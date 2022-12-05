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«Загитова и Щербакова опередили Ларисочку Гузееву». У Алины – ТВ-признание, у Ани – номинация-надежда

Анна Щербакова Анна Щербакова
сборная России сборная России
женское катание
Луна Хендрикс Луна Хендрикс
Алина Загитова Алина Загитова
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
танцы на льду
Изабо Левито
Диана Дэвис Диана Дэвис
Фигурное катание Фигурное катание

Привет! Позади самый странный финал фигурного Гран-при в истории, впереди – чемпионат России, а между ними уместились:

• интервью Изабо Левито и Луны Хендрикс Sports.ru, от которых многим больно;

• победа Алины Загитовой в голосовании за лучшую ведущую и важная номинация Анны Щербаковой;

• приключения наших (пока еще) танцевальных дуэтов: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин штурмовали мировой рекорд на турнире «Жигули» в Тольятти, а Глеб Смолкин привычно возил на себе Диану Дэвис на шоу в Лисбурге.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили все это в шоу «Чистый хвост». Бонусом – шутка Полины про Лионеля Месси.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 боится ли Ваня Меган Дюамель? И что пугает Дюамель в интервью Левито?

6:15 женский финал Гран-при – почему это было так плохо?

9:40 «мировой рекорд устоял, а Лиза на твиззлах – нет». Что произошло на турнире в Самаре?

15:28 Настя на примере футбола объясняет, как завышают оценки в фигурном катании

18:20 «Миша – охренительный!»

22:06 как смотреть танцы на льду без Пападакис / Сизерона и Виртью / Моира?

28:49 почему о четверном акселе мечтал Ханю, а исполнил его Малинин?

32:45 проводим неожиданные параллели между Колядой и Малининым

38:09 «Кискин Блюз» – новый авторский подкаст Вани, где не обсуждают Михаила Коляду

39:10 справедливо ли набросились на Хендрикс из-за слов про допинг-скандал Валиевой?

44:14 номинация Щербаковой на ледовый «Оскар» – признак скорого разбана России?

49:52 Загитова, Щербакова или Гузеева – кто лучшая ведущая года?

55:34 мы посмотрели новый номер Дэвис и Смолкина – кажется, им не стоило уходить от Шпильбанда

1:02:58 Полина считает, что федерация не рассчитывает увидеть Дэвис и Смолкина в сборной

«Знаю много слов по-русски: «лошади едят яблоки», «девочки едят яйца». Лучшая фигуристка США любит Россию

«Теперь я меньше стесняюсь». Интервью секс-символа фигурки, которая выиграла от отстранения России

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

Фото: instagram.com/davis.smolkin

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