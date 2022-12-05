«Загитова и Щербакова опередили Ларисочку Гузееву». У Алины – ТВ-признание, у Ани – номинация-надежда

Привет! Позади самый странный финал фигурного Гран-при в истории, впереди – чемпионат России, а между ними уместились:

• интервью Изабо Левито и Луны Хендрикс Sports.ru, от которых многим больно;

• победа Алины Загитовой в голосовании за лучшую ведущую и важная номинация Анны Щербаковой;

• приключения наших (пока еще) танцевальных дуэтов: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин штурмовали мировой рекорд на турнире «Жигули» в Тольятти, а Глеб Смолкин привычно возил на себе Диану Дэвис на шоу в Лисбурге.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили все это в шоу «Чистый хвост». Бонусом – шутка Полины про Лионеля Месси.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 боится ли Ваня Меган Дюамель? И что пугает Дюамель в интервью Левито?

6:15 женский финал Гран-при – почему это было так плохо?

9:40 «мировой рекорд устоял, а Лиза на твиззлах – нет». Что произошло на турнире в Самаре?

15:28 Настя на примере футбола объясняет, как завышают оценки в фигурном катании

18:20 «Миша – охренительный!»

22:06 как смотреть танцы на льду без Пападакис / Сизерона и Виртью / Моира?

28:49 почему о четверном акселе мечтал Ханю, а исполнил его Малинин?

32:45 проводим неожиданные параллели между Колядой и Малининым

38:09 «Кискин Блюз» – новый авторский подкаст Вани, где не обсуждают Михаила Коляду

39:10 справедливо ли набросились на Хендрикс из-за слов про допинг-скандал Валиевой?

44:14 номинация Щербаковой на ледовый «Оскар» – признак скорого разбана России?

49:52 Загитова, Щербакова или Гузеева – кто лучшая ведущая года?

55:34 мы посмотрели новый номер Дэвис и Смолкина – кажется, им не стоило уходить от Шпильбанда

1:02:58 Полина считает, что федерация не рассчитывает увидеть Дэвис и Смолкина в сборной

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

Фото: instagram.com/davis.smolkin