейерверк? они до сих пор живут временами 2015 года??? ау, там король тормозного тупого бесполезного ватокатного перепаса с дырявой обороной и нулем мыслей в построении позиционной игры, от барсы осталось только имя, и понты, это я как давний болельщик (ну не болельшик,а симпатию проявлял) Барселоны. нет там ничего за что любили бапсумво времена Христо Сттоичкова например, там бессмысленная возня. пригласили бы того же Сари если уж хотят играть в атаку с перерасти, а если хотят результата то лучший тренер оказался Вальверде. он скрыл от всех что это похороненный гигант и создал иллюзию топ клуба
+3
-2
+1
Ответ Руслан Хайбулов
барса Хави какой может устроить фейерверк? они до сих пор живут временами 2015 года??? ау, там король тормозного тупого бесполезного ватокатного перепаса с дырявой обороной и нулем мыслей в построении позиционной игры, от барсы осталось только имя, и понты, это я как давний болельщик (ну не болельшик,а симпатию проявлял) Барселоны. нет там ничего за что любили бапсумво времена Христо Сттоичкова например, там бессмысленная возня. пригласили бы того же Сари если уж хотят играть в атаку с перерасти, а если хотят результата то лучший тренер оказался Вальверде. он скрыл от всех что это похороненный гигант и создал иллюзию топ клуба
посмотри матч с Атлетико недавнийй
+1
0
+1
Ответ И здесь и там
и что в этом противостоянии интересного, Бавария легко раскатает Лацио.
ну поживем посмотрел, надоели одни и те же папы Баварии каждый год
0
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Ответ Руслан Хайбулов
пары впервые получились интересные, даже Бавария наконец то играет против Италии.
и что в этом противостоянии интересного, Бавария легко раскатает Лацио.
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Ответ Салауат Нуралиев
Что значит мстительный дриблинг Хави Симонса?
Если коротко: чем больше его бьют по ногам или сбивают в стыках, тем чаще он пробует обводки. Это, конечно, визуальное наблюдение, а не статистический тренд. Но замечал во многих матчах сезона
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Ответ Зизуха
скучно жеребьёвка прошла без стонов, может потому и нет топовых пар
Этого пранкера больше никуда не пустят.
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Ответ Farhat Sabitov
Сдаётся мне, что "ПСЖ" ничего не светит, кроме процентов по владению. "Сосьедад" сыграет просто, но эффективно. "Наполи" vs."Барса" - похороны Хави как тренера.
Барса вин 2-0 1-1
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Ответ Farhat Sabitov
Сдаётся мне, что "ПСЖ" ничего не светит, кроме процентов по владению. "Сосьедад" сыграет просто, но эффективно. "Наполи" vs."Барса" - похороны Хави как тренера.
Иксперт
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Ответ Farhat Sabitov
Сдаётся мне, что "ПСЖ" ничего не светит, кроме процентов по владению. "Сосьедад" сыграет просто, но эффективно. "Наполи" vs."Барса" - похороны Хави как тренера.
Сосьедад сейчас хорош, но с такими командами (не топ клуб, ограниченный состав, но много прессинга) нельзя загадывать. Может спад случится или травмы, игроков хороших мало, а для такой команды вылет нескольких игроков большая проблема.
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кому опять шары подогрели?
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Ответ Farhat Sabitov
Сдаётся мне, что "ПСЖ" ничего не светит, кроме процентов по владению. "Сосьедад" сыграет просто, но эффективно. "Наполи" vs."Барса" - похороны Хави как тренера.
Сосьедад проиграл всем топам в Испании. Ужасно реализация сильно повлияла
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за Атлетико - Интер обидно, такие хорошие команды и сразу на выход. Лучше бы Интер-Барса, Атлетико - Наполи играли, было бы точнее. Но кто я такой, чтобы спорить. Ну и буду болеть за Копенгаген)))
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Атлетико-Интер - вот это пот
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Хорошие пары получились, ждём!
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Про "Сити" уже даже не смешно... Не выиграют АПЛ, так хоть до второй ЛЧ их сумеют дотащить
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Если Барса чудом пройдет Неаполь, в 1/4 скорее всего налетит на Баварию, а это похороны.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Лейпциг реал конечно будет очень интересно глянуть, ну и само собой матч барсы самый интересный в этой стадии
+1
-1
0
пары впервые получились интересные, даже Бавария наконец то играет против Италии.
0
0
0
Хорошие пары получились! Уже с нетерпением ждём яркого, красочного, искромётного футбола!
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