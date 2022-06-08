«Голден Стэйт» перестроил защиту и смел «Селтикс» пин-н-роллами Карри

К чему готовиться в Бостоне?

«Голден Стэйт» создал задел в 29 очков в начале четвертой четверти второго матча и украл у нас почти десять минут лучшего баскетбола этого года, так как на этом «Селтикс» решили поберечь свою ограниченную ротацию.

Что изменилось по сравнению с первой игрой?

Самое важное – это проблемы «Селтикс» внутри дуги. На этот раз «Бостон» не проиграл борьбу за владения и по-прежнему отлично попадал с периметра (15 из 37, хотя изменилась категория бросков – на смену кэтч-энд-шутовым попыткам пришли броски с ведения от Брауна, Тейтума и Уайта). Но при этом, если отбросить обильное мусорное время, то в позиционном нападении команда выступила на уровне худшей команды регулярного сезона с рейтингом 77,1 атакующей эффективности .

Вот так выглядит шот-чарт «Селтикс» после трех четвертей, на которые можно ориентироваться.

«Бостон» очень плохо бросал в зоне двухочковых (9 из 34).

И непозволительно много терял (процент потерь – 19,4 – также уступает лишь тому, что команда показала в третьем матче с «Майами» – 25,5). «Селтикс» допустили 19 потерь, из них 15, когда мяч оставался в игре, что привело к 33 очкам соперника.

Такая показательная разница по сравнению с первым матчем случилась из-за того, что «Уорриорс» изменили защитные принципы.

1. На этот раз Дрэймонда Грина отправили в самую гущу

После первого матча мы видели, как форвард не успевал ни туда, ни сюда – его приставили к Хорфорду, и когда он бежал на подстраховку, то к своему визави не успевал. Благодаря этому тот реализовал 4 из 6 из-за дуги и принес «Бостону» победу.

В первом матче Грин в основном защищался против «больших»: Хорфорда (5:20), Роберта Уильямса (2:44), Тайса (1:29), но лишь 2:00 против Тейтума и 1:26 против Брауна. Во втором – Керр главным образом бросил его на Джейлена Брауна: он провел с ним 4:39 и позволил реализовать 2 из 7 с игры (за 1:40 с Тейтумом тот сделал 0 из 2) .

Хорфорда передали Томпсону, который от него не отходил и не позволил сделать вообще ничего. А Грин оказался в самом водовороте, как он это и любит: у него не только лучшие цифры в противостоянии один на один (4 из 20 через него), но и 8 касаний мяча в защите , потому что близость к действию помогала ему несравненно эффективнее помогать партнерам.

Грин в итоге оказался главной звездой второго матча: его буйно-помешанное поведение повлияло на собственную команду (у «Голден Стэйт» 30 касаний мяча в защите против 18 у «Бостона»), явно выбило из ритма Джейлена Брауна, который потускнел, когда увидел перед собой длиннорукое чудовище, и придавало уверенности всем.

Естественно, Грина по всем существующим правилам должны были бы удалить за два технических, но так как Леброн Джеймс пока не играет за «Бостон», то на этот раз судьи решили не портить финал.

2. Вернулся Гэри Пэйтон, изменилась философия

Интересные цифры: против Пэйтона Тейтум набрал 10 очков и не промахнулся ни разу – 3 из 3 с игры, 2 из 2 из-за дуги, 2 из 2 с линии (за 3 минуты).

Как будто дно, так?

Вот только при этом Пэйтон за счет своей универсальной защиты фундаментально поменял подход «Голден Стэйт» на своей половине: если в первом матче они выставляли различные вариации зонной защиты, то во втором гораздо больше заставляли лидеров «Бостона» атаковать один на один и помогали настолько активно, насколько это было возможно, чтобы вновь не оголить периметр.

Именно это и привело к 15 перехватам.

Во-первых, «Голден Стэйт» прилично смотрелся один на один – естественно, при активной поддержке всех присутствующих. Все потенциальные жертвы «Селтикс» удивили. Карри играл не только умно, но и успешно потолкался с Хорфордом, не давал себя объехать Тейтуму (против него попали лишь 3 из 11, у него три перехвата). Кевон Луни стоял как скала – против него выбросили 0 из 7 (при этом 0 из 3 из-за дуги), а сам он трижды отбирал мяч. А когда Керр совсем уж начал испытывать судьбу и выпустил пятерку с Пулом и Бьелицей, то «Селтикс» в эти минуты набрали лишь 14 очков за 21 владение.

Тейтум вроде бы оправился после первого матча и мощно атаковал издали (6 из 9), но ему совсем не удавалось наказывать внутри, так как он упирался в метафорическую стену и не видел вообще ничего (2 из 10, 4 потери) – и во многом отсюда «-36» (худший показатель в финальных сериях с 1997 года).

Во-вторых, «Голден Стэйт» перестали смотреть, как лидеры «Бостона» водят мяч в зоне – теперь на них прыгали и вынуждали показывать мастерство под давлением.

Странные потери на ведении – фирменная история «Селтикс», и если в этом втором матче они и не установили худший показатель этого плей-офф, то заставили Удоку как никогда много говорить о потерях, потерях, потерях.

Главный тренер «Бостона» возмущался тем, как играла его команда еще после первой половины, когда они шли на равных. На этот раз они хуже двигали мяч, недостаточно решительно шли под щит и слишком сосредоточились на выпрашивании нарушений.

3. Это другое – по мнению игроков «Бостона» – судейство

Многие из них не очень тонко намекали, что им необходима последовательность. «Голден Стэйт» во втором матче начал играть жестче, свистеть им чаще это не стали, и нападение «Селтикс» не сумело адаптироваться по ходу игры.

Сам «Бостон», как известно, строит защиту, напирая на тезис «Не будут же они свистеть все подряд». И кажется, «Уорриорс» восприняли тот же постулат как прямое указание к действию.

Собственно, если бы не инцидент с Грином и то, что он каким-то нелепым образом умудрился сбить с толку половину «Бостона», «Селтикс» вряд ли узнали о себе что-то новое. В очередной раз в этом плей-офф их подвела нестабильность их лидеров, склонных к ошибкам и бросающих играть в защите, когда не получается впереди. В тех же владениях один в один и Браун, и Тейтум зачастую обыгрывали своего непосредственного оппонента, но потом не понимали, как действовать против подстраховки, допускали не всегда вынужденные ошибки, не чувствовали партнеров. «Голден Стэйт» заставил их действовать сложнее, думать больше и тем самым поймал в ловушку – вместо того, чтобы обыгрывать своего, стягивать на себя страхующих и отдавать передачу, все без исключения созидатели (не только Браун с Тейтумом, но и Хорфорд, пытавшийся обыграть под щитом, и Уайт, нацеленный исключительно на пас под кольцо) надевали шоры и переставали видеть что-либо вокруг.

В первом матче «Селтикс» создали 26 совершенно открытых попыток (23 из них – трехочковые) и 33 просто открытых попыток (15 – трехочковые). Во втором эти цифры упали почти на порядок – 17 совершенно открытых попыток (13 трехочковых) и 24 просто открытых попыток (18 трехочковых) .

Главная коронка «Бостона» – это драйв-н-кик, но во втором матче Джейлен Браун и Джейсон Тейтум посчитали себя Джеймсом Харденом и Крисом Полом.

Это ровно то, с чем Удока боролся целый год и не без проблем побеждал по ходу плей-офф. Нет сомнений, что в Бостоне «Селтикс» протрезвеют и будут читать подстраховку без панических настроений.

***

В нападении «Голден Стэйт» остался верен все тем же нехарактерным для себя принципам – в обеих встречах Стефен Карри сыграл по 12 пик-н-роллов, то есть в два раза больше, чем делал по ходу регулярного сезона (а во втором матче сделал это за 32 минуты) . «Уорриорс» гораздо больше нуждаются в активном выступлении лидера, и в данном случае Керр решил не изобретать Америку, а доверить ему мяч сразу. У «Бостона» нет четкой стратегии для защиты против «двоек». «Мы заставляем их гадать – предлагаем им разные ходы, – объяснил Удока. – Просто бросаем дополнительных людей в зависимости от того, кто где находится на паркете. Мы выбирали, кто будет помогать, кто – размениваться, а кто играть более традиционно».

Получалось у «Селтикс» во втором матче не очень удачно: фатальный рывок 19:2 случился благодаря как раз гипериспользованию пик-н-роллов Карри и Пула. Керр поигрался и с высотой использования двоек и сделал несколько других перестановок. На этот раз заслоны «Уорриорс» были гораздо четче и мешали опекунам малышей. «Голден Стэйт» перестал ставить Дрэймонда Грина в угол, и вместо этого выводил его в поле, а тот уже включил приемы, которые даже заслонами в движении сложно называть – тупо отпихивал защитников, а уже потом подбегал Пэйтон и предлагал заслон. Или же «Уорриорс» предлагали для Карри сразу два заслона, и тот выбирал защитника, который ленится выходить выше.

Пока размены «Бостону» не особо помогают, потому что против их «больших» Карри чувствует себя вполне уверенно.

Но ладно Карри.

Во втором матче Стив Керр нашел место и для Джордана Пула, что после первой игры казалось недостижимым.

Защитник опять плохо начал, много таскал мяч, суетился, залезал под «больших» «Селтикс», и его быстренько отправили на скамейку в начале второй четверти. Пул вернулся в концовке третьей четверти и устроил тот самый блицкриг – пока до «Бостона» доходило, что их любимая жертва снова на паркете, он поймал кураж и снес игроков основной ротации с площадки сумасшедшими попаданиями.

Перспективы Пула по-прежнему туманны. Во второй игре он отыграл совсем мало минут, которые по-настоящему что-то значили. И в основном это было время, когда «Бостон» уже вовсю покачивался… Хорошая новость для «Уорриорс» состоит в том, что их новорожденный клон Карри освоился в финале и перестал комплексовать по крайней мере в атаке – подстроился под стиль «Селтикс», понял, как избегать их длинных конечностей, положился на дальние и средние попытки.

Посмотрим, как ему понравится в Бостоне.